https://ria.ru/20210616/putin-1737295791.html
Путин ответил на вопрос о ФБК*
Путин ответил на вопрос о ФБК* - РИА Новости, 16.06.2021
Путин ответил на вопрос о ФБК*
Объявление иноагентом не прекращает деятельность, работа не запрещена, сообщил президент РФ Владимир Путин, говоря о "Фонде борьбы с коррупцией"*. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T19:23
2021-06-16T19:23
2021-06-16T20:10
женева (город)
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владимир путин
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россия
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Объявление иноагентом не прекращает деятельность, работа не запрещена, сообщил президент РФ Владимир Путин, говоря о "Фонде борьбы с коррупцией"*."Еще раз повторю то, что уже сказал по различного рода так называемым иностранным агентам, и по людям, которые себя позиционируют как несистемная оппозиция... В Соединенных Штатах принят закон, согласно которому США объявили о том, что будут поддерживать определенные политические организации в России. В то же время объявили РФ врагом, публично сказали о том, что будут сдерживать развитие России. Вопрос: какие же организации политические Соединенные Штаты и другие участники западного сообщества должны поддерживать в России, если они при этом еще им и платят? Ясно, что мы так же, как и американцы в 30-х годах, объявили их иностранными агентами, но работа не запрещена, они могут работать. Объявление иностранным агентом не прекращает деятельность", - сказал Путин."Если организация имеет экстремистский характер, то это другая история. И та организация, о которой вы сказали, публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала, что противозаконно, в уличные мероприятия несовершеннолетних, это запрещено российским законом. И публично давали инструкции о том, как готовить, например, коктейли Молотова, чтобы использовать их против правоохранительных органов, выставляя напоказ установочные данные полицейских", - сказал Путин, отвечая на вопрос про Фонд борьбы с коррупцией*.Президент РФ Владимир Путин, говоря о "Фонде борьбы с коррупцией"* (ФБК*, иноагент, признан в РФ судом экстремистской организацией), заявил, что российские власти сделают все, чтобы не допустить погромов и нарушения закона на территории страны, и боязнь здесь не при чем."И какая-то боязнь здесь совершенно не при чем", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Джо Байденом.Суд ранее признал "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"* (также признан иноагентом), общественное движение "Штабы Навального"* экстремистскими организациями, ликвидировал их и запретил на территории РФ. Как позже заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, признание ФБК* экстремистской организацией очевидно "для любого здравомыслящего человека".* Организация, признанная иностранным агентом и экстремистской организацией в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210616/fbk-1737288336.html
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женева (город), фонд борьбы с коррупцией, владимир путин, в мире, политика, россия
Путин ответил на вопрос о ФБК*
19:23 16.06.2021 (обновлено: 20:10 16.06.2021)
Путин заявил, что работа ФБК* не запрещена и боязнь здесь не при чем
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости.
Объявление иноагентом не прекращает деятельность, работа не запрещена, сообщил президент РФ Владимир Путин
, говоря о "Фонде борьбы с коррупцией
"*.
"Еще раз повторю то, что уже сказал по различного рода так называемым иностранным агентам, и по людям, которые себя позиционируют как несистемная оппозиция... В Соединенных Штатах принят закон, согласно которому США
объявили о том, что будут поддерживать определенные политические организации в России
. В то же время объявили РФ врагом, публично сказали о том, что будут сдерживать развитие России. Вопрос: какие же организации политические Соединенные Штаты и другие участники западного сообщества должны поддерживать в России, если они при этом еще им и платят? Ясно, что мы так же, как и американцы в 30-х годах, объявили их иностранными агентами, но работа не запрещена, они могут работать. Объявление иностранным агентом не прекращает деятельность", - сказал Путин.
"Если организация имеет экстремистский характер, то это другая история. И та организация, о которой вы сказали, публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала, что противозаконно, в уличные мероприятия несовершеннолетних, это запрещено российским законом. И публично давали инструкции о том, как готовить, например, коктейли Молотова, чтобы использовать их против правоохранительных органов, выставляя напоказ установочные данные полицейских", - сказал Путин, отвечая на вопрос про Фонд борьбы с коррупцией*.
Президент РФ Владимир Путин, говоря о "Фонде борьбы с коррупцией"* (ФБК*, иноагент, признан в РФ судом экстремистской организацией), заявил, что российские власти сделают все, чтобы не допустить погромов и нарушения закона на территории страны, и боязнь здесь не при чем.
"И какая-то боязнь здесь совершенно не при чем", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Джо Байденом
.
Суд ранее признал "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"* (также признан иноагентом), общественное движение "Штабы Навального"* экстремистскими организациями, ликвидировал их и запретил на территории РФ. Как позже заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, признание ФБК* экстремистской организацией очевидно "для любого здравомыслящего человека".
* Организация, признанная иностранным агентом и экстремистской организацией в России.