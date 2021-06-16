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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/protivnik-1737291574.html
Путин: США объявили Россию своим врагом
Путин: США объявили Россию своим врагом - РИА Новости, 16.06.2021
Путин: США объявили Россию своим врагом
США объявили Россию своим противником и врагом еще в 2017 году и решили поддерживать политические организации в РФ, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T19:05
2021-06-16T19:12
джо байден
владимир путин
саммит путина и байдена
россия
сша
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. США объявили Россию своим противником и врагом еще в 2017 году и решили поддерживать политические организации в РФ, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом."Соединенные Штаты объявили Россию своим врагом, противником, конгресс это сделал в 2017 году. В законодательство Соединенных Штатов внесены положения о том, что США должны поддерживать правила и порядок демократического управления в нашей стране и поддерживать политические организации", - сказал Путин.
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джо байден, владимир путин, россия, сша, в мире
Путин: США объявили Россию своим врагом
19:05 16.06.2021 (обновлено: 19:12 16.06.2021)
 
© REUTERS / Pool / Denis BalibouseПрезидент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© REUTERS / Pool / Denis Balibouse

Путин: США объявили Россию своим врагом и решили поддерживать политические организации

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. США объявили Россию своим противником и врагом еще в 2017 году и решили поддерживать политические организации в РФ, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом.
"Соединенные Штаты объявили Россию своим врагом, противником, конгресс это сделал в 2017 году. В законодательство Соединенных Штатов внесены положения о том, что США должны поддерживать правила и порядок демократического управления в нашей стране и поддерживать политические организации", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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