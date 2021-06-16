https://ria.ru/20210616/peregovory-1737246691.html

Переговоры Путина и Байдена длятся уже более часа

Переговоры Путина и Байдена длятся уже более часа - РИА Новости, 16.06.2021

Переговоры Путина и Байдена длятся уже более часа

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена продолжаются в узком составе уже больше часа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T15:51

2021-06-16T15:51

2021-06-16T17:02

саммит путина и байдена

россия

джо байден

владимир путин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737242418_0:125:2963:1792_1920x0_80_0_0_c620626fd79348a6aaef95b606df1d08.jpg

ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена продолжаются в узком составе уже больше часа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Встреча на вилле Ла Гранж в Женеве началась около 14:30 по московскому времени.Планировалось, что саммит будет состоять из трех частей: часовые переговоры в узком составе и два раунда в расширенных. Источник, знакомый с ходом подготовки встречи, сообщил РИА Новости, что она рассчитана примерно на пять часов.Совместной пресс-конференции не ожидается, президенты выступят перед журналистами отдельно.Это первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США в начале этого года.

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Хочу вас поблагодарить за вашу инициативу по сегодняшней встрече" – Путин Байдену Президент России Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за инициативу встретиться. Их первый саммит проходит на женевской вилле Ла Гранж. 2021-06-16T15:51 true PT1M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире