https://ria.ru/20210616/putin-1737234863.html

Швейцарские истребители сопровождали самолет Путина при подлете к Женеве

Швейцарские истребители сопровождали самолет Путина при подлете к Женеве - РИА Новости, 16.06.2021

Швейцарские истребители сопровождали самолет Путина при подлете к Женеве

Борт президента России Владимира Путина в небе над Женевой сопровождали истребители швейцарских ВВС, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T14:57

2021-06-16T14:57

2021-06-16T14:57

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Борт президента России Владимира Путина в небе над Женевой сопровождали истребители швейцарских ВВС, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да", - сказал он, отвечая на вопрос, сопровождали ли борт №1 военные самолеты Швейцарии.Встреча лидеров РФ и США проходит в среду на женевской вилле Ла Гранж. Это первый российско-американский саммит с момента переговоров Путина с предшественником Джо Байдена республиканцем Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году.Швейцарские летчики ранее неоднократно поднимались в воздух, чтобы встретить российские самолеты с высокопоставленными гостями. По словам военных, делается это в знак почета и уважения.

https://ria.ru/20210615/dokumenty-1737140256.html

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Путин прилетел в Женеву Президент России прилетел в Женеву. Путин вышел из самолета. Внизу кортеж Aurus. 2021-06-16T14:57 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире