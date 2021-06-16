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https://ria.ru/20210616/protasevich-1737256203.html
В ЛНР заявили о доказательствах причастности Протасевича к убийствам
В ЛНР заявили о доказательствах причастности Протасевича к убийствам - РИА Новости, 16.06.2021
В ЛНР заявили о доказательствах причастности Протасевича к убийствам
Генеральная прокуратура ЛНР во время следственных действий в Белоруссии с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем нашла доказательства его... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T16:32
2021-06-16T17:54
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
ryanair
сергей горенко
telegram (приложение)
донецкая народная республика
международный уголовный суд
вильнюс
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 16 июн — РИА Новости. Генеральная прокуратура ЛНР во время следственных действий в Белоруссии с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем нашла доказательства его причастности к боевым действиям в Донбассе. Об этом заявил генпрокурор Сергей Горенко."Полученные признательные показания Романа Протасевича позволили значительно продвинуться в расследовании возбужденного нашим надзорным ведомством в мае текущего года уголовного дела", — сказал он.Собранная вместе с белорусскими коллегами информация, по словам главы ведомства, послужит основанием для обращения в международные правозащитные инстанции — ЕСПЧ и МУС.Как подчеркнул Горенко, имеющиеся данные говорят о том, что журналист был вовлечен в деятельность националистической проукраинской группировки "Азов". Кроме того, Протасевич также причастен к "зверским убийствам мирных граждан" в Донбассе в 2014-2015 годах и к "использованию запрещенных средств и методов войны".Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об "организации массовых беспорядков".Позднее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал в боях на юго-востоке Украины вместе с "Азовом". Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против него и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам информацию и правовую помощь в расследовании. Ведомство также попросило белорусских коллег дать возможность провести следственные действия с подозреваемым. Согласно законодательству Луганской Народной республики основателю Telegram-канала грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
https://ria.ru/20210604/protasevich-1735647755.html
https://ria.ru/20210603/donbass-1735520107.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, сергей горенко, telegram (приложение), донецкая народная республика, международный уголовный суд, вильнюс, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, белоруссия, в мире
В ЛНР заявили о доказательствах причастности Протасевича к убийствам
16:32 16.06.2021 (обновлено: 17:54 16.06.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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В ЛНР заявили о доказательствах причастности Протасевича к убийствам мирных жителей

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 июн — РИА Новости. Генеральная прокуратура ЛНР во время следственных действий в Белоруссии с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем нашла доказательства его причастности к боевым действиям в Донбассе. Об этом заявил генпрокурор Сергей Горенко.
"Полученные признательные показания Романа Протасевича позволили значительно продвинуться в расследовании возбужденного нашим надзорным ведомством в мае текущего года уголовного дела", — сказал он.
Собранная вместе с белорусскими коллегами информация, по словам главы ведомства, послужит основанием для обращения в международные правозащитные инстанции — ЕСПЧ и МУС.
Как подчеркнул Горенко, имеющиеся данные говорят о том, что журналист был вовлечен в деятельность националистической проукраинской группировки "Азов". Кроме того, Протасевич также причастен к "зверским убийствам мирных граждан" в Донбассе в 2014-2015 годах и к "использованию запрещенных средств и методов войны".
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Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об "организации массовых беспорядков".
Позднее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал в боях на юго-востоке Украины вместе с "Азовом". Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против него и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам информацию и правовую помощь в расследовании. Ведомство также попросило белорусских коллег дать возможность провести следственные действия с подозреваемым. Согласно законодательству Луганской Народной республики основателю Telegram-канала грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичRyanairСергей ГоренкоTelegram (приложение)Донецкая Народная РеспубликаМеждународный уголовный судВильнюсСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаБелоруссияВ мире
 
 
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