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Космонавт рассказал, как празднуют дни рождения на орбите
Космонавт рассказал, как празднуют дни рождения на орбите - РИА Новости, 16.06.2021
Космонавт рассказал, как празднуют дни рождения на орбите
Космонавты и астронавты, празднующие день рождения на борту Международной космической станции, где запрещен открытый огонь, заменяют свечки на торте лампочками... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T13:47
2021-06-16T13:47
александр скворцов
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Космонавты и астронавты, празднующие день рождения на борту Международной космической станции, где запрещен открытый огонь, заменяют свечки на торте лампочками от специальных фонариков, сообщил в среду российский космонавт Александр Скворцов."У нас есть фонарики, с которых снимаешь фильтр, и лампочка очень похожа на свечу", - сказал Скворцов на конференции GLEX.Космонавт праздновал день рождения на орбите два раза - когда ему исполнялось 44 и 48 лет. Скворцов рассказал, что к празднику на грузовом корабле имениннику обычно приходит посылка с поздравлениями и чем-то вкусным от родных и близких.Кроме того, обычно коллеги по экипажу дарят заготовленные ещё на Земле небольшие подарки, например, открытки.
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александр скворцов, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука
Космонавт рассказал, как празднуют дни рождения на орбите
13:47 16.06.2021
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© NASA / Roscosmos

По словам Александра Скворцова, на МКС в дни рождения зажигают на торте лампочки вместо свечек

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Космонавты и астронавты, празднующие день рождения на борту Международной космической станции, где запрещен открытый огонь, заменяют свечки на торте лампочками от специальных фонариков, сообщил в среду российский космонавт Александр Скворцов.
"У нас есть фонарики, с которых снимаешь фильтр, и лампочка очень похожа на свечу", - сказал Скворцов на конференции GLEX.
Космонавт праздновал день рождения на орбите два раза - когда ему исполнялось 44 и 48 лет. Скворцов рассказал, что к празднику на грузовом корабле имениннику обычно приходит посылка с поздравлениями и чем-то вкусным от родных и близких.
Кроме того, обычно коллеги по экипажу дарят заготовленные ещё на Земле небольшие подарки, например, открытки.
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