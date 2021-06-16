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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/peskov-1737211774.html
Песков рассказал о грядущей встрече Путина и Байдена
Песков рассказал о грядущей встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021
Песков рассказал о грядущей встрече Путина и Байдена
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, почему грядущая встреча Владимира Путина с его американским коллегой... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T13:28
2021-06-16T14:09
саммит путина и байдена
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
женева (город)
швейцария
сша
в мире
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, почему грядущая встреча Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом в Женеве не может стать историческим прорывом. "Не стоит и невозможно ожидать никаких прорывов, слишком тяжелая ситуация в российско-американских отношениях", — сказал он.При этом представитель Кремля подчеркнул, что факт проведения переговоров — достижение само по себе.По его словам, повестка саммита будет максимально обширной."Что касается тем, то конечно, двусторонние отношения. У нас много вопросов к американцам по двусторонним отношениям. Это и вопросы стратегической стабильности, контроля над вооружениями. Это взаимодействие в региональных конфликтах. Это взаимодействие по делам пандемии, которая продолжается. И, конечно, невозможно не говорить и о климатических делах", — отметил Песков.Также он добавил, что по итогам саммита могут быть приняты некоторые документы, но исключил подписание каких-либо соглашений.Сегодня на вилле Ла Гранж в Женеве пройдет первый саммит Путина и Байдена. Он начнется в 14:00 мск и будет состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с кофе-брейками. Первая предполагает участие главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена, а также переводчиков.Помимо Лаврова, в российскую делегацию вошли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.Совместной пресс-конференции не ожидается, каждый президент после переговоров отдельно выступит перед журналистами.
https://ria.ru/20210615/peregovory-1737021681.html
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, женева (город), швейцария, сша, в мире
Песков рассказал о грядущей встрече Путина и Байдена
13:28 16.06.2021 (обновлено: 14:09 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о грядущей встрече Путина и Байдена

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, почему грядущая встреча Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом в Женеве не может стать историческим прорывом.
"Не стоит и невозможно ожидать никаких прорывов, слишком тяжелая ситуация в российско-американских отношениях", — сказал он.
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15 июня, 09:03Саммит Путина и Байдена
В Кремле рассказали, как пройдут переговоры Путина и Байдена
При этом представитель Кремля подчеркнул, что факт проведения переговоров — достижение само по себе.
По его словам, повестка саммита будет максимально обширной.
"Что касается тем, то конечно, двусторонние отношения. У нас много вопросов к американцам по двусторонним отношениям. Это и вопросы стратегической стабильности, контроля над вооружениями. Это взаимодействие в региональных конфликтах. Это взаимодействие по делам пандемии, которая продолжается. И, конечно, невозможно не говорить и о климатических делах", — отметил Песков.
Также он добавил, что по итогам саммита могут быть приняты некоторые документы, но исключил подписание каких-либо соглашений.
Посол США в России Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 10:10Саммит Путина и Байдена
Макфол объяснил, почему не будет пресс-конференции Путина и Байдена
Сегодня на вилле Ла Гранж в Женеве пройдет первый саммит Путина и Байдена. Он начнется в 14:00 мск и будет состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с кофе-брейками. Первая предполагает участие главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена, а также переводчиков.
Помимо Лаврова, в российскую делегацию вошли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.
Совместной пресс-конференции не ожидается, каждый президент после переговоров отдельно выступит перед журналистами.
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Саммит Путина и БайденаРоссияДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинЖенева (город)ШвейцарияСШАВ мире
 
 
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