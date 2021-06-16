https://ria.ru/20210616/protivnik-1737291574.html

Путин: США объявили Россию своим врагом

Путин: США объявили Россию своим врагом - РИА Новости, 16.06.2021

Путин: США объявили Россию своим врагом

США объявили Россию своим противником и врагом еще в 2017 году и решили поддерживать политические организации в РФ, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T19:05

2021-06-16T19:05

2021-06-16T19:12

джо байден

владимир путин

саммит путина и байдена

россия

сша

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. США объявили Россию своим противником и врагом еще в 2017 году и решили поддерживать политические организации в РФ, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом."Соединенные Штаты объявили Россию своим врагом, противником, конгресс это сделал в 2017 году. В законодательство Соединенных Штатов внесены положения о том, что США должны поддерживать правила и порядок демократического управления в нашей стране и поддерживать политические организации", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210616/shpargalki-1737270788.html

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джо байден, владимир путин, россия, сша, в мире