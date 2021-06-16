https://ria.ru/20210616/platforma-1737272839.html

Эрдоган раскрыл детали переговоров о "платформе шести" на Кавказе

Эрдоган раскрыл детали переговоров о "платформе шести" на Кавказе - РИА Новости, 16.06.2021

Эрдоган раскрыл детали переговоров о "платформе шести" на Кавказе

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара обсуждала с Тбилиси взаимодействие Грузии и России в рамках "платформы шести". РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T17:40

2021-06-16T17:40

2021-06-16T17:40

россия

армения

грузия

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БАКУ, 16 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара обсуждала с Тбилиси взаимодействие Грузии и России в рамках "платформы шести".Ранее Эрдоган на пресс-конференции в Баку заявил, что вместе с Алиевым обсуждает создание в регионе Южного Кавказа "платформы шести" для развития сотрудничества. В платформу могут войти Турция, Азербайджан, Россия, Иран, Грузия и, "при желании", Армения."Мы с моим братом (президентом Азербайджана Алиевым – ред.) выступили с предложением. Какое было у нас предложение? Давайте создадим платформу сотрудничества шести стран (Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Армения и Грузия). Создадим стабильность в регионе. Тут есть момент Грузии и России, мы обсуждали вопрос с грузинским премьером, я сказал, что это выгодно для Грузии, давайте сделаем это. Мы хотим, чтобы вы преодолели трудности с Россией. Я сказал, что это будет хорошо, регион нуждается в мире", - сказал турецкий президент, выступая в парламенте Азербайджана.Тбилиси разорвал с Москвой дипломатические отношения после того, как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия считает эти территории оккупированными. РФ заявляла, что выступает за улучшение отношений с Грузией, но будет ориентироваться на конкретные шаги нового правительства страны в отношении Москвы.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.С октября 2008 года регулярно проводятся женевские дискуссии по урегулированию. Один из главных вопросов - подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.

https://ria.ru/20210616/erdogan-1737247069.html

https://ria.ru/20210615/erdogan-1737105974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, армения, грузия, в мире