https://ria.ru/20210616/putin-1737296656.html

Путин рассказал о торговых отношениях России и США

Путин рассказал о торговых отношениях России и США - РИА Новости, 16.06.2021

Путин рассказал о торговых отношениях России и США

Президент РФ Владимир Путин, говоря о торгово-экономическом сотрудничестве с США, отметил, что после введения ограничений в этой сфере американская сторона... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T19:25

2021-06-16T19:25

2021-06-16T19:59

саммит путина и байдена

россия

джо байден

владимир путин

женева (город)

швейцария

сша

экономика

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о торгово-экономическом сотрудничестве с США, отметил, что после введения ограничений в этой сфере американская сторона потеряла не меньше, чем Россия.Такое заявление российский лидер сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве."Это зависит не от нас, это зависит от американской стороны, мы же не вводим никаких ограничений. Я думаю, что после введения определенных ограничений в сфере экономики, товарообменов, Соединенные Штаты потеряли не меньше, чем Россия", - сказал Путин в ответ на вопрос о перспективах торгово-экономического сотрудничества РФ и США.Сохранение тенденции к росту товарооборота между РФ и США, начавшейся в первом квартале этого года, пойдет на пользу обеим странам, заявил президент России Владимир Путин."У нас торговый оборот с США сейчас, по-моему, 28 миллиардов долларов, но в первом квартале текущего года он подрос на 16,5%. Если такая тенденция сохранится, мне кажется, это пойдет на пользу всем", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.Как отметил российский лидер, американский бизнес заинтересован в таком сотрудничестве. По его словам, самой большой иностранной делегацией на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) стала американская - 200 человек."В результате того, что введены ограничения, в том числе для американских компаний, некоторые американцы ушли с потерями и отдали этот бизнес в руки своих конкурентов из других стран. Ну зачем? Смысла практически никакого, а потери есть", - отметил Путин.Введенные ограничения в сфере торгово-экономического сотрудничества с США помешали развитию экономики РФ, но не критически, заявил президент России Владимир Путин."Да, это (введенные ограничение в торгово-экономической сфере между странами - ред.) как-то повлияло на наше развитие, отчасти в этом смысле США выполнили свою задачу сдерживания развития России, но ничего критического здесь нет, абсолютно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.Как отметил российский лидер, говоря о перспективах торгово-экономического сотрудничества с США, все зависит от американской стороны: "Это зависит не от нас, это зависит от американской стороны, мы же не вводим никаких ограничений".

https://ria.ru/20210614/sanktsii-1736902273.html

https://ria.ru/20210427/dollar-1730088985.html

https://ria.ru/20210608/ekonomika-1736174579.html

россия

женева (город)

швейцария

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, женева (город), швейцария, сша, экономика