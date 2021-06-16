https://ria.ru/20210616/putin-1737234863.html
Швейцарские истребители сопровождали самолет Путина при подлете к Женеве
Швейцарские истребители сопровождали самолет Путина при подлете к Женеве - РИА Новости, 16.06.2021
Швейцарские истребители сопровождали самолет Путина при подлете к Женеве
Борт президента России Владимира Путина в небе над Женевой сопровождали истребители швейцарских ВВС, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:57
2021-06-16T14:57
2021-06-16T14:57
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737223122_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f72fc4ad8b2b600f9b86ab0d464e9dfb.jpg
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Борт президента России Владимира Путина в небе над Женевой сопровождали истребители швейцарских ВВС, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да", - сказал он, отвечая на вопрос, сопровождали ли борт №1 военные самолеты Швейцарии.Встреча лидеров РФ и США проходит в среду на женевской вилле Ла Гранж. Это первый российско-американский саммит с момента переговоров Путина с предшественником Джо Байдена республиканцем Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году.Швейцарские летчики ранее неоднократно поднимались в воздух, чтобы встретить российские самолеты с высокопоставленными гостями. По словам военных, делается это в знак почета и уважения.
https://ria.ru/20210615/dokumenty-1737140256.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737223122_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a12950fc780d0b95ca7e627bc9ba5b8c.jpg
Путин прилетел в Женеву
Президент России прилетел в Женеву. Путин вышел из самолета. Внизу кортеж Aurus.
2021-06-16T14:57
true
PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире
Швейцарские истребители сопровождали самолет Путина при подлете к Женеве
Песков сообщил, что швейцарские истребители сопровождали самолет Путина при подлете к Женеве