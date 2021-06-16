https://ria.ru/20210616/programmy-1737319871.html

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии подготовку союзных программ

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии подготовку союзных программ - РИА Новости, 16.06.2021

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии подготовку союзных программ

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудил в телефонном разговоре с российским коллегой Михаилом Мишустиным ход подготовки союзных программ, стороны... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T22:03

2021-06-16T22:03

2021-06-16T22:03

союзное государство

роман головченко

россия

евгений лукьянов

михаил мишустин

белоруссия

в мире

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МИНСК, 16 июн – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудил в телефонном разговоре с российским коллегой Михаилом Мишустиным ход подготовки союзных программ, стороны отметили результативное взаимодействие по согласованию остающихся вопросов, сообщила в среду пресс-служба белорусского правительства."Состоялся телефонный разговор премьера-министра Республики Беларусь Романа Головченко с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении пресс-службы.Там отмечается, что "главы правительств обсудили ход подготовки союзных программ, отметили конструктивное и результативное взаимодействие министерств и ведомств обеих стран по согласованию остающихся вопросов, договорились о дальнейшей координации действий".Также был обсужден ряд конкретных вопросов торгово-экономического взаимодействия в области энергетики и сельского хозяйства, отметили в пресс-службе.Ранее Головченко заявил, что правительства Белоруссии и России планируют не позднее лета "дошлифовать" союзные программы, или так называемые "дорожные карты", по углублению интеграции и внести главам государств предложения на рассмотрение. Посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что остается незавершенным согласование только одной дорожной карты по развитию белорусско-российской экономической интеграции, она связана с энергоносителями.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа сторонами до сих пор не принята.

https://ria.ru/20210616/voyna-1737206791.html

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россия

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роман головченко, россия, евгений лукьянов, михаил мишустин, белоруссия, в мире