https://ria.ru/20210616/produkty-1737195735.html

Мишустин призвал продолжать мониторить продовольственный рынок

Мишустин призвал продолжать мониторить продовольственный рынок - РИА Новости, 16.06.2021

Мишустин призвал продолжать мониторить продовольственный рынок

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с ценами на продукты в РФ остается непростой, необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T12:04

2021-06-16T12:04

2021-06-16T12:04

россия

михаил мишустин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с ценами на продукты в РФ остается непростой, необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно реагировать на возможные изменения, соответствующее видеообращение главы правительства к участникам коллегии Минсельхоза опубликовано на сайте кабмина."Правительство приняло ряд мер, которые позволили снизить влияние мировой конъюнктуры на российский рынок. Но ситуация остаётся непростой. Необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно реагировать на возможные изменения, чтобы защитить интересы российских потребителей", - подчеркнул премьер-министр.Мишустин также отметил, что о важности мониторинга цен на социально значимые продукты питания говорил еще президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20210603/tseny-1735390230.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика