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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/posol-1737301889.html
Посол России вернется в США до конца июня
Посол России вернется в США до конца июня - РИА Новости, 16.06.2021
Посол России вернется в США до конца июня
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что дат возвращения послов нет, но это "чисто технический вопрос", при этом замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T19:50
2021-06-16T21:19
сергей рябков
джо байден
владимир путин
вашингтон (город)
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анатолий антонов
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в мире
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что дат возвращения послов нет, но это "чисто технический вопрос", при этом замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что Антонов вернется в Вашингтон до конца этого месяца.Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов и глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан ранее прибыли в свои страны для консультаций. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом в Женеве в среду заявил, что послы РФ и США возвращаются к работе.Отвечая на вопросы журналистов, Антонов сказал, что точной даты его возвращения в Вашингтон нет, но это "чисто технический вопрос". А потом переадресовал журналистов к профильному замминистра иностранных дел Сергею Рябкову."Анатолий Иванович (Антонов) на чемоданах сидит все время, как команда поступила непосредственно от президента, я думаю, до конца месяца совершенно точно Анатолий Иванович вернется в Вашингтон", - сказал после этого Рябков.Российский посол в США Анатолий Антонов, говоря о грядущем возвращении в Вашингтон и задачах после, заявил, что послы начнут "разгребать" накопленные проблемы, на саммите РФ-США стороны обсуждали весь комплекс тем, необходимый для восстановления отношений, эта работа будет продолжена."Весь комплекс вопросов, необходимых для восстановления отношений в целом, обсуждался. И мы продолжим эту работу. Для нас, для послов, это большой вызов, челлендж", - сказал он.Отвечая на вопрос, будут ли нормализовываться теперь работа посольств, Антонов заметил: "Мне очень трудно сказать, надо дождаться действий американской стороны"."Не мы это все начинали. Сегодня президент очень четко это сказал. С нашей стороны мы к такой работе готовы", - подчеркнул дипломат.
https://ria.ru/20210616/putin-1737303811.html
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сергей рябков, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), россия, анатолий антонов, сша, в мире
Посол России вернется в США до конца июня
19:50 16.06.2021 (обновлено: 21:19 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол России Антонов вернется в США до конца июня

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что дат возвращения послов нет, но это "чисто технический вопрос", при этом замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что Антонов вернется в Вашингтон до конца этого месяца.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов и глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан ранее прибыли в свои страны для консультаций. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом в Женеве в среду заявил, что послы РФ и США возвращаются к работе.
Отвечая на вопросы журналистов, Антонов сказал, что точной даты его возвращения в Вашингтон нет, но это "чисто технический вопрос". А потом переадресовал журналистов к профильному замминистра иностранных дел Сергею Рябкову.
"Анатолий Иванович (Антонов) на чемоданах сидит все время, как команда поступила непосредственно от президента, я думаю, до конца месяца совершенно точно Анатолий Иванович вернется в Вашингтон", - сказал после этого Рябков.
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Российский посол в США Анатолий Антонов, говоря о грядущем возвращении в Вашингтон и задачах после, заявил, что послы начнут "разгребать" накопленные проблемы, на саммите РФ-США стороны обсуждали весь комплекс тем, необходимый для восстановления отношений, эта работа будет продолжена.

"Мы должны очень многое сделать, продумать, какая наша должна быть программа, какие должны быть наши действия. И мы начнем "разгребать". По крайней мере я очень хочу верить в это", - отметил посол.

"Весь комплекс вопросов, необходимых для восстановления отношений в целом, обсуждался. И мы продолжим эту работу. Для нас, для послов, это большой вызов, челлендж", - сказал он.
Отвечая на вопрос, будут ли нормализовываться теперь работа посольств, Антонов заметил: "Мне очень трудно сказать, надо дождаться действий американской стороны".
"Не мы это все начинали. Сегодня президент очень четко это сказал. С нашей стороны мы к такой работе готовы", - подчеркнул дипломат.
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Саммит Путина и БайденаСергей РябковДжо БайденВладимир ПутинВашингтон (город)РоссияАнатолий АнтоновСШАВ мире
 
 
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