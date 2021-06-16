https://ria.ru/20210616/putin-1737297224.html
Путин заявил, что Россия и США вместе способны решить любой вопрос
Путин заявил, что Россия и США вместе способны решить любой вопрос - РИА Новости, 16.06.2021
Путин заявил, что Россия и США вместе способны решить любой вопрос
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нет ни одной проблемы, которую РФ и США не смогли бы решить вместе. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T19:28
2021-06-16T19:28
2021-06-16T19:28
саммит путина и байдена
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джо байден
владимир путин
сша
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ЖЕНЕВА , 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нет ни одной проблемы, которую РФ и США не смогли бы решить вместе."Если мы все вместе, заинтересованные страны, в том числе, а может быть, и прежде всего страны-члены Северного Совета вместе будем работать над решением всех этих вопросов... я просто не сомневаюсь, мы найдем все решения, все развязки. Не вижу ни одной проблемы, которую мы не могли бы решить", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Джо Байденом в Женеве, отвечая на вопрос про обвинение России со стороны США в милитаризации Арктики.
https://ria.ru/20210616/linii-1737295200.html
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Путин заявил, что Россия и США вместе способны решить любой вопрос
Путин заявил, что Россия и США вместе способны решить любой вопрос