https://ria.ru/20210616/putin-1737287305.html

Путин заявил, что переговоры с Байденом прошли хорошо

Путин заявил, что переговоры с Байденом прошли хорошо - РИА Новости, 16.06.2021

Путин заявил, что переговоры с Байденом прошли хорошо

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с его американским коллегой Джо Байденом прошли хорошо. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T18:50

2021-06-16T18:50

2021-06-16T19:12

саммит путина и байдена

джо байден

владимир путин

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с его американским коллегой Джо Байденом прошли хорошо."Хорошо", — сказал Путин в ответ на вопрос журналистов, выходя из виллы, где шли переговоры.Владимир Путин заявил, что обсудил с американским коллегой Джо Байденом стратегическую стабильность, торговые отношения, региональную безопасность и кибербезопасность."Темы примерно, наверное, всем известны, стратегическая стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения. Да, еще говорили о сотрудничестве в Арктике — ну вот примерный набор", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком и расширенном составе продлились в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв.

https://ria.ru/20210616/klinton-1737280658.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, владимир путин, в мире