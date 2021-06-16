Мишустин обсудил с премьером Белоруссии подготовку союзных программ
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи в доме правительства Белоруссии в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии Головченко подготовку союзных программ
МИНСК, 16 июн – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудил в телефонном разговоре с российским коллегой Михаилом Мишустиным ход подготовки союзных программ, стороны отметили результативное взаимодействие по согласованию остающихся вопросов, сообщила в среду пресс-служба белорусского правительства.
"Состоялся телефонный разговор премьера-министра Республики Беларусь Романа Головченко с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении пресс-службы.
Там отмечается, что "главы правительств обсудили ход подготовки союзных программ, отметили конструктивное и результативное взаимодействие министерств и ведомств обеих стран по согласованию остающихся вопросов, договорились о дальнейшей координации действий".
Также был обсужден ряд конкретных вопросов торгово-экономического взаимодействия в области энергетики и сельского хозяйства, отметили в пресс-службе.
Ранее Головченко заявил, что правительства Белоруссии и России планируют не позднее лета "дошлифовать" союзные программы, или так называемые "дорожные карты", по углублению интеграции и внести главам государств предложения на рассмотрение. Посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что остается незавершенным согласование только одной дорожной карты по развитию белорусско-российской экономической интеграции, она связана с энергоносителями.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа сторонами до сих пор не принята.