https://ria.ru/20210616/putin-1737290124.html

Путин назвал разговор с Байденом конструктивным

Путин назвал разговор с Байденом конструктивным - РИА Новости, 16.06.2021

Путин назвал разговор с Байденом конструктивным

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на саммите Россия-США с обеих сторон было проявлено желание искать сближение позиций, разговор был конструктивным. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T19:00

2021-06-16T19:00

2021-06-16T19:07

саммит путина и байдена

джо байден

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женева (город)

швейцария

сша

в мире

россия

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на саммите Россия-США с обеих сторон было проявлено желание искать сближение позиций, разговор был конструктивным."Я считаю, что не было никакой враждебности, наоборот, наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе: у нас по многим позициям наши оценки расходятся, но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве."Договорились также о том, что министерство иностранных дел Российской Федерации и Госдеп США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке. Там есть о чем говорить, завалов накопилось очень много. Как мне показалось, обе стороны, в том числе американская, настроены на то, чтобы искать решения", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.

https://ria.ru/20210616/protivnik-1737291574.html

женева (город)

швейцария

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, владимир путин, женева (город), швейцария, сша, в мире, россия