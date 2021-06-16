https://ria.ru/20210616/putin-1737292690.html

Путин рассказал, что Байден объяснился с ним после слов про "убийцу"

Путин рассказал, что Байден объяснился с ним после слов про "убийцу" - РИА Новости, 16.06.2021

Путин рассказал, что Байден объяснился с ним после слов про "убийцу"

Владимир Путин заявил, что его устроили объяснения президента США Джо Байдена после резких высказываний в его адрес. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T19:09

2021-06-16T19:09

2021-06-16T23:15

саммит путина и байдена

джо байден

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что его устроили объяснения президента США Джо Байдена после резких высказываний в его адрес."По поводу резких заявлений: ну что сказать, все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились, меня эти объяснения устроили, он предложил встретиться — это же его инициатива, мы встретились", — сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом в Женеве.Ранее Байден в интервью СМИ, утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу "убийцей". Он также сказал, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках. В свою очередь, российский лидер прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало.

https://ria.ru/20210616/voyna-1737295656.html

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"Мы объяснились" – Путин о звонке Байдена по поводу резких заявлений в его адрес Президент России Владимир Путин рассказал, как американский лидер Джо Байден звонил ему после своих резких заявлений в его адрес и как они объяснились. 2021-06-16T19:09 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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джо байден, владимир путин, в мире