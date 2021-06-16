Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/putin-1737245490.html
Эксперт прокомментировала позу Путина в начале встречи с Байденом
Эксперт прокомментировала позу Путина в начале встречи с Байденом - РИА Новости, 16.06.2021
Эксперт прокомментировала позу Путина в начале встречи с Байденом
Поза российского президента Владимира Путина в начале переговоров с американским коллегой Джо Байденом показывает, что он явно чувствует себя уверенно, ему... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T15:45
2021-06-16T16:45
энтони блинкен
сергей лавров
саммит путина и байдена
россия
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737244042_0:147:3097:1889_1920x0_80_0_0_d7b11097f1b83860422b1c4f177e065f.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Поза российского президента Владимира Путина в начале переговоров с американским коллегой Джо Байденом показывает, что он явно чувствует себя уверенно, ему вполне комфортно, рассказала РИА Новости эксперт по современному этикету и деловому протоколу, основатель образовательного проекта "Про. Этикет" Татьяна Баранова.Встреча лидеров России и США проходит в среду в Женеве.По ее словам, если сравнивать позы Байдена и Путина, создается ощущение, что президенту США "не так комфортно на переговорах"."Если смотреть на его позу - нога на ногу, то создается впечатление, что он не то чтобы зажат - мужчина может себе позволить сидеть нога на ногу в европейской западной культуре... Но на контрасте с Путиным, кажется, что ему не так комфортно, как нашему лидеру", - пояснила эксперт.Комментируя наличие записей у Байдена в начале переговоров, Баранова отметила, что нет ничего предосудительного, если человек иногда пользуется своими заметками или шпаргалками, но главное, чтоб он не читал по бумажке."Конечно, каждый человек может использовать на встрече какие-то записи. Мы не роботы, можно запросто использовать свои записи, какие-то шпаргалки. Другой вопрос, что читать по шпаргалке было бы очень странно в современном мире. Посматривать периодически в нее можно, но мир стремится к тому, чтобы видеть лидера достаточно профессионального, достаточно собранного, которому не нужно подсматривать никуда, который свободно владеет информацией, речью", - добавила она.Эксперт отметила, что наиболее неуверенная поза в начале переговоров у госсекретаря США Энтони Блинкена."Блинкен сидит в позе, которая прочитывается так, что ему некомфортно. Он скованно сидит, поза неуверенности считывается… Особенно это бросается в глаза по сравнению с тем же Сергеем Лавровым, который как и Путин откинулся на спинку кресла в достаточно свободной позе", - считает Баранова.При этом она отметила, что вполне возможно, тут сказывается опыт российского министра иностранных дел в проведении подобных встреч, который гораздо богаче, чем у американского коллеги.
https://ria.ru/20210616/putin-1737119930.html
россия
женева (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Первое рукопожатие Путина и Байдена
Первое рукопожатие. Женева
2021-06-16T15:45
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737244042_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_22c07fb4a66628d7fd43d74f966769d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
энтони блинкен, сергей лавров, россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Эксперт прокомментировала позу Путина в начале встречи с Байденом
15:45 16.06.2021 (обновлено: 16:45 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

Основатель проекта "Про. Этикет" назвала позу Путина в начале переговоров с Байденом уверенной

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Поза российского президента Владимира Путина в начале переговоров с американским коллегой Джо Байденом показывает, что он явно чувствует себя уверенно, ему вполне комфортно, рассказала РИА Новости эксперт по современному этикету и деловому протоколу, основатель образовательного проекта "Про. Этикет" Татьяна Баранова.
Встреча лидеров России и США проходит в среду в Женеве.

"Путин явно себя чувствует уверенно в этой ситуации: он сидит в позе, которая показывает, что ему здесь вполне комфортно, что чувствует себя уверенно; сидит с опорой на две ноги, откинувшись назад, а не на кончике кресла. Все это показывает, что ему здесь хорошо и комфортно", - прокомментировала Баранова первые кадры со встречи российского и американского президентов.

По ее словам, если сравнивать позы Байдена и Путина, создается ощущение, что президенту США "не так комфортно на переговорах".
"Если смотреть на его позу - нога на ногу, то создается впечатление, что он не то чтобы зажат - мужчина может себе позволить сидеть нога на ногу в европейской западной культуре... Но на контрасте с Путиным, кажется, что ему не так комфортно, как нашему лидеру", - пояснила эксперт.
Комментируя наличие записей у Байдена в начале переговоров, Баранова отметила, что нет ничего предосудительного, если человек иногда пользуется своими заметками или шпаргалками, но главное, чтоб он не читал по бумажке.
"Конечно, каждый человек может использовать на встрече какие-то записи. Мы не роботы, можно запросто использовать свои записи, какие-то шпаргалки. Другой вопрос, что читать по шпаргалке было бы очень странно в современном мире. Посматривать периодически в нее можно, но мир стремится к тому, чтобы видеть лидера достаточно профессионального, достаточно собранного, которому не нужно подсматривать никуда, который свободно владеет информацией, речью", - добавила она.
Эксперт отметила, что наиболее неуверенная поза в начале переговоров у госсекретаря США Энтони Блинкена.
"Блинкен сидит в позе, которая прочитывается так, что ему некомфортно. Он скованно сидит, поза неуверенности считывается… Особенно это бросается в глаза по сравнению с тем же Сергеем Лавровым, который как и Путин откинулся на спинку кресла в достаточно свободной позе", - считает Баранова.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 08:00Саммит Путина и Байдена
"Путина в президенты США!": Запад обсуждает интервью российского лидера
При этом она отметила, что вполне возможно, тут сказывается опыт российского министра иностранных дел в проведении подобных встреч, который гораздо богаче, чем у американского коллеги.
 
Саммит Путина и БайденаЭнтони БлинкенСергей ЛавровРоссияДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20Французы сравнили, как Путин и Байден держались во время саммита
09:19Эксперт объяснил, почему Байден отказался от жесткого подхода к России
09:15Экс-глава СНБ Армении обвинил команду Пашиняна в антироссийской политике
09:13Кузнецова призвала запретить педофилам под надзором доступ в интернет
09:08В Керчи выпало полторы месячной нормы осадков
09:08Отец Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь
09:00Ученые создали сверхэкономичный материал для очистки подземных вод
08:50Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
08:40На сайтах крупнейших американских авиакомпаний произошел сбой
08:35Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
08:35Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена
08:28Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
08:20В Екатеринбурге столкнулись два автобуса
08:20Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
08:14В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
08:02Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
07:56Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и до плюс 26 градусов
07:50Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации
07:25В ОП призвали заставить чиновников перейти из WhatsApp в Telegram
06:54Кадыров рассказал, как пандемия повлияла на уровень безработицы в Чечне
Лента новостейМолния