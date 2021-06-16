https://ria.ru/20210616/pik-1737168401.html

Ученые спрогнозировали пик роста случаев COVID-19 в России

Ученые спрогнозировали пик роста случаев COVID-19 в России - РИА Новости, 16.06.2021

Ученые спрогнозировали пик роста случаев COVID-19 в России

Математики из Санкт-Петербургского государственного университета составили прогноз по росту темпов заболеваемости COVID-19 в России, пишут "Известия". РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T08:57

2021-06-16T08:57

2021-06-16T13:00

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

спбгу

санкт-петербургский государственный университет

общество

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Математики из Санкт-Петербургского государственного университета составили прогноз по росту темпов заболеваемости COVID-19 в России, пишут "Известия".Поэтому, по мнению ученого, пик заболеваемости придется на середину июля, тогда как число активных больных составит 580 тысяч человек, что превзойдет показатели январского пика (560 тысяч человек). Вместе с тем число новых случаев COVID-19 в первый месяц зимы было выше, достигнув 29 тысяч человек, добавил он.Специалисты считают, что уже к середине июля количество новых зараженных сократится до 20 тысяч в сутки, а к началу августа оно составит половину от пикового значения.Захаров подчеркнул, что в случае низких темпов вакцинации россиян ждет и "четвертая, и пятая волна COVID-19".Отмечается, что для получения наиболее точных прогнозов на четыре-пять недель используются данные, обновляющиеся в реальном времени. С начала июня в России наблюдается резкий рост случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии перенесли инфекцию 5 236 593 человека, из них 127 180 умерли, 4 818 244 прошли лечение и выписались.

https://ria.ru/20210616/antitela-1737157119.html

https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737148001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, спбгу, санкт-петербургский государственный университет, общество