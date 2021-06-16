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Путин встретился с президентом Швейцарии
Путин встретился с президентом Швейцарии - РИА Новости, 16.06.2021
Путин встретился с президентом Швейцарии
Президент России Владимир Путин встретился со швейцарским коллегой Ги Пармеленом и поблагодарил его за предоставление площадки для саммита РФ-США. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T19:56
2021-06-16T20:22
россия
ги пармелен
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
швейцария
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился со швейцарским коллегой Ги Пармеленом и поблагодарил его за предоставление площадки для саммита РФ-США."Господин президент, прежде всего хотел бы вас поблагодарить за то, что вы предоставили такую замечательную площадку здесь в Женеве для проведения российско-американского саммита. Женева всегда гостеприимна", - сказал Путин.Путин в среду в Женеве провел переговоры с главой США Джо Байденом и после этого ответил на вопросы журналистов."Мы отмечаем 75-летие установления дипломатических отношений. У нас много направлений взаимодействия", - сказал Путин.Он отметил, что 200 швейцарских компаний и компаний со швейцарским участием работают на российском рынке, и выразил сожаление по поводу снижения двустороннего товарооборота в связи с пандемией."Но я думаю, что в ближайшее время мы поправим ситуацию", - добавил Путин.
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россия, ги пармелен, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире, швейцария
Путин встретился с президентом Швейцарии
19:56 16.06.2021 (обновлено: 20:22 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин встретился с президентом Швейцарии

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился со швейцарским коллегой Ги Пармеленом и поблагодарил его за предоставление площадки для саммита РФ-США.
"Господин президент, прежде всего хотел бы вас поблагодарить за то, что вы предоставили такую замечательную площадку здесь в Женеве для проведения российско-американского саммита. Женева всегда гостеприимна", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин, президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен и президент США Джо Байден на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 15:26Саммит Путина и Байдена
Президент Швейцарии поблагодарил всех за организацию саммита в Женеве
Путин в среду в Женеве провел переговоры с главой США Джо Байденом и после этого ответил на вопросы журналистов.
"Мы отмечаем 75-летие установления дипломатических отношений. У нас много направлений взаимодействия", - сказал Путин.
Он отметил, что 200 швейцарских компаний и компаний со швейцарским участием работают на российском рынке, и выразил сожаление по поводу снижения двустороннего товарооборота в связи с пандемией.
"Но я думаю, что в ближайшее время мы поправим ситуацию", - добавил Путин.
 
РоссияГи ПармеленДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ миреШвейцария
 
 
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