https://ria.ru/20210616/peskov-1737204833.html

Об обязательной вакцинации от COVID-19 речи не идет, заявил Песков

Об обязательной вакцинации от COVID-19 речи не идет, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2021

Об обязательной вакцинации от COVID-19 речи не идет, заявил Песков

Ни о какой обязательной вакцинации от коронавируса речи не идет, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T12:50

2021-06-16T12:50

2021-06-16T12:56

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дмитрий песков

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ни о какой обязательной вакцинации от коронавируса речи не идет, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли сделать обязательной вакцинацию по всей стране на фоне приказов московского и подмосковного управлений Роспотребнадзора о вакцинации сотрудников ряда предприятий.

https://ria.ru/20210616/moskva-1737200280.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, коронавирус в россии