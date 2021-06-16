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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210616/peskov-1737204833.html
Об обязательной вакцинации от COVID-19 речи не идет, заявил Песков
Об обязательной вакцинации от COVID-19 речи не идет, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2021
Об обязательной вакцинации от COVID-19 речи не идет, заявил Песков
Ни о какой обязательной вакцинации от коронавируса речи не идет, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:50
2021-06-16T12:56
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий песков
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ни о какой обязательной вакцинации от коронавируса речи не идет, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли сделать обязательной вакцинацию по всей стране на фоне приказов московского и подмосковного управлений Роспотребнадзора о вакцинации сотрудников ряда предприятий.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, коронавирус в россии
Об обязательной вакцинации от COVID-19 речи не идет, заявил Песков
12:50 16.06.2021 (обновлено: 12:56 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

Дмитрий Песков заявил, что ни о какой обязательной вакцинации от коронавируса речи не идет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ни о какой обязательной вакцинации от коронавируса речи не идет, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли сделать обязательной вакцинацию по всей стране на фоне приказов московского и подмосковного управлений Роспотребнадзора о вакцинации сотрудников ряда предприятий.
Вакцинация от коронавируса в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дмитрий ПесковКоронавирус в России
 
 
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