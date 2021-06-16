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Проверки выполнения требований по вакцинации начнутся в Москве с 15 июля
Проверки выполнения требований по вакцинации начнутся в Москве с 15 июля - РИА Новости, 16.06.2021
Проверки выполнения требований по вакцинации начнутся в Москве с 15 июля
Проверки выполнения требований Главного государственного санитарного врача о вакцинации сотрудников в Москве начнутся с 15 июля, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:17
2021-06-16T17:42
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Проверки выполнения требований Главного государственного санитарного врача о вакцинации сотрудников в Москве начнутся с 15 июля, сообщил РИА Новости начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, работодатели должны будут предоставить сведения о вакцинации сотрудников с 1 по 15 июля с использованием личного кабинета юридического лица на сайте мэра и правительства столицы. Сервис для отчета работодателей станет доступен 1 июля.В среду утром глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привиты не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины.Московская область приняла аналогичное решение. Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической, отметив, что в больницах с COVID-19 находятся более 12 тысяч человек. Он призвал отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество
Проверки выполнения требований по вакцинации начнутся в Москве с 15 июля
17:17 16.06.2021 (обновлено: 17:42 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Вакцинация от COVID-19
 Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Москве начнут проверять выполнение требований о вакцинации сотрудников с 15 июля

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Проверки выполнения требований Главного государственного санитарного врача о вакцинации сотрудников в Москве начнутся с 15 июля, сообщил РИА Новости начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, работодатели должны будут предоставить сведения о вакцинации сотрудников с 1 по 15 июля с использованием личного кабинета юридического лица на сайте мэра и правительства столицы. Сервис для отчета работодателей станет доступен 1 июля.

"С 15 июля мы будем проводить контрольные мероприятия, как предусмотрено указом мэра", - сообщил Данчиков.

В среду утром глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привиты не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины.
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Московская область приняла аналогичное решение. Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической, отметив, что в больницах с COVID-19 находятся более 12 тысяч человек. Он призвал отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.
 
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