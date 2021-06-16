https://ria.ru/20210616/prazdnovanie-1737216229.html

Космонавт рассказал, как празднуют дни рождения на орбите

Космонавт рассказал, как празднуют дни рождения на орбите - РИА Новости, 16.06.2021

Космонавт рассказал, как празднуют дни рождения на орбите

Космонавты и астронавты, празднующие день рождения на борту Международной космической станции, где запрещен открытый огонь, заменяют свечки на торте лампочками... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T13:47

2021-06-16T13:47

2021-06-16T13:47

александр скворцов

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Космонавты и астронавты, празднующие день рождения на борту Международной космической станции, где запрещен открытый огонь, заменяют свечки на торте лампочками от специальных фонариков, сообщил в среду российский космонавт Александр Скворцов."У нас есть фонарики, с которых снимаешь фильтр, и лампочка очень похожа на свечу", - сказал Скворцов на конференции GLEX.Космонавт праздновал день рождения на орбите два раза - когда ему исполнялось 44 и 48 лет. Скворцов рассказал, что к празднику на грузовом корабле имениннику обычно приходит посылка с поздравлениями и чем-то вкусным от родных и близких.Кроме того, обычно коллеги по экипажу дарят заготовленные ещё на Земле небольшие подарки, например, открытки.

https://radiosputnik.ria.ru/20201228/mks-1591182377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр скворцов, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука