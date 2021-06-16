https://ria.ru/20210616/putin-1737245490.html

Эксперт прокомментировала позу Путина в начале встречи с Байденом

Эксперт прокомментировала позу Путина в начале встречи с Байденом - РИА Новости, 16.06.2021

Эксперт прокомментировала позу Путина в начале встречи с Байденом

Поза российского президента Владимира Путина в начале переговоров с американским коллегой Джо Байденом показывает, что он явно чувствует себя уверенно, ему... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T15:45

2021-06-16T15:45

2021-06-16T16:45

энтони блинкен

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Поза российского президента Владимира Путина в начале переговоров с американским коллегой Джо Байденом показывает, что он явно чувствует себя уверенно, ему вполне комфортно, рассказала РИА Новости эксперт по современному этикету и деловому протоколу, основатель образовательного проекта "Про. Этикет" Татьяна Баранова.Встреча лидеров России и США проходит в среду в Женеве.По ее словам, если сравнивать позы Байдена и Путина, создается ощущение, что президенту США "не так комфортно на переговорах"."Если смотреть на его позу - нога на ногу, то создается впечатление, что он не то чтобы зажат - мужчина может себе позволить сидеть нога на ногу в европейской западной культуре... Но на контрасте с Путиным, кажется, что ему не так комфортно, как нашему лидеру", - пояснила эксперт.Комментируя наличие записей у Байдена в начале переговоров, Баранова отметила, что нет ничего предосудительного, если человек иногда пользуется своими заметками или шпаргалками, но главное, чтоб он не читал по бумажке."Конечно, каждый человек может использовать на встрече какие-то записи. Мы не роботы, можно запросто использовать свои записи, какие-то шпаргалки. Другой вопрос, что читать по шпаргалке было бы очень странно в современном мире. Посматривать периодически в нее можно, но мир стремится к тому, чтобы видеть лидера достаточно профессионального, достаточно собранного, которому не нужно подсматривать никуда, который свободно владеет информацией, речью", - добавила она.Эксперт отметила, что наиболее неуверенная поза в начале переговоров у госсекретаря США Энтони Блинкена."Блинкен сидит в позе, которая прочитывается так, что ему некомфортно. Он скованно сидит, поза неуверенности считывается… Особенно это бросается в глаза по сравнению с тем же Сергеем Лавровым, который как и Путин откинулся на спинку кресла в достаточно свободной позе", - считает Баранова.При этом она отметила, что вполне возможно, тут сказывается опыт российского министра иностранных дел в проведении подобных встреч, который гораздо богаче, чем у американского коллеги.

https://ria.ru/20210616/putin-1737119930.html

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женева (город)

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Первое рукопожатие Путина и Байдена Первое рукопожатие. Женева 2021-06-16T15:45 true PT0M19S

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энтони блинкен, сергей лавров, россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире