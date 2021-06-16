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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210616/pik-1737168401.html
Ученые спрогнозировали пик роста случаев COVID-19 в России
Ученые спрогнозировали пик роста случаев COVID-19 в России - РИА Новости, 16.06.2021
Ученые спрогнозировали пик роста случаев COVID-19 в России
Математики из Санкт-Петербургского государственного университета составили прогноз по росту темпов заболеваемости COVID-19 в России, пишут "Известия". РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T08:57
2021-06-16T13:00
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
спбгу
санкт-петербургский государственный университет
общество
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Математики из Санкт-Петербургского государственного университета составили прогноз по росту темпов заболеваемости COVID-19 в России, пишут "Известия".Поэтому, по мнению ученого, пик заболеваемости придется на середину июля, тогда как число активных больных составит 580 тысяч человек, что превзойдет показатели январского пика (560 тысяч человек). Вместе с тем число новых случаев COVID-19 в первый месяц зимы было выше, достигнув 29 тысяч человек, добавил он.Специалисты считают, что уже к середине июля количество новых зараженных сократится до 20 тысяч в сутки, а к началу августа оно составит половину от пикового значения.Захаров подчеркнул, что в случае низких темпов вакцинации россиян ждет и "четвертая, и пятая волна COVID-19".Отмечается, что для получения наиболее точных прогнозов на четыре-пять недель используются данные, обновляющиеся в реальном времени. С начала июня в России наблюдается резкий рост случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии перенесли инфекцию 5 236 593 человека, из них 127 180 умерли, 4 818 244 прошли лечение и выписались.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, спбгу, санкт-петербургский государственный университет, общество
Ученые спрогнозировали пик роста случаев COVID-19 в России
08:57 16.06.2021 (обновлено: 13:00 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработники перевозят пациента в городской клинической больнице №40 в Москве
Медработники перевозят пациента в городской клинической больнице №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ученые из СПбГУ спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в России в конце июня

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Математики из Санкт-Петербургского государственного университета составили прогноз по росту темпов заболеваемости COVID-19 в России, пишут "Известия".
"Максимальное число новых случаев текущей волны эпидемии может быть зарегистрировано в конце июня — примерно 25 тысяч", — рассказал завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров.
Поэтому, по мнению ученого, пик заболеваемости придется на середину июля, тогда как число активных больных составит 580 тысяч человек, что превзойдет показатели январского пика (560 тысяч человек). Вместе с тем число новых случаев COVID-19 в первый месяц зимы было выше, достигнув 29 тысяч человек, добавил он.
Специалисты считают, что уже к середине июля количество новых зараженных сократится до 20 тысяч в сутки, а к началу августа оно составит половину от пикового значения.
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Захаров подчеркнул, что в случае низких темпов вакцинации россиян ждет и "четвертая, и пятая волна COVID-19".
Отмечается, что для получения наиболее точных прогнозов на четыре-пять недель используются данные, обновляющиеся в реальном времени.
С начала июня в России наблюдается резкий рост случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии перенесли инфекцию 5 236 593 человека, из них 127 180 умерли, 4 818 244 прошли лечение и выписались.
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