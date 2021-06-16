https://ria.ru/20210616/prodovolstvie-1737165504.html
Ким Чен Ын заявил о проблемах с продовольствием в стране
Ким Чен Ын заявил о проблемах с продовольствием в стране - РИА Новости, 16.06.2021
Ким Чен Ын заявил о проблемах с продовольствием в стране
Лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник председательствовал на заседании третьего пленума центрального комитета Трудовой партии КНДР (ТПК) 8-го созыва, где заявил о... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T07:52
2021-06-16T07:52
2021-06-16T07:52
ким чен ын
кндр (северная корея)
в мире
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СЕУЛ, 16 июн – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник председательствовал на заседании третьего пленума центрального комитета Трудовой партии КНДР (ТПК) 8-го созыва, где заявил о "напряженной" ситуации с продовольствием в стране из-за ущерба от тайфунов в прошлом году, сообщил официальный печатный орган ТПК газета "Нодон Синмун"."(Ким Чен Ын – ред.) заявил, что, в частности, продовольственная ситуация среди населения сейчас становится напряженной, поскольку сельскохозяйственный сектор не выполнил план по производству зерна из-за ущерба, нанесенного тайфунами в прошлом году, и что пленарное заседание должно выдвинуть активные меры для решения этой проблемы", - сообщила газета.По словам северокорейского лидера, "субъективные и объективные условия" в стране ухудшились с началом 2021 года, но экономика в целом показала рост, о чем свидетельствует перевыполнение промышленного плана на первое полугодие на уровне 144%, что на 25% лучше, чем результат за аналогичный период в 2020 году.Как сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), Ким Чен Ын назвал основной целью созыва пленарного заседания принятие детальных мер для выполнения политических и экономических задач на этот год.В качестве основных пунктов повестки дня на пленуме были обсуждены вопрос о пересмотре процесса выполнения основных государственных программ за первое полугодие, сельскохозяйственное производство, преодоление затяжной "чрезвычайной противоэпидемической ситуации", анализ текущей международной ситуации и соответствующего курса ТПК, вопросы стабилизации ситуации и повышения уровня жизни людей, укрепление политики партии в области ухода за детьми и организационные вопросы.Ким Чен Ын и участники пленума обсудили поддержание экономики и обеспечение населения продовольствием, одеждой и жильем в условиях затяжной борьбы с коронавирусом. Лидер КНДР отметил, что необходимо поддерживать максимальную осведомленность и наблюдение за строгой дисциплиной и идеально поддерживать противоэпидемические меры. Но при этом государственные органы должны скрупулезно подойти к реализации экономических аспектов, чтобы справиться с негативным влиянием пандемии.
https://ria.ru/20210615/dialog-1737092372.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ким чен ын, кндр (северная корея), в мире
Ким Чен Ын заявил о проблемах с продовольствием в стране
Ким Чен Ын на пленуме ЦК партии заявил о проблемах с продовольствием в КНДР
СЕУЛ, 16 июн – РИА Новости.
Лидер КНДР Ким Чен Ын
во вторник председательствовал на заседании третьего пленума центрального комитета Трудовой партии КНДР (ТПК) 8-го созыва, где заявил о "напряженной" ситуации с продовольствием в стране из-за ущерба от тайфунов в прошлом году, сообщил официальный печатный орган ТПК газета "Нодон Синмун".
"(Ким Чен Ын – ред.) заявил, что, в частности, продовольственная ситуация среди населения сейчас становится напряженной, поскольку сельскохозяйственный сектор не выполнил план по производству зерна из-за ущерба, нанесенного тайфунами в прошлом году, и что пленарное заседание должно выдвинуть активные меры для решения этой проблемы", - сообщила газета.
По словам северокорейского лидера, "субъективные и объективные условия" в стране ухудшились с началом 2021 года, но экономика в целом показала рост, о чем свидетельствует перевыполнение промышленного плана на первое полугодие на уровне 144%, что на 25% лучше, чем результат за аналогичный период в 2020 году.
Как сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), Ким Чен Ын назвал основной целью созыва пленарного заседания принятие детальных мер для выполнения политических и экономических задач на этот год.
В качестве основных пунктов повестки дня на пленуме были обсуждены вопрос о пересмотре процесса выполнения основных государственных программ за первое полугодие, сельскохозяйственное производство, преодоление затяжной "чрезвычайной противоэпидемической ситуации", анализ текущей международной ситуации и соответствующего курса ТПК, вопросы стабилизации ситуации и повышения уровня жизни людей, укрепление политики партии в области ухода за детьми и организационные вопросы.
Ким Чен Ын и участники пленума обсудили поддержание экономики и обеспечение населения продовольствием, одеждой и жильем в условиях затяжной борьбы с коронавирусом. Лидер КНДР отметил, что необходимо поддерживать максимальную осведомленность и наблюдение за строгой дисциплиной и идеально поддерживать противоэпидемические меры. Но при этом государственные органы должны скрупулезно подойти к реализации экономических аспектов, чтобы справиться с негативным влиянием пандемии.