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Проверки выполнения требований по вакцинации начнутся в Москве с 15 июля

Проверки выполнения требований по вакцинации начнутся в Москве с 15 июля - РИА Новости, 16.06.2021

Проверки выполнения требований по вакцинации начнутся в Москве с 15 июля

Проверки выполнения требований Главного государственного санитарного врача о вакцинации сотрудников в Москве начнутся с 15 июля, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T17:17

2021-06-16T17:17

2021-06-16T17:42

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Проверки выполнения требований Главного государственного санитарного врача о вакцинации сотрудников в Москве начнутся с 15 июля, сообщил РИА Новости начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, работодатели должны будут предоставить сведения о вакцинации сотрудников с 1 по 15 июля с использованием личного кабинета юридического лица на сайте мэра и правительства столицы. Сервис для отчета работодателей станет доступен 1 июля.В среду утром глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привиты не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины.Московская область приняла аналогичное решение. Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической, отметив, что в больницах с COVID-19 находятся более 12 тысяч человек. Он призвал отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.

https://ria.ru/20210616/shtraf-1737263612.html

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2021

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