https://ria.ru/20210616/putin-1737303266.html

Путин встретился с президентом Швейцарии

Путин встретился с президентом Швейцарии - РИА Новости, 16.06.2021

Путин встретился с президентом Швейцарии

Президент России Владимир Путин встретился со швейцарским коллегой Ги Пармеленом и поблагодарил его за предоставление площадки для саммита РФ-США. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T19:56

2021-06-16T19:56

2021-06-16T20:22

россия

ги пармелен

джо байден

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женева (город)

сша

в мире

швейцария

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился со швейцарским коллегой Ги Пармеленом и поблагодарил его за предоставление площадки для саммита РФ-США."Господин президент, прежде всего хотел бы вас поблагодарить за то, что вы предоставили такую замечательную площадку здесь в Женеве для проведения российско-американского саммита. Женева всегда гостеприимна", - сказал Путин.Путин в среду в Женеве провел переговоры с главой США Джо Байденом и после этого ответил на вопросы журналистов."Мы отмечаем 75-летие установления дипломатических отношений. У нас много направлений взаимодействия", - сказал Путин.Он отметил, что 200 швейцарских компаний и компаний со швейцарским участием работают на российском рынке, и выразил сожаление по поводу снижения двустороннего товарооборота в связи с пандемией."Но я думаю, что в ближайшее время мы поправим ситуацию", - добавил Путин.

https://ria.ru/20210616/sammit-1737242224.html

россия

женева (город)

сша

швейцария

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россия, ги пармелен, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире, швейцария