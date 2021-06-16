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Российский дипломат разоблачил фейк CNN о встрече Путина и Байдена
Российский дипломат разоблачил фейк CNN о встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021
Российский дипломат разоблачил фейк CNN о встрече Путина и Байдена
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter написал o фейке от ведущего CNN Джима Скиутто. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T18:19
2021-06-16T20:07
россия
дмитрий полянский
джо байден
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ООН, 16 июн — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter написал o фейке от ведущего CNN Джима Скиутто.Ранее представитель телеканала опубликовал в своем микроблоге фотографию пожимающих друг другу руки президентов Владимира Путина и Джо Байдена и указал, что российский лидер отвел взгляд от американского коллеги."Байден посмотрел Путину в глаза, Путин сразу же отвернулся", — подписал снимок Скиутто.Полянский, сославшись на комментарий другого журналиста, Брайана Макдональда, отреагировал на публикацию от ведущего CNN."Авторы фейков начеку и сразу же начинают выпускать fakenews", — отметил представитель России.Макдональд опубликовал видео с крыльца виллы Ла Гранж. Там видно, как Путин и Байден жмут друг другу руки, а затем обмениваются репликами. После российский президент согласно обычаю оборачивается в сторону камер, не отпуская руки американского лидера. Тот, в свою очередь, продолжает смотреть на российского коллегу. Затем они оба устремляются внутрь, однако глава Белого дома на мгновение оборачивается к прессе."На самом деле, похоже, произошло следующее: Байден забыл повернуться лицом к прессе, как это обычно предполагает протокол. Если вы посмотрите видео, Путин задержал взгляд на Байдене несколько секунд, а затем повернулся к журналистам", — объяснил Макдональд.Саммит российского и американских лидеров состоялся сегодня. Встречи глав государств в узком и расширенном форматах продолжались в общей сложности 3,5 часа. Расширенные переговоры состояли из одной сессии, а не двух, как планировалось изначально.
https://ria.ru/20210528/zakharova-1734576372.html
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россия, дмитрий полянский, джо байден, владимир путин, женева (город), швейцария, сша, в мире
Российский дипломат разоблачил фейк CNN о встрече Путина и Байдена
18:19 16.06.2021 (обновлено: 20:07 16.06.2021)
 
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© AP Photo / Seth Wenig

Первый зампостпреда России при ООН Полянский разоблачил фейк CNN о встрече Путина и Байдена

Читать ria.ru в
ООН, 16 июн — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter написал o фейке от ведущего CNN Джима Скиутто.
Ранее представитель телеканала опубликовал в своем микроблоге фотографию пожимающих друг другу руки президентов Владимира Путина и Джо Байдена и указал, что российский лидер отвел взгляд от американского коллеги.
"Байден посмотрел Путину в глаза, Путин сразу же отвернулся", — подписал снимок Скиутто.
Полянский, сославшись на комментарий другого журналиста, Брайана Макдональда, отреагировал на публикацию от ведущего CNN.
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"Авторы фейков начеку и сразу же начинают выпускать fakenews", — отметил представитель России.
Макдональд опубликовал видео с крыльца виллы Ла Гранж. Там видно, как Путин и Байден жмут друг другу руки, а затем обмениваются репликами. После российский президент согласно обычаю оборачивается в сторону камер, не отпуская руки американского лидера. Тот, в свою очередь, продолжает смотреть на российского коллегу. Затем они оба устремляются внутрь, однако глава Белого дома на мгновение оборачивается к прессе.
"На самом деле, похоже, произошло следующее: Байден забыл повернуться лицом к прессе, как это обычно предполагает протокол. Если вы посмотрите видео, Путин задержал взгляд на Байдене несколько секунд, а затем повернулся к журналистам", — объяснил Макдональд.
Саммит российского и американских лидеров состоялся сегодня. Встречи глав государств в узком и расширенном форматах продолжались в общей сложности 3,5 часа.
Расширенные переговоры состояли из одной сессии, а не двух, как планировалось изначально.
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