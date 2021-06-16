https://ria.ru/20210616/putin-1737173823.html

Путин всегда четок в изложении "красных линий" для России, заявил Песков

Путин всегда четок в изложении "красных линий" для России, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2021

Путин всегда четок в изложении "красных линий" для России, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин всегда четок в изложении "красных линий" для России, тем более в таком нелегком разговоре, который будет сегодня с главой США Джо... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T09:43

2021-06-16T09:43

2021-06-16T09:45

саммит путина и байдена

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда четок в изложении "красных линий" для России, тем более в таком нелегком разговоре, который будет сегодня с главой США Джо Байденом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Путин всегда четок в изложении красных линий для Российской Федерации, тем более в таком нелегком разговоре, который предстоит сегодня", - сказал он в интервью Первому каналу.Встреча глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в среду в Женеве.

https://ria.ru/20210616/summit-1737107324.html

россия

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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика