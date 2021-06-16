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Украинцы потребовали от Зеленского отозвать приглашение Варфоломею

Украинцы потребовали от Зеленского отозвать приглашение Варфоломею - РИА Новости, 16.06.2021

Украинцы потребовали от Зеленского отозвать приглашение Варфоломею

Верующие Украинской православной церкви (УПЦ) призвали президента Украины Владимира Зеленского отозвать приглашение патриарху Константинопольскому Варфоломею... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T19:07

2021-06-16T19:07

2021-06-16T19:07

религия и мировоззрение

православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь

петр порошенко

верховная рада украины

владимир зеленский

киев

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справки

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МОСКВА 16 июн – РИА Новости. Верующие Украинской православной церкви (УПЦ) призвали президента Украины Владимира Зеленского отозвать приглашение патриарху Константинопольскому Варфоломею приехать в страну, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.Ранее верующие канонической УПЦ совершили молебен у здания Верховной рады в Киеве с целью защитить свою церковь от дискриминации. Возле здания украинского парламента, под данным УПЦ, собрались свыше 20 тысяч человек."Он (патриарх Варфоломей – ред.) не является главой нашей Церкви, даже не является официальным представителем государства, из которого он приезжает. Он не принес мира, единства в украинское православное общество", – заявил от имени собравшихся архиепископ Васильсковский Николай. Помимо этого, собравшиеся у здания Рады передали главе государства обращение, в котором предлагается отменить закон № 2662-VIII, поскольку он, по мнению верующих, противоречит статье 35 Конституции Украины. Согласно принятому Верховной радой в декабре 2018 года документу, каноническая Украинская церковь может лишиться своего названия. Ранее сообщалось, что Константинопольский патриарх посетит Украину в августе 2021 года. Его визит будет приурочен к празднованию Дня независимости страны (24 августа) и станет ответом на приглашение президента Владимира Зеленского. В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась.

https://ria.ru/20210603/zakhvaty-1735314650.html

https://ria.ru/20210410/tomos-1727418596.html

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православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, киев, украина, справки