https://ria.ru/20210616/pravitelstvo-1737199737.html
Силуанов назвал главную цель правительства
Силуанов назвал главную цель правительства - РИА Новости, 16.06.2021
Силуанов назвал главную цель правительства
Рост доходов россиян и снижение числа бедных сейчас является главной целью правительства, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:22
2021-06-16T12:22
2021-06-16T12:23
россия
антон силуанов
госдума рф
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Рост доходов россиян и снижение числа бедных сейчас является главной целью правительства, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме."Вы говорите о том, что в других странах министерства финансов заботятся о росте реальных доходов населения. И наше, я вас уверяю, и министерство финансов, и правительство во главу угла ставят этот вопрос. Вопрос роста доходов населения, вопрос снижения (числа - ред.) людей, которые находятся еще за чертой бедности - это основная повестка дня сейчас для правительства", - сказал он."Реализуется это как путем стимулирования роста экономики и, соответственно, роста рабочих мест с более высокой оплатой труда, так и поддержки нуждающихся. В этом наша основная задача, это самая главная цель работы правительства РФ. Я вас уверяю, и правительства, и министерства финансов. Потому что вы видите как перестраиваются бюджетные расходы с точки зрения поддержки тем нуждающимся людям, которым требуется помощь государства", - добавил глава Минфина.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, антон силуанов, госдума рф, правительство рф, экономика
Силуанов назвал главную цель правительства
12:22 16.06.2021 (обновлено: 12:23 16.06.2021)
Силуанов назвал рост доходов россиян главной целью правительства
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Рост доходов россиян и снижение числа бедных сейчас является главной целью правительства, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов
, выступая в Госдуме
.
"Вы говорите о том, что в других странах министерства финансов заботятся о росте реальных доходов населения. И наше, я вас уверяю, и министерство финансов, и правительство во главу угла ставят этот вопрос. Вопрос роста доходов населения, вопрос снижения (числа - ред.) людей, которые находятся еще за чертой бедности - это основная повестка дня сейчас для правительства", - сказал он.
"Реализуется это как путем стимулирования роста экономики и, соответственно, роста рабочих мест с более высокой оплатой труда, так и поддержки нуждающихся. В этом наша основная задача, это самая главная цель работы правительства РФ. Я вас уверяю, и правительства, и министерства финансов. Потому что вы видите как перестраиваются бюджетные расходы с точки зрения поддержки тем нуждающимся людям, которым требуется помощь государства", - добавил глава Минфина.