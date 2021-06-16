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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/putin-1737296656.html
Путин рассказал о торговых отношениях России и США
Путин рассказал о торговых отношениях России и США - РИА Новости, 16.06.2021
Путин рассказал о торговых отношениях России и США
Президент РФ Владимир Путин, говоря о торгово-экономическом сотрудничестве с США, отметил, что после введения ограничений в этой сфере американская сторона... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T19:25
2021-06-16T19:59
саммит путина и байдена
россия
джо байден
владимир путин
женева (город)
швейцария
сша
экономика
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о торгово-экономическом сотрудничестве с США, отметил, что после введения ограничений в этой сфере американская сторона потеряла не меньше, чем Россия.Такое заявление российский лидер сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве."Это зависит не от нас, это зависит от американской стороны, мы же не вводим никаких ограничений. Я думаю, что после введения определенных ограничений в сфере экономики, товарообменов, Соединенные Штаты потеряли не меньше, чем Россия", - сказал Путин в ответ на вопрос о перспективах торгово-экономического сотрудничества РФ и США.Сохранение тенденции к росту товарооборота между РФ и США, начавшейся в первом квартале этого года, пойдет на пользу обеим странам, заявил президент России Владимир Путин."У нас торговый оборот с США сейчас, по-моему, 28 миллиардов долларов, но в первом квартале текущего года он подрос на 16,5%. Если такая тенденция сохранится, мне кажется, это пойдет на пользу всем", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.Как отметил российский лидер, американский бизнес заинтересован в таком сотрудничестве. По его словам, самой большой иностранной делегацией на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) стала американская - 200 человек."В результате того, что введены ограничения, в том числе для американских компаний, некоторые американцы ушли с потерями и отдали этот бизнес в руки своих конкурентов из других стран. Ну зачем? Смысла практически никакого, а потери есть", - отметил Путин.Введенные ограничения в сфере торгово-экономического сотрудничества с США помешали развитию экономики РФ, но не критически, заявил президент России Владимир Путин."Да, это (введенные ограничение в торгово-экономической сфере между странами - ред.) как-то повлияло на наше развитие, отчасти в этом смысле США выполнили свою задачу сдерживания развития России, но ничего критического здесь нет, абсолютно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.Как отметил российский лидер, говоря о перспективах торгово-экономического сотрудничества с США, все зависит от американской стороны: "Это зависит не от нас, это зависит от американской стороны, мы же не вводим никаких ограничений".
https://ria.ru/20210614/sanktsii-1736902273.html
https://ria.ru/20210427/dollar-1730088985.html
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россия, джо байден, владимир путин, женева (город), швейцария, сша, экономика
Путин рассказал о торговых отношениях России и США
19:25 16.06.2021 (обновлено: 19:59 16.06.2021)
 
© REUTERS / Pool / Denis BalibouseПрезидент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© REUTERS / Pool / Denis Balibouse

Владимир Путин рассказал о торгово-экономическом сотрудничестве России и США

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о торгово-экономическом сотрудничестве с США, отметил, что после введения ограничений в этой сфере американская сторона потеряла не меньше, чем Россия.
Такое заявление российский лидер сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве.
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"Это зависит не от нас, это зависит от американской стороны, мы же не вводим никаких ограничений. Я думаю, что после введения определенных ограничений в сфере экономики, товарообменов, Соединенные Штаты потеряли не меньше, чем Россия", - сказал Путин в ответ на вопрос о перспективах торгово-экономического сотрудничества РФ и США.
Сохранение тенденции к росту товарооборота между РФ и США, начавшейся в первом квартале этого года, пойдет на пользу обеим странам, заявил президент России Владимир Путин.
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"У нас торговый оборот с США сейчас, по-моему, 28 миллиардов долларов, но в первом квартале текущего года он подрос на 16,5%. Если такая тенденция сохранится, мне кажется, это пойдет на пользу всем", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.
Как отметил российский лидер, американский бизнес заинтересован в таком сотрудничестве. По его словам, самой большой иностранной делегацией на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) стала американская - 200 человек.
"В результате того, что введены ограничения, в том числе для американских компаний, некоторые американцы ушли с потерями и отдали этот бизнес в руки своих конкурентов из других стран. Ну зачем? Смысла практически никакого, а потери есть", - отметил Путин.
Введенные ограничения в сфере торгово-экономического сотрудничества с США помешали развитию экономики РФ, но не критически, заявил президент России Владимир Путин.
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"Да, это (введенные ограничение в торгово-экономической сфере между странами - ред.) как-то повлияло на наше развитие, отчасти в этом смысле США выполнили свою задачу сдерживания развития России, но ничего критического здесь нет, абсолютно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.
Как отметил российский лидер, говоря о перспективах торгово-экономического сотрудничества с США, все зависит от американской стороны: "Это зависит не от нас, это зависит от американской стороны, мы же не вводим никаких ограничений".
 
Саммит Путина и БайденаРоссияДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)ШвейцарияСШАЭкономика
 
 
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