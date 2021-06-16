https://ria.ru/20210616/potok-1737233917.html

В "Газпроме" рассказали о финансировании "Северного потока — 2"

В "Газпроме" рассказали о финансировании "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.06.2021

В "Газпроме" рассказали о финансировании "Северного потока — 2"

Проект трубопровода "Северный поток 2" сейчас полностью обеспечен финансированием, привлекать для него допфинансирование не планируется, однако "Газпром" в... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T14:51

2021-06-16T14:51

2021-06-16T15:51

россия

северный поток — 2

газпром

экономика

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Проект трубопровода "Северный поток 2" сейчас полностью обеспечен финансированием, привлекать для него допфинансирование не планируется, однако "Газпром" в будущем не исключает выпуска облигаций для проекта, сообщил зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов."Проект "Северный поток 2" обеспечен финансированием в полном объеме, для завершения его инвестиционной стадии и перехода на стадию эксплуатации", - рассказал Фадыгов в ходе пресс-конференции."Нет, проектного финансирования не планируем, в дальнейшем возможность есть привлечь долговое финансирование, может быть, выпуск облигаций", - добавил он про перспективы финансирования "Северного потока 2"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Оператор проекта Nord Stream 2 AG в июне сообщил, что соединил воедино все части первой нитки газопровода, технически завершив ее строительство, и приступил к пусконаладочным работам по заполнению трубы газом, которые займут несколько месяцев.

https://ria.ru/20210615/proval-1737118493.html

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россия, северный поток — 2, газпром, экономика