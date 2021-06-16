https://ria.ru/20210616/putin-1737299253.html
Путин ответил на заявление о "непредсказуемой" российской политике
Путин ответил на заявление о "непредсказуемой" российской политике - РИА Новости, 16.06.2021
Путин ответил на заявление о "непредсказуемой" российской политике
Президент РФ Владимир Путин заявил, что если на Западе считают, что политика РФ непредсказуема, то это не значит, что так оно и есть. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T19:38
2021-06-16T19:38
2021-06-16T20:12
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саммит путина и байдена
джо байден
владимир путин
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если на Западе считают, что политика РФ непредсказуема, то это не значит, что так оно и есть."Ведь если на Западе считают, это совсем не означает, что так оно и есть. Позвольте мне ответить сначала на первую часть вашего вопроса. Вы сказали, что на Западе считают, что российская внешняя политика является непредсказуемой. Позвольте послать вам ответную шайбу: выход Соединенных Штатов в 2002 году из договора по ПРО - абсолютно непредсказуемая вещь. Зачем было это делать, разрушая основы международной стабильности в сфере стратегической безопасности?" - заявил Путин, отвечая на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве на вопрос о том, готова ли РФ отказаться от "непредсказуемой" политики, чтобы улучшить отношения со Штатами.Президент РФ также напомнил о неожиданном и дестабилизирующем выходе США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности в 2019 году, выходе из Договора по открытому небу."Почти ничего не осталось. Слава богу, президент Байден принял ...абсолютно адекватное решение о продлении СНВ на пять лет", - добавил Путин.Владимир Путин подчеркнул, что РФ в рамках внешней политики ведет себя адекватно возникающим для нее угрозам, а РФ и США нужно договариваться о правилах поведения в международных делах."Вы считает, что мы ведем себя непредсказуем? Нет, я так не думаю. На мой взгляд, мы ведем себя абсолютно адекватно возникающим для нас угрозам, и полагаю, что для того, чтобы ситуация была действительно стабильной, нам нужно договориться о правилах поведения во всех тех областях. которые мы сегодня упоминали - это и стратстабильность, и это и кибербезопасность, это решение вопросов, связанных с региональными конфликтами. Мне думается, что обо всем этом можно договориться, во всяком случае у меня сложилось сегодня такое впечатление по результатам нашей встречи с президентом Байденом", - заявил Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Женеве, отвечая на вопрос о том, готова ли РФ отказаться от непредсказуемой внешней политики, чтобы наладить отношения с Западом.
https://ria.ru/20210616/putin-1737119930.html
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россия, женева (город), сша, джо байден, владимир путин, в мире
Путин ответил на заявление о "непредсказуемой" российской политике
19:38 16.06.2021 (обновлено: 20:12 16.06.2021)
Путин ответил на заявление о "нестабильной" российской политике
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что если на Западе считают, что политика РФ непредсказуема, то это не значит, что так оно и есть.
"Ведь если на Западе считают, это совсем не означает, что так оно и есть. Позвольте мне ответить сначала на первую часть вашего вопроса. Вы сказали, что на Западе считают, что российская внешняя политика является непредсказуемой. Позвольте послать вам ответную шайбу: выход Соединенных Штатов в 2002 году из договора по ПРО - абсолютно непредсказуемая вещь. Зачем было это делать, разрушая основы международной стабильности в сфере стратегической безопасности?" - заявил Путин, отвечая на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве на вопрос о том, готова ли РФ отказаться от "непредсказуемой" политики, чтобы улучшить отношения со Штатами.
Президент РФ также напомнил о неожиданном и дестабилизирующем выходе США
из Договора по ракетам средней и меньшей дальности в 2019 году, выходе из Договора по открытому небу.
"Почти ничего не осталось. Слава богу, президент Байден принял ...абсолютно адекватное решение о продлении СНВ на пять лет", - добавил Путин.
Владимир Путин подчеркнул, что РФ в рамках внешней политики ведет себя адекватно возникающим для нее угрозам, а РФ и США нужно договариваться о правилах поведения в международных делах.
"Вы считает, что мы ведем себя непредсказуем? Нет, я так не думаю. На мой взгляд, мы ведем себя абсолютно адекватно возникающим для нас угрозам, и полагаю, что для того, чтобы ситуация была действительно стабильной, нам нужно договориться о правилах поведения во всех тех областях. которые мы сегодня упоминали - это и стратстабильность, и это и кибербезопасность, это решение вопросов, связанных с региональными конфликтами. Мне думается, что обо всем этом можно договориться, во всяком случае у меня сложилось сегодня такое впечатление по результатам нашей встречи с президентом Байденом", - заявил Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Женеве, отвечая на вопрос о том, готова ли РФ отказаться от непредсказуемой внешней политики, чтобы наладить отношения с Западом.