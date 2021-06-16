https://ria.ru/20210616/peskov-1737211774.html

Песков рассказал о грядущей встрече Путина и Байдена

Песков рассказал о грядущей встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021

Песков рассказал о грядущей встрече Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, почему грядущая встреча Владимира Путина с его американским коллегой... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T13:28

2021-06-16T13:28

2021-06-16T14:09

саммит путина и байдена

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

женева (город)

швейцария

сша

в мире

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, почему грядущая встреча Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом в Женеве не может стать историческим прорывом. "Не стоит и невозможно ожидать никаких прорывов, слишком тяжелая ситуация в российско-американских отношениях", — сказал он.При этом представитель Кремля подчеркнул, что факт проведения переговоров — достижение само по себе.По его словам, повестка саммита будет максимально обширной."Что касается тем, то конечно, двусторонние отношения. У нас много вопросов к американцам по двусторонним отношениям. Это и вопросы стратегической стабильности, контроля над вооружениями. Это взаимодействие в региональных конфликтах. Это взаимодействие по делам пандемии, которая продолжается. И, конечно, невозможно не говорить и о климатических делах", — отметил Песков.Также он добавил, что по итогам саммита могут быть приняты некоторые документы, но исключил подписание каких-либо соглашений.Сегодня на вилле Ла Гранж в Женеве пройдет первый саммит Путина и Байдена. Он начнется в 14:00 мск и будет состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с кофе-брейками. Первая предполагает участие главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена, а также переводчиков.Помимо Лаврова, в российскую делегацию вошли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.Совместной пресс-конференции не ожидается, каждый президент после переговоров отдельно выступит перед журналистами.

https://ria.ru/20210615/peregovory-1737021681.html

https://ria.ru/20210616/otkaz-1737176633.html

https://ria.ru/20210613/signal-1736815792.html

россия

женева (город)

швейцария

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, женева (город), швейцария, сша, в мире