https://ria.ru/20210616/pridnestrove-1737239143.html
Госдума осудила действия Молдавии и Украины, ухудшающие ситуацию в ПМР
Госдума осудила действия Молдавии и Украины, ухудшающие ситуацию в ПМР - РИА Новости, 16.06.2021
Госдума осудила действия Молдавии и Украины, ухудшающие ситуацию в ПМР
Госдума на пленарном заседании в среду приняла заявление с осуждением действий Молдавии и Украины, ведущих к срыву урегулирования конфликта в Приднестровье и... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T15:15
2021-06-16T15:15
2021-06-16T15:22
госдума рф
мид приднестровья
молдавия
украина
в мире
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла заявление с осуждением действий Молдавии и Украины, ведущих к срыву урегулирования конфликта в Приднестровье и ухудшающих положение проживающих там российских граждан.Президент Молдавии Майя Санду ранее заявляла, что новое правительство после досрочных парламентских выборов должно будет сформулировать политическое решение конфликта с Приднестровьем, а осенью состоится следующее заседание по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2" (Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели).В документе подчеркивается, что возникший в ходе президентских выборов в Молдавии в 2020 году кризис, сопровождаемый вмешательством Румынии, США и других западных стран, усугубляется по мере приближения досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года. "Поддерживающие президента Молдовы М.Санду политические силы используют любые возможности для усиления блокады Приднестровья и переговорного процесса, разрушения оправдавшего себя механизма миротворческой операции в регионе. Неблаговидную роль в обострении конфликта и удушении Приднестровья играют власти Украины", - говорится в заявлении.Российские парламентарии в связи с этим напоминают, что координации действий Киева и Кишинева был посвящен первый официальный визит избранного президента Молдавии на Украину 12 января этого года."Особенную тревогу вызывает перспектива прекращения транспортного сообщения и снабжения населения Приднестровья, к которой, несмотря на принятые международные обязательства, совместно идут Молдова и Украина. С 1 сентября 2021 года они намерены заблокировать пересечение границ в регионе для автомобилей с приднестровскими номерными знаками, что лишит возможности передвижения свыше 100 тысяч автовладельцев в Приднестровье", - отмечается, в частности, в заявлении.Перед этим, указывают депутаты ГД, с 11 июля Молдавия по договоренности с Украиной планирует ввести полномасштабный совместный таможенно-погрничный контроль на единственном с украинской стороны контрольно-пропускном пункте для Приднестровья "Кучурган". "Это угрожает резким ограничением внешнеэкономической деятельности Приднестровья, включая поставку лекарств и медицинских изделий, продуктов питания и прочего. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и под предлогом борьбы с ней, меры по долгосрочному закрытию пограничных пропускных пунктов с Приднестровьем уже предпринимались весной 2021 года", - предупреждают авторы обращения.Согласно тексту документа, Госдума призывает власти Молдавии к исполнению всех ранее достигнутых договоренностей; власти Украины - следовать обязательствам, накладываемым статусом гаранта и посредника в переговорном процессе между Приднестровьем и Молдавией; правительство РФ - активизировать реализацию всех ранее подписанных межведомственных соглашений с Приднестровьем.В частности, депутаты призывают создать условия для использования материнского капитала и усовершенствовать механизм получения пенсий для граждан России на территории ПМР. Также законодатели обращаются к Центральному банку РФ с просьбой обеспечить возможность подключения Приднестровья к платежной системе "Мир" для обеспечения социальных гарантий проживающих в регионе россиян.В заявлении Госдума просит правительство РФ оказать региону и "помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции путем передачи в достаточном объеме антивирусной вакцины, тест-систем, оборудования и консультирования медицинского персонала". В целом, нижняя палата парламента подчеркивает востребованность гуманитарной поддержки граждан РФ и российских соотечественников, проживающих в Приднестровье."Эти и другие меры Российской Федерации, по мнению депутатов Государственной Думы, способны положительно повлиять на ситуацию в регионе, вызывающую в настоящее время все большую озабоченность", - подытоживается в заявлении.
https://ria.ru/20210217/pridnestrove-1597877355.html
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госдума рф, мид приднестровья, молдавия, украина, в мире
Госдума осудила действия Молдавии и Украины, ухудшающие ситуацию в ПМР
15:15 16.06.2021 (обновлено: 15:22 16.06.2021)
Госдума приняла заявление с осуждением действий Молдавии и Украины, ухудшающих ситуацию в ПМР
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании в среду приняла заявление с осуждением действий Молдавии
и Украины
, ведущих к срыву урегулирования конфликта в Приднестровье и ухудшающих положение проживающих там российских граждан.
