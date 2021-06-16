https://ria.ru/20210616/polyanskiy-1737280809.html

Российский дипломат разоблачил фейк CNN о встрече Путина и Байдена

Российский дипломат разоблачил фейк CNN о встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021

Российский дипломат разоблачил фейк CNN о встрече Путина и Байдена

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter написал o фейке от ведущего CNN Джима Скиутто. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T18:19

2021-06-16T18:19

2021-06-16T20:07

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ООН, 16 июн — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter написал o фейке от ведущего CNN Джима Скиутто.Ранее представитель телеканала опубликовал в своем микроблоге фотографию пожимающих друг другу руки президентов Владимира Путина и Джо Байдена и указал, что российский лидер отвел взгляд от американского коллеги."Байден посмотрел Путину в глаза, Путин сразу же отвернулся", — подписал снимок Скиутто.Полянский, сославшись на комментарий другого журналиста, Брайана Макдональда, отреагировал на публикацию от ведущего CNN."Авторы фейков начеку и сразу же начинают выпускать fakenews", — отметил представитель России.Макдональд опубликовал видео с крыльца виллы Ла Гранж. Там видно, как Путин и Байден жмут друг другу руки, а затем обмениваются репликами. После российский президент согласно обычаю оборачивается в сторону камер, не отпуская руки американского лидера. Тот, в свою очередь, продолжает смотреть на российского коллегу. Затем они оба устремляются внутрь, однако глава Белого дома на мгновение оборачивается к прессе."На самом деле, похоже, произошло следующее: Байден забыл повернуться лицом к прессе, как это обычно предполагает протокол. Если вы посмотрите видео, Путин задержал взгляд на Байдене несколько секунд, а затем повернулся к журналистам", — объяснил Макдональд.Саммит российского и американских лидеров состоялся сегодня. Встречи глав государств в узком и расширенном форматах продолжались в общей сложности 3,5 часа. Расширенные переговоры состояли из одной сессии, а не двух, как планировалось изначально.

https://ria.ru/20210528/zakharova-1734576372.html

https://ria.ru/20210616/zhirinovskiy-1737278283.html

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россия, дмитрий полянский, джо байден, владимир путин, женева (город), швейцария, сша, в мире