https://ria.ru/20210616/polyanskiy-1737280809.html
Российский дипломат разоблачил фейк CNN о встрече Путина и Байдена
Российский дипломат разоблачил фейк CNN о встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021
Российский дипломат разоблачил фейк CNN о встрече Путина и Байдена
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter написал o фейке от ведущего CNN Джима Скиутто. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T18:19
2021-06-16T18:19
2021-06-16T20:07
россия
дмитрий полянский
джо байден
владимир путин
женева (город)
швейцария
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155303/91/1553039196_0:0:2799:1574_1920x0_80_0_0_7c7b020b4bfa02607473ed899e596898.jpg
ООН, 16 июн — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter написал o фейке от ведущего CNN Джима Скиутто.Ранее представитель телеканала опубликовал в своем микроблоге фотографию пожимающих друг другу руки президентов Владимира Путина и Джо Байдена и указал, что российский лидер отвел взгляд от американского коллеги."Байден посмотрел Путину в глаза, Путин сразу же отвернулся", — подписал снимок Скиутто.Полянский, сославшись на комментарий другого журналиста, Брайана Макдональда, отреагировал на публикацию от ведущего CNN."Авторы фейков начеку и сразу же начинают выпускать fakenews", — отметил представитель России.Макдональд опубликовал видео с крыльца виллы Ла Гранж. Там видно, как Путин и Байден жмут друг другу руки, а затем обмениваются репликами. После российский президент согласно обычаю оборачивается в сторону камер, не отпуская руки американского лидера. Тот, в свою очередь, продолжает смотреть на российского коллегу. Затем они оба устремляются внутрь, однако глава Белого дома на мгновение оборачивается к прессе."На самом деле, похоже, произошло следующее: Байден забыл повернуться лицом к прессе, как это обычно предполагает протокол. Если вы посмотрите видео, Путин задержал взгляд на Байдене несколько секунд, а затем повернулся к журналистам", — объяснил Макдональд.Саммит российского и американских лидеров состоялся сегодня. Встречи глав государств в узком и расширенном форматах продолжались в общей сложности 3,5 часа. Расширенные переговоры состояли из одной сессии, а не двух, как планировалось изначально.
https://ria.ru/20210528/zakharova-1734576372.html
https://ria.ru/20210616/zhirinovskiy-1737278283.html
россия
женева (город)
швейцария
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155303/91/1553039196_45:0:2774:2047_1920x0_80_0_0_2b8465fe7ecdd889bd24ae68ed770529.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий полянский, джо байден, владимир путин, женева (город), швейцария, сша, в мире
Российский дипломат разоблачил фейк CNN о встрече Путина и Байдена
18:19 16.06.2021 (обновлено: 20:07 16.06.2021)
Первый зампостпреда России при ООН Полянский разоблачил фейк CNN о встрече Путина и Байдена
ООН, 16 июн — РИА Новости.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский
в своем Twitter
написал o фейке от ведущего CNN Джима Скиутто.
Ранее представитель телеканала опубликовал в своем микроблоге фотографию пожимающих друг другу руки президентов Владимира Путина
и Джо Байдена
и указал, что российский лидер отвел взгляд от американского коллеги.
"Байден посмотрел Путину в глаза, Путин сразу же отвернулся", — подписал снимок Скиутто.
Полянский, сославшись на комментарий другого журналиста, Брайана Макдональда,
отреагировал на публикацию от ведущего CNN.
"Авторы фейков начеку и сразу же начинают выпускать fakenews", — отметил представитель России.
Макдональд опубликовал видео с крыльца виллы Ла Гранж. Там видно, как Путин и Байден жмут друг другу руки, а затем обмениваются репликами. После российский президент согласно обычаю оборачивается в сторону камер, не отпуская руки американского лидера. Тот, в свою очередь, продолжает смотреть на российского коллегу. Затем они оба устремляются внутрь, однако глава Белого дома на мгновение оборачивается к прессе.
"На самом деле, похоже, произошло следующее: Байден забыл повернуться лицом к прессе, как это обычно предполагает протокол. Если вы посмотрите видео, Путин задержал взгляд на Байдене несколько секунд, а затем повернулся к журналистам", — объяснил Макдональд.
Саммит российского и американских лидеров состоялся сегодня. Встречи глав государств в узком и расширенном форматах продолжались в общей сложности 3,5 часа.
Расширенные переговоры состояли из одной сессии, а не двух, как планировалось изначально.