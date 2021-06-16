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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/posol-1737322719.html
Посол России оценил состояние отношении с США
Посол России оценил состояние отношении с США - РИА Новости, 16.06.2021
Посол России оценил состояние отношении с США
У России и Соединенных Штатов Америки много проблем и вопросов, которые необходимо решить, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T22:35
2021-06-16T22:35
саммит путина и байдена
россия
анатолий антонов
женева (город)
сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. У России и Соединенных Штатов Америки много проблем и вопросов, которые необходимо решить, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов."Очень много вопросов к нашим коллегам. У нас очень много проблем - и с дипломатической собственностью, и с жизнью российских дипломатов, и к решению глобальной проблемы безопасности, и к проблемам региональной безопасности, о которых сегодня говорил Владимир Владимирович", - сказал Антонов журналистам по итогам переговоров российского и американского лидеров в Женеве."Эта тема (дипсобственности - ред.) постоянно обсуждается, мы остро ее ставим. Мы никогда не смиримся с тем, что у нас отобрали дипломатическую собственность. Нас, конечно же, удручает эта ситуация, но я считаю, что здесь нет никаких прав у американской стороны удерживать эту собственность. Мы будем продолжать постоянную, целенаправленную работу по ее возвращению", - сказал Антонов по итогам саммита РФ-США в Женеве.
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россия, анатолий антонов, женева (город), сша, в мире
Посол России оценил состояние отношении с США
22:35 16.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол России в США Антонов заявил, что накопилось много проблем и вопросов, требующих решения

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. У России и Соединенных Штатов Америки много проблем и вопросов, которые необходимо решить, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Очень много вопросов к нашим коллегам. У нас очень много проблем - и с дипломатической собственностью, и с жизнью российских дипломатов, и к решению глобальной проблемы безопасности, и к проблемам региональной безопасности, о которых сегодня говорил Владимир Владимирович", - сказал Антонов журналистам по итогам переговоров российского и американского лидеров в Женеве.
"Эта тема (дипсобственности - ред.) постоянно обсуждается, мы остро ее ставим. Мы никогда не смиримся с тем, что у нас отобрали дипломатическую собственность. Нас, конечно же, удручает эта ситуация, но я считаю, что здесь нет никаких прав у американской стороны удерживать эту собственность. Мы будем продолжать постоянную, целенаправленную работу по ее возвращению", - сказал Антонов по итогам саммита РФ-США в Женеве.
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 19:50Саммит Путина и Байдена
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