Президент Молдавии Майя Санду
ранее заявляла, что новое правительство после досрочных парламентских выборов должно будет сформулировать политическое решение конфликта с Приднестровьем, а осенью состоится следующее заседание по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2" (Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели).
"Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации выражает глубокую обеспокоенность в связи с осложнением ситуации вокруг Приднестровья, которая напрямую затрагивает права и интересы проживающих там граждан Российской Федерации и российских соотечественников и создает угрозу их безопасности и благосостоянию", - говорится в принятом заявлении.
В документе подчеркивается, что возникший в ходе президентских выборов в Молдавии в 2020 году кризис, сопровождаемый вмешательством Румынии, США и других западных стран, усугубляется по мере приближения досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года. "Поддерживающие президента Молдовы М.Санду политические силы используют любые возможности для усиления блокады Приднестровья и переговорного процесса, разрушения оправдавшего себя механизма миротворческой операции в регионе. Неблаговидную роль в обострении конфликта и удушении Приднестровья играют власти Украины", - говорится в заявлении.
Российские парламентарии в связи с этим напоминают, что координации действий Киева и Кишинева был посвящен первый официальный визит избранного президента Молдавии на Украину 12 января этого года.
"Особенную тревогу вызывает перспектива прекращения транспортного сообщения и снабжения населения Приднестровья, к которой, несмотря на принятые международные обязательства, совместно идут Молдова и Украина. С 1 сентября 2021 года они намерены заблокировать пересечение границ в регионе для автомобилей с приднестровскими номерными знаками, что лишит возможности передвижения свыше 100 тысяч автовладельцев в Приднестровье", - отмечается, в частности, в заявлении.
Перед этим, указывают депутаты ГД, с 11 июля Молдавия по договоренности с Украиной планирует ввести полномасштабный совместный таможенно-погрничный контроль на единственном с украинской стороны контрольно-пропускном пункте для Приднестровья "Кучурган". "Это угрожает резким ограничением внешнеэкономической деятельности Приднестровья, включая поставку лекарств и медицинских изделий, продуктов питания и прочего. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и под предлогом борьбы с ней, меры по долгосрочному закрытию пограничных пропускных пунктов с Приднестровьем уже предпринимались весной 2021 года", - предупреждают авторы обращения.
Согласно тексту документа, Госдума призывает власти Молдавии к исполнению всех ранее достигнутых договоренностей; власти Украины - следовать обязательствам, накладываемым статусом гаранта и посредника в переговорном процессе между Приднестровьем и Молдавией; правительство РФ - активизировать реализацию всех ранее подписанных межведомственных соглашений с Приднестровьем.
В частности, депутаты призывают создать условия для использования материнского капитала и усовершенствовать механизм получения пенсий для граждан России на территории ПМР. Также законодатели обращаются к Центральному банку РФ с просьбой обеспечить возможность подключения Приднестровья к платежной системе "Мир" для обеспечения социальных гарантий проживающих в регионе россиян.
В заявлении Госдума просит правительство РФ оказать региону и "помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции путем передачи в достаточном объеме антивирусной вакцины, тест-систем, оборудования и консультирования медицинского персонала". В целом, нижняя палата парламента подчеркивает востребованность гуманитарной поддержки граждан РФ и российских соотечественников, проживающих в Приднестровье.
"Эти и другие меры Российской Федерации, по мнению депутатов Государственной Думы, способны положительно повлиять на ситуацию в регионе, вызывающую в настоящее время все большую озабоченность", - подытоживается в заявлении.