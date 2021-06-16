https://ria.ru/20210616/putin-1737297224.html

Путин заявил, что Россия и США вместе способны решить любой вопрос

Путин заявил, что Россия и США вместе способны решить любой вопрос - РИА Новости, 16.06.2021

Путин заявил, что Россия и США вместе способны решить любой вопрос

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нет ни одной проблемы, которую РФ и США не смогли бы решить вместе. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T19:28

2021-06-16T19:28

2021-06-16T19:28

саммит путина и байдена

россия

джо байден

владимир путин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737291391_0:379:2967:2048_1920x0_80_0_0_8b5e354df7281f65860c6f66356c4cff.jpg

ЖЕНЕВА , 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нет ни одной проблемы, которую РФ и США не смогли бы решить вместе."Если мы все вместе, заинтересованные страны, в том числе, а может быть, и прежде всего страны-члены Северного Совета вместе будем работать над решением всех этих вопросов... я просто не сомневаюсь, мы найдем все решения, все развязки. Не вижу ни одной проблемы, которую мы не могли бы решить", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Джо Байденом в Женеве, отвечая на вопрос про обвинение России со стороны США в милитаризации Арктики.

https://ria.ru/20210616/linii-1737295200.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире