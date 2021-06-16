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Швейцарские истребители сопровождали самолет Путина при подлете к Женеве
Швейцарские истребители сопровождали самолет Путина при подлете к Женеве - РИА Новости, 16.06.2021
Швейцарские истребители сопровождали самолет Путина при подлете к Женеве
Борт президента России Владимира Путина в небе над Женевой сопровождали истребители швейцарских ВВС, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:57
2021-06-16T14:57
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Борт президента России Владимира Путина в небе над Женевой сопровождали истребители швейцарских ВВС, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да", - сказал он, отвечая на вопрос, сопровождали ли борт №1 военные самолеты Швейцарии.Встреча лидеров РФ и США проходит в среду на женевской вилле Ла Гранж. Это первый российско-американский саммит с момента переговоров Путина с предшественником Джо Байдена республиканцем Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году.Швейцарские летчики ранее неоднократно поднимались в воздух, чтобы встретить российские самолеты с высокопоставленными гостями. По словам военных, делается это в знак почета и уважения.
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Путин прилетел в Женеву
Президент России прилетел в Женеву. Путин вышел из самолета. Внизу кортеж Aurus.
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире
Швейцарские истребители сопровождали самолет Путина при подлете к Женеве
14:57 16.06.2021
 
© REUTERS / Alessandro della Valle/PoolПрибытие президента РФ Владимира Путина в Женеву
Прибытие президента РФ Владимира Путина в Женеву - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© REUTERS / Alessandro della Valle/Pool

Песков сообщил, что швейцарские истребители сопровождали самолет Путина при подлете к Женеве

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Борт президента России Владимира Путина в небе над Женевой сопровождали истребители швейцарских ВВС, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да", - сказал он, отвечая на вопрос, сопровождали ли борт №1 военные самолеты Швейцарии.
Встреча лидеров РФ и США проходит в среду на женевской вилле Ла Гранж. Это первый российско-американский саммит с момента переговоров Путина с предшественником Джо Байдена республиканцем Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году.
Швейцарские летчики ранее неоднократно поднимались в воздух, чтобы встретить российские самолеты с высокопоставленными гостями. По словам военных, делается это в знак почета и уважения.
Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 20:57Саммит Путина и Байдена
Песков рассказал, будут ли подписываться на саммите в Женеве документы
 
РоссияДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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