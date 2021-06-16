https://ria.ru/20210616/proisshestviya-1737290554.html
Житель Калужской области получил срок за убийство после ссоры в кафе
Житель Калужской области получил срок за убийство после ссоры в кафе - РИА Новости, 16.06.2021
Житель Калужской области получил срок за убийство после ссоры в кафе
Житель Калужской области приговорен к 16 годам колонии строгого режима за то, что в 2015 году в ходе конфликта с посетителем кафе застрелил оппонента и ранил... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T19:02
2021-06-16T19:02
2021-06-16T19:02
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калужская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Житель Калужской области приговорен к 16 годам колонии строгого режима за то, что в 2015 году в ходе конфликта с посетителем кафе застрелил оппонента и ранил другого человека, а потом пять лет скрывался от следственных органов, сообщило СУСК России по региону.На скамье подсудимых оказался 43-летний Вячеслав Василевский по обвинению в убийстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью и в незаконном обороте оружия.По данным следствия и суда, инцидент произошел в мае 2015 года в кафе на проспекте Маркса в Обнинске."Там Василевский вступил в словесный конфликт с мужчиной и около входа в заведение произвел в его сторону не менее пяти выстрелов. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте. Одна из пуль попала в ногу другого лица… После этого Василевский скрылся с места происшествия и покинул Обнинск. В августе 2020 года он был задержан в Москве и доставлен в Калужскую область", - говорится в сообщении.Приговором суда Василевскому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
https://radiosputnik.ria.ru/20210529/proisshestviya-1734720165.html
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россия, калужская область, происшествия
Житель Калужской области получил срок за убийство после ссоры в кафе
Житель Калужской области, застреливший посетителя кафе из-за ссоры, получил 16 лет колонии