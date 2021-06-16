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Предпринимателям в Татарстане помогут выйти на электронные торгплощадки
Предпринимателям в Татарстане помогут выйти на электронные торгплощадки - РИА Новости, 16.06.2021
Предпринимателям в Татарстане помогут выйти на электронные торгплощадки
Фонд поддержки предпринимательства Татарстана в рамках нацпроекта запустил услугу по выведению предпринимателей на электронные торговые площадки, сообщает... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T20:13
2021-06-16T20:13
республика татарстан
россия
экономика
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КАЗАНЬ, 16 июн – РИА Новости. Фонд поддержки предпринимательства Татарстана в рамках нацпроекта запустил услугу по выведению предпринимателей на электронные торговые площадки, сообщает министерство экономики республики."С 15 июня подведомственный министерству экономики Татарстана Фонд поддержки предпринимательства республики в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" запустил услугу по выведению самозанятых и предпринимателей на электронные торговые площадки", - говорится в сообщении.Как отмечается, начинающие электронную торговлю предприниматели часто не знают, с чего начать работу на маркетплейсе, какую логистическую схему выбрать, как правильно завести товарные карточки и пройти модерацию на электронной площадке. Задача министерства экономики Татарстана – создать благоприятные условия для роста и развития электронной торговли, чтобы продукция Татарстана была известна за пределами республики.Для решения этих вопросов и запущена новая услуга по выведению на маркетплейсы, в рамках которой за предпринимателя будут выполнены все необходимые этапы для начала торговли на маркетплейсе. Новшество расширит каналы сбыта товаров и услуг бизнеса Татарстана на таких электронных площадках как Ozon, WildBerries, Kazanexpress, Яндекс.Маркет и Avito.Выведение на маркетплейс субъекта МСП включает в себя следующие услуги: первичная консультация, сбор информации о продукте для определения наиболее релевантного маркетплейса, создание личного кабинета, загрузка контента и прохождение модерации, заведение 10 карточек товаров, помощь в подготовке фотоконтента и описательной части продукции, настройка и управление складом и товарными запасами. Регистрация на маркетплейсах является платной услугой, но для представителей бизнеса, оформляющих заявку через Фонд поддержки предпринимательства Татарстана, она будет предоставляться бесплатно.Также в рамках нацпроекта фонд поможет самозанятым принять участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории России. В частности, в услугу включена оплата регистрационного сбора и аренды выставочной площади и оборудования.
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россия, экономика

Предпринимателям в Татарстане помогут выйти на электронные торгплощадки

20:13 16.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина OZON в Москве
Заказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина OZON в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КАЗАНЬ, 16 июн – РИА Новости. Фонд поддержки предпринимательства Татарстана в рамках нацпроекта запустил услугу по выведению предпринимателей на электронные торговые площадки, сообщает министерство экономики республики.
"С 15 июня подведомственный министерству экономики Татарстана Фонд поддержки предпринимательства республики в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" запустил услугу по выведению самозанятых и предпринимателей на электронные торговые площадки", - говорится в сообщении.
Как отмечается, начинающие электронную торговлю предприниматели часто не знают, с чего начать работу на маркетплейсе, какую логистическую схему выбрать, как правильно завести товарные карточки и пройти модерацию на электронной площадке. Задача министерства экономики Татарстана – создать благоприятные условия для роста и развития электронной торговли, чтобы продукция Татарстана была известна за пределами республики.
Для решения этих вопросов и запущена новая услуга по выведению на маркетплейсы, в рамках которой за предпринимателя будут выполнены все необходимые этапы для начала торговли на маркетплейсе. Новшество расширит каналы сбыта товаров и услуг бизнеса Татарстана на таких электронных площадках как Ozon, WildBerries, Kazanexpress, Яндекс.Маркет и Avito.
Выведение на маркетплейс субъекта МСП включает в себя следующие услуги: первичная консультация, сбор информации о продукте для определения наиболее релевантного маркетплейса, создание личного кабинета, загрузка контента и прохождение модерации, заведение 10 карточек товаров, помощь в подготовке фотоконтента и описательной части продукции, настройка и управление складом и товарными запасами. Регистрация на маркетплейсах является платной услугой, но для представителей бизнеса, оформляющих заявку через Фонд поддержки предпринимательства Татарстана, она будет предоставляться бесплатно.
Также в рамках нацпроекта фонд поможет самозанятым принять участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории России. В частности, в услугу включена оплата регистрационного сбора и аренды выставочной площади и оборудования.
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