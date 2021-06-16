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Мишустин призвал продолжать мониторить продовольственный рынок
Мишустин призвал продолжать мониторить продовольственный рынок - РИА Новости, 16.06.2021
Мишустин призвал продолжать мониторить продовольственный рынок
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с ценами на продукты в РФ остается непростой, необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:04
2021-06-16T12:04
россия
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с ценами на продукты в РФ остается непростой, необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно реагировать на возможные изменения, соответствующее видеообращение главы правительства к участникам коллегии Минсельхоза опубликовано на сайте кабмина."Правительство приняло ряд мер, которые позволили снизить влияние мировой конъюнктуры на российский рынок. Но ситуация остаётся непростой. Необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно реагировать на возможные изменения, чтобы защитить интересы российских потребителей", - подчеркнул премьер-министр.Мишустин также отметил, что о важности мониторинга цен на социально значимые продукты питания говорил еще президент России Владимир Путин.
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россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
Мишустин призвал продолжать мониторить продовольственный рынок
12:04 16.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТележка с продуктами в магазине
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мишустин призвал продолжать мониторить рынок из-за непростой ситуации с ценами на продукты

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с ценами на продукты в РФ остается непростой, необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно реагировать на возможные изменения, соответствующее видеообращение главы правительства к участникам коллегии Минсельхоза опубликовано на сайте кабмина.
"Правительство приняло ряд мер, которые позволили снизить влияние мировой конъюнктуры на российский рынок. Но ситуация остаётся непростой. Необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно реагировать на возможные изменения, чтобы защитить интересы российских потребителей", - подчеркнул премьер-министр.
Мишустин также отметил, что о важности мониторинга цен на социально значимые продукты питания говорил еще президент России Владимир Путин.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 11:46Петербургский международный экономический форум
Набиуллина прокомментировала ситуацию с ценами на продукты
 
РоссияМихаил МишустинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
 
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