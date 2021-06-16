Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210616/priglashenie-1737292026.html
Украинцы потребовали от Зеленского отозвать приглашение Варфоломею
Украинцы потребовали от Зеленского отозвать приглашение Варфоломею - РИА Новости, 16.06.2021
Украинцы потребовали от Зеленского отозвать приглашение Варфоломею
Верующие Украинской православной церкви (УПЦ) призвали президента Украины Владимира Зеленского отозвать приглашение патриарху Константинопольскому Варфоломею... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T19:07
2021-06-16T19:07
религия и мировоззрение
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
петр порошенко
верховная рада украины
владимир зеленский
киев
украина
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149458/69/1494586972_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a069700a0cfc1fd863d587d34febe07b.jpg
МОСКВА 16 июн – РИА Новости. Верующие Украинской православной церкви (УПЦ) призвали президента Украины Владимира Зеленского отозвать приглашение патриарху Константинопольскому Варфоломею приехать в страну, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.Ранее верующие канонической УПЦ совершили молебен у здания Верховной рады в Киеве с целью защитить свою церковь от дискриминации. Возле здания украинского парламента, под данным УПЦ, собрались свыше 20 тысяч человек."Он (патриарх Варфоломей – ред.) не является главой нашей Церкви, даже не является официальным представителем государства, из которого он приезжает. Он не принес мира, единства в украинское православное общество", – заявил от имени собравшихся архиепископ Васильсковский Николай. Помимо этого, собравшиеся у здания Рады передали главе государства обращение, в котором предлагается отменить закон № 2662-VIII, поскольку он, по мнению верующих, противоречит статье 35 Конституции Украины. Согласно принятому Верховной радой в декабре 2018 года документу, каноническая Украинская церковь может лишиться своего названия. Ранее сообщалось, что Константинопольский патриарх посетит Украину в августе 2021 года. Его визит будет приурочен к празднованию Дня независимости страны (24 августа) и станет ответом на приглашение президента Владимира Зеленского. В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась.
https://ria.ru/20210603/zakhvaty-1735314650.html
https://ria.ru/20210410/tomos-1727418596.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149458/69/1494586972_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a225604907e034b6dfd847841d4527c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, киев, украина, справки

Украинцы потребовали от Зеленского отозвать приглашение Варфоломею

19:07 16.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Костин / Перейти в фотобанкАкция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата у здания Верховной рады в Киеве. 18 мая 2017
Акция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата у здания Верховной рады в Киеве. 18 мая 2017 - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Григорий Костин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА 16 июн – РИА Новости. Верующие Украинской православной церкви (УПЦ) призвали президента Украины Владимира Зеленского отозвать приглашение патриарху Константинопольскому Варфоломею приехать в страну, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Ранее верующие канонической УПЦ совершили молебен у здания Верховной рады в Киеве с целью защитить свою церковь от дискриминации. Возле здания украинского парламента, под данным УПЦ, собрались свыше 20 тысяч человек.
Неизвестные сорвали крестный ход против войны и интеграции Украины в Евросоюз - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 08:00Религия и мировоззрение
Киев готовит "зеркальный ответ" России. И своим гражданам
"Он (патриарх Варфоломей – ред.) не является главой нашей Церкви, даже не является официальным представителем государства, из которого он приезжает. Он не принес мира, единства в украинское православное общество", – заявил от имени собравшихся архиепископ Васильсковский Николай.
Помимо этого, собравшиеся у здания Рады передали главе государства обращение, в котором предлагается отменить закон № 2662-VIII, поскольку он, по мнению верующих, противоречит статье 35 Конституции Украины. Согласно принятому Верховной радой в декабре 2018 года документу, каноническая Украинская церковь может лишиться своего названия.
Ранее сообщалось, что Константинопольский патриарх посетит Украину в августе 2021 года. Его визит будет приурочен к празднованию Дня независимости страны (24 августа) и станет ответом на приглашение президента Владимира Зеленского.
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась.
Документ содержащий решение Священного Синода Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 08:00Религия и мировоззрение
В украинский томос заложили "бомбу". Теперь она взорвалась
 
Религия и мировоззрениеПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаСправки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:15Экс-глава СНБ Армении обвинил команду Пашиняна в антироссийской политике
09:13Кузнецова призвала запретить педофилам под надзором доступ в интернет
09:08В Керчи выпало полторы месячной нормы осадков
09:08Отец Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь
09:00Ученые создали сверхэкономичный материал для очистки подземных вод
08:50Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
08:40На сайтах крупнейших американских авиакомпаний произошел сбой
08:35Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
08:35Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена
08:28Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
08:20В Екатеринбурге столкнулись два автобуса
08:20Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
08:14В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
08:02Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
07:56Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и до плюс 26 градусов
07:50Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации
07:25В ОП призвали заставить чиновников перейти из WhatsApp в Telegram
06:54Кадыров рассказал, как пандемия повлияла на уровень безработицы в Чечне
06:47В Приморье могут ввести обязательную вакцинацию для ряда профессий
06:43В Сургуте отменят выпускные на фоне роста числа заразившихся COVID-19
Лента новостейМолния