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В "Газпроме" рассказали о финансировании "Северного потока — 2"
В "Газпроме" рассказали о финансировании "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.06.2021
В "Газпроме" рассказали о финансировании "Северного потока — 2"
Проект трубопровода "Северный поток 2" сейчас полностью обеспечен финансированием, привлекать для него допфинансирование не планируется, однако "Газпром" в... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:51
2021-06-16T15:51
россия
северный поток — 2
газпром
экономика
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Проект трубопровода "Северный поток 2" сейчас полностью обеспечен финансированием, привлекать для него допфинансирование не планируется, однако "Газпром" в будущем не исключает выпуска облигаций для проекта, сообщил зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов."Проект "Северный поток 2" обеспечен финансированием в полном объеме, для завершения его инвестиционной стадии и перехода на стадию эксплуатации", - рассказал Фадыгов в ходе пресс-конференции."Нет, проектного финансирования не планируем, в дальнейшем возможность есть привлечь долговое финансирование, может быть, выпуск облигаций", - добавил он про перспективы финансирования "Северного потока 2"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Оператор проекта Nord Stream 2 AG в июне сообщил, что соединил воедино все части первой нитки газопровода, технически завершив ее строительство, и приступил к пусконаладочным работам по заполнению трубы газом, которые займут несколько месяцев.
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россия, северный поток — 2, газпром, экономика
В "Газпроме" рассказали о финансировании "Северного потока — 2"
14:51 16.06.2021 (обновлено: 15:51 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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В "Газпроме" сообщили, что "Северный поток —2" полностью обеспечен финансированием

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Проект трубопровода "Северный поток 2" сейчас полностью обеспечен финансированием, привлекать для него допфинансирование не планируется, однако "Газпром" в будущем не исключает выпуска облигаций для проекта, сообщил зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов.
"Проект "Северный поток 2" обеспечен финансированием в полном объеме, для завершения его инвестиционной стадии и перехода на стадию эксплуатации", - рассказал Фадыгов в ходе пресс-конференции.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
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"Нет, проектного финансирования не планируем, в дальнейшем возможность есть привлечь долговое финансирование, может быть, выпуск облигаций", - добавил он про перспективы финансирования "Северного потока 2".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Оператор проекта Nord Stream 2 AG в июне сообщил, что соединил воедино все части первой нитки газопровода, технически завершив ее строительство, и приступил к пусконаладочным работам по заполнению трубы газом, которые займут несколько месяцев.
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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РоссияСеверный поток — 2ГазпромЭкономика
 
 
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