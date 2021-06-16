https://ria.ru/20210616/pereprofilirovanie-1737280307.html

Мариинскую больницу в Петербурге частично перепрофилируют под COVID-19

Мариинскую больницу в Петербурге частично перепрофилируют под COVID-19 - РИА Новости, 16.06.2021

Мариинскую больницу в Петербурге частично перепрофилируют под COVID-19

Мариинская больница, которая относится к крупнейшим стационарам Петербурга, с четверга перепрофилирует почти 700 коек под прием пациентов с коронавирусом,... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T18:18

2021-06-16T18:18

2021-06-16T18:21

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Мариинская больница, которая относится к крупнейшим стационарам Петербурга, с четверга перепрофилирует почти 700 коек под прием пациентов с коронавирусом, сообщает медучреждение."Семнадцатого июня Мариинская больница начнет прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стационаре перепрофилировано 680 инфекционных коек, в том числе 74 реанимационных", - говорится в сообщении.При этом в стационаре, который рассчитан на 1020 мест, будет продолжено оказание плановой высокотехнологичной медицинской помощи с полным соблюдением противоэпидемических мер по таким направлениям, как онкология, офтальмология, кардиохирургия, кардиология, урология, гинекология, а также роботическая хирургия и травматология-ортопедия.Как информировали городские власти в первой декаде июня, для соблюдения установленных требований по оказанию медпомощи пациентам с COVID-19 в Петербурге разворачиваются дополнительные коечные мощности. В частности, открылись 295 специализированных коек в седьмом павильоне временного госпиталя "Ленэкспо", где уже были развернуты 705 таких коек. Также 876 мест для лечения пациентов с коронавирусом вновь организовано в госпитале для ветеранов войн.В связи с ухудшением эпидситуации с 17 июня в Петербурге количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий не должно превышать 3 тысячи человек, как на открытом воздухе, так и в помещениях. Все участники и гости массовых мероприятий обязаны носить маски. Предприятия общепита будут закрыты с 2 часов ночи до 6 утра. В фан-зонах чемпионата Европы по футболу запрещено продавать еду, разрешено только напитки.

https://ria.ru/20210521/peterburg-1733305126.html

https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736901840.html

россия

санкт-петербург

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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, санкт-петербург