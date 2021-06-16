Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20210616/programmy-1737319871.html
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии подготовку союзных программ
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии подготовку союзных программ - РИА Новости, 16.06.2021
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии подготовку союзных программ
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудил в телефонном разговоре с российским коллегой Михаилом Мишустиным ход подготовки союзных программ, стороны... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T22:03
2021-06-16T22:03
союзное государство
роман головченко
россия
евгений лукьянов
михаил мишустин
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734496187_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_9cf50295d6f0a7c087783dd9a4622305.jpg
МИНСК, 16 июн – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудил в телефонном разговоре с российским коллегой Михаилом Мишустиным ход подготовки союзных программ, стороны отметили результативное взаимодействие по согласованию остающихся вопросов, сообщила в среду пресс-служба белорусского правительства."Состоялся телефонный разговор премьера-министра Республики Беларусь Романа Головченко с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении пресс-службы.Там отмечается, что "главы правительств обсудили ход подготовки союзных программ, отметили конструктивное и результативное взаимодействие министерств и ведомств обеих стран по согласованию остающихся вопросов, договорились о дальнейшей координации действий".Также был обсужден ряд конкретных вопросов торгово-экономического взаимодействия в области энергетики и сельского хозяйства, отметили в пресс-службе.Ранее Головченко заявил, что правительства Белоруссии и России планируют не позднее лета "дошлифовать" союзные программы, или так называемые "дорожные карты", по углублению интеграции и внести главам государств предложения на рассмотрение. Посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что остается незавершенным согласование только одной дорожной карты по развитию белорусско-российской экономической интеграции, она связана с энергоносителями.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа сторонами до сих пор не принята.
https://ria.ru/20210616/voyna-1737206791.html
https://ria.ru/20210614/belorussiya-1736936120.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734496187_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_b4201de66049bbdb2620984c871f81af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман головченко, россия, евгений лукьянов, михаил мишустин, белоруссия, в мире
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии подготовку союзных программ
22:03 16.06.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи в доме правительства Белоруссии в Минске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи в доме правительства Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии Головченко подготовку союзных программ

Читать ria.ru в
МИНСК, 16 июн – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудил в телефонном разговоре с российским коллегой Михаилом Мишустиным ход подготовки союзных программ, стороны отметили результативное взаимодействие по согласованию остающихся вопросов, сообщила в среду пресс-служба белорусского правительства.
"Состоялся телефонный разговор премьера-министра Республики Беларусь Романа Головченко с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении пресс-службы.
Там отмечается, что "главы правительств обсудили ход подготовки союзных программ, отметили конструктивное и результативное взаимодействие министерств и ведомств обеих стран по согласованию остающихся вопросов, договорились о дальнейшей координации действий".
Также был обсужден ряд конкретных вопросов торгово-экономического взаимодействия в области энергетики и сельского хозяйства, отметили в пресс-службе.
Владимир Андрейченко на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 13:03Союзное государство
В Минске заявили о гибридной войне против Союзного государства
Ранее Головченко заявил, что правительства Белоруссии и России планируют не позднее лета "дошлифовать" союзные программы, или так называемые "дорожные карты", по углублению интеграции и внести главам государств предложения на рассмотрение. Посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что остается незавершенным согласование только одной дорожной карты по развитию белорусско-российской экономической интеграции, она связана с энергоносителями.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа сторонами до сих пор не принята.
Заседание Палаты представителей парламента Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 13:01Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Отношения с Россией не имеют аналогов, считают в парламенте Белоруссии
 
Союзное государствоРоман ГоловченкоРоссияЕвгений ЛукьяновМихаил МишустинБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Эксперт объяснил, почему Байден отказался от жесткого подхода к России
09:15Экс-глава СНБ Армении обвинил команду Пашиняна в антироссийской политике
09:13Кузнецова призвала запретить педофилам под надзором доступ в интернет
09:08В Керчи выпало полторы месячной нормы осадков
09:08Отец Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь
09:00Ученые создали сверхэкономичный материал для очистки подземных вод
08:50Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
08:40На сайтах крупнейших американских авиакомпаний произошел сбой
08:35Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
08:35Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена
08:28Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
08:20В Екатеринбурге столкнулись два автобуса
08:20Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
08:14В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
08:02Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
07:56Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и до плюс 26 градусов
07:50Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации
07:25В ОП призвали заставить чиновников перейти из WhatsApp в Telegram
06:54Кадыров рассказал, как пандемия повлияла на уровень безработицы в Чечне
06:47В Приморье могут ввести обязательную вакцинацию для ряда профессий
Лента новостейМолния