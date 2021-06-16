https://ria.ru/20210616/pravitelstvo-1737199737.html

Силуанов назвал главную цель правительства

Силуанов назвал главную цель правительства - РИА Новости, 16.06.2021

Силуанов назвал главную цель правительства

Рост доходов россиян и снижение числа бедных сейчас является главной целью правительства, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T12:22

2021-06-16T12:22

2021-06-16T12:23

россия

антон силуанов

госдума рф

правительство рф

экономика

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Рост доходов россиян и снижение числа бедных сейчас является главной целью правительства, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме."Вы говорите о том, что в других странах министерства финансов заботятся о росте реальных доходов населения. И наше, я вас уверяю, и министерство финансов, и правительство во главу угла ставят этот вопрос. Вопрос роста доходов населения, вопрос снижения (числа - ред.) людей, которые находятся еще за чертой бедности - это основная повестка дня сейчас для правительства", - сказал он."Реализуется это как путем стимулирования роста экономики и, соответственно, роста рабочих мест с более высокой оплатой труда, так и поддержки нуждающихся. В этом наша основная задача, это самая главная цель работы правительства РФ. Я вас уверяю, и правительства, и министерства финансов. Потому что вы видите как перестраиваются бюджетные расходы с точки зрения поддержки тем нуждающимся людям, которым требуется помощь государства", - добавил глава Минфина.

https://ria.ru/20210611/nezavisimost-1736572298.html

россия

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россия, антон силуанов, госдума рф, правительство рф, экономика