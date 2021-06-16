https://ria.ru/20210616/putin-1737290124.html
Путин назвал разговор с Байденом конструктивным
Путин назвал разговор с Байденом конструктивным - РИА Новости, 16.06.2021
Путин назвал разговор с Байденом конструктивным
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на саммите Россия-США с обеих сторон было проявлено желание искать сближение позиций, разговор был конструктивным. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T19:00
2021-06-16T19:00
2021-06-16T19:07
саммит путина и байдена
джо байден
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на саммите Россия-США с обеих сторон было проявлено желание искать сближение позиций, разговор был конструктивным."Я считаю, что не было никакой враждебности, наоборот, наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе: у нас по многим позициям наши оценки расходятся, но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве."Договорились также о том, что министерство иностранных дел Российской Федерации и Госдеп США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке. Там есть о чем говорить, завалов накопилось очень много. Как мне показалось, обе стороны, в том числе американская, настроены на то, чтобы искать решения", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.
https://ria.ru/20210616/protivnik-1737291574.html
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джо байден, владимир путин, женева (город), швейцария, сша, в мире, россия
Путин назвал разговор с Байденом конструктивным
19:00 16.06.2021 (обновлено: 19:07 16.06.2021)
Путин заявил, что на саммите Россия — США было проявлено желание искать сближение позиций