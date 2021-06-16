https://ria.ru/20210616/putin-1737287305.html
Путин заявил, что переговоры с Байденом прошли хорошо
Путин заявил, что переговоры с Байденом прошли хорошо - РИА Новости, 16.06.2021
Путин заявил, что переговоры с Байденом прошли хорошо
Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с его американским коллегой Джо Байденом прошли хорошо. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T18:50
2021-06-16T18:50
2021-06-16T19:12
саммит путина и байдена
джо байден
владимир путин
в мире
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ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с его американским коллегой Джо Байденом прошли хорошо."Хорошо", — сказал Путин в ответ на вопрос журналистов, выходя из виллы, где шли переговоры.Владимир Путин заявил, что обсудил с американским коллегой Джо Байденом стратегическую стабильность, торговые отношения, региональную безопасность и кибербезопасность."Темы примерно, наверное, всем известны, стратегическая стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения. Да, еще говорили о сотрудничестве в Арктике — ну вот примерный набор", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком и расширенном составе продлились в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв.
https://ria.ru/20210616/klinton-1737280658.html
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джо байден, владимир путин, в мире
Путин заявил, что переговоры с Байденом прошли хорошо
18:50 16.06.2021 (обновлено: 19:12 16.06.2021)
Путин заявил, что переговоры с Байденом прошли хорошо
ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
заявил, что переговоры с его американским коллегой Джо Байденом
прошли хорошо.
"Хорошо", — сказал Путин в ответ на вопрос журналистов, выходя из виллы, где шли переговоры.
Владимир Путин заявил, что обсудил с американским коллегой Джо Байденом стратегическую стабильность, торговые отношения, региональную безопасность и кибербезопасность.
"Темы примерно, наверное, всем известны, стратегическая стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения. Да, еще говорили о сотрудничестве в Арктике — ну вот примерный набор", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком и расширенном составе продлились в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв.