https://ria.ru/20210616/putin-1737173823.html
Путин всегда четок в изложении "красных линий" для России, заявил Песков
Путин всегда четок в изложении "красных линий" для России, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2021
Путин всегда четок в изложении "красных линий" для России, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин всегда четок в изложении "красных линий" для России, тем более в таком нелегком разговоре, который будет сегодня с главой США Джо... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T09:43
2021-06-16T09:43
2021-06-16T09:45
саммит путина и байдена
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда четок в изложении "красных линий" для России, тем более в таком нелегком разговоре, который будет сегодня с главой США Джо Байденом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Путин всегда четок в изложении красных линий для Российской Федерации, тем более в таком нелегком разговоре, который предстоит сегодня", - сказал он в интервью Первому каналу.Встреча глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в среду в Женеве.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
Путин всегда четок в изложении "красных линий" для России, заявил Песков
09:43 16.06.2021 (обновлено: 09:45 16.06.2021)
Путин всегда четок в изложении "красных линий" для России, заявил Песков перед саммитом РФ-США