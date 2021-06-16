https://ria.ru/20210616/posol-1737322719.html

Посол России оценил состояние отношении с США

Посол России оценил состояние отношении с США - РИА Новости, 16.06.2021

Посол России оценил состояние отношении с США

У России и Соединенных Штатов Америки много проблем и вопросов, которые необходимо решить, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T22:35

2021-06-16T22:35

2021-06-16T22:35

саммит путина и байдена

россия

анатолий антонов

женева (город)

сша

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. У России и Соединенных Штатов Америки много проблем и вопросов, которые необходимо решить, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов."Очень много вопросов к нашим коллегам. У нас очень много проблем - и с дипломатической собственностью, и с жизнью российских дипломатов, и к решению глобальной проблемы безопасности, и к проблемам региональной безопасности, о которых сегодня говорил Владимир Владимирович", - сказал Антонов журналистам по итогам переговоров российского и американского лидеров в Женеве."Эта тема (дипсобственности - ред.) постоянно обсуждается, мы остро ее ставим. Мы никогда не смиримся с тем, что у нас отобрали дипломатическую собственность. Нас, конечно же, удручает эта ситуация, но я считаю, что здесь нет никаких прав у американской стороны удерживать эту собственность. Мы будем продолжать постоянную, целенаправленную работу по ее возвращению", - сказал Антонов по итогам саммита РФ-США в Женеве.

https://ria.ru/20210616/posol-1737301889.html

россия

женева (город)

сша

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россия, анатолий антонов, женева (город), сша, в мире