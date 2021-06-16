https://ria.ru/20210616/protasevich-1737256203.html

В ЛНР заявили о доказательствах причастности Протасевича к убийствам

В ЛНР заявили о доказательствах причастности Протасевича к убийствам - РИА Новости, 16.06.2021

В ЛНР заявили о доказательствах причастности Протасевича к убийствам

Генеральная прокуратура ЛНР во время следственных действий в Белоруссии с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем нашла доказательства его... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T16:32

2021-06-16T16:32

2021-06-16T17:54

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

сергей горенко

telegram (приложение)

донецкая народная республика

международный уголовный суд

вильнюс

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 16 июн — РИА Новости. Генеральная прокуратура ЛНР во время следственных действий в Белоруссии с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем нашла доказательства его причастности к боевым действиям в Донбассе. Об этом заявил генпрокурор Сергей Горенко."Полученные признательные показания Романа Протасевича позволили значительно продвинуться в расследовании возбужденного нашим надзорным ведомством в мае текущего года уголовного дела", — сказал он.Собранная вместе с белорусскими коллегами информация, по словам главы ведомства, послужит основанием для обращения в международные правозащитные инстанции — ЕСПЧ и МУС.Как подчеркнул Горенко, имеющиеся данные говорят о том, что журналист был вовлечен в деятельность националистической проукраинской группировки "Азов". Кроме того, Протасевич также причастен к "зверским убийствам мирных граждан" в Донбассе в 2014-2015 годах и к "использованию запрещенных средств и методов войны".Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об "организации массовых беспорядков".Позднее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал в боях на юго-востоке Украины вместе с "Азовом". Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против него и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам информацию и правовую помощь в расследовании. Ведомство также попросило белорусских коллег дать возможность провести следственные действия с подозреваемым. Согласно законодательству Луганской Народной республики основателю Telegram-канала грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

https://ria.ru/20210604/protasevich-1735647755.html

https://ria.ru/20210603/donbass-1735520107.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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