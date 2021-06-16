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На Урале выяснят, занижали ли оценку за диплом студенту из-за цвета волос
На Урале выяснят, занижали ли оценку за диплом студенту из-за цвета волос - РИА Новости, 16.06.2021
На Урале выяснят, занижали ли оценку за диплом студенту из-за цвета волос
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области проведет служебное расследование в отношении педагогов Уральского политехнического колледжа... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T13:21
2021-06-16T13:21
2021-06-16T14:13
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образование - общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Министерство образования и молодежной политики Свердловской области проведет служебное расследование в отношении педагогов Уральского политехнического колледжа (УПК), которые снизили студенту оценку за защиту диплома из-за цветных волос, сообщили РИА Новости в минобре региона.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором преподаватели УПК ставят студенту за дипломную работу четверку, объясняя, что "защита была хорошая, но цветные волосы все испортили".Она отметила, что результаты работы молодого человека будут пересмотрены. В министерстве также подчеркнули, что при аттестационных мероприятиях преподавателями должны оцениваться исключительно знания студентов, ни внешний вид, ни иные характеристики не должны влиять на полученную оценку.
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свердловская область, образование - общество, общество
На Урале выяснят, занижали ли оценку за диплом студенту из-за цвета волос
13:21 16.06.2021 (обновлено: 14:13 16.06.2021)
Педагогов уральского колледжа проверят после видео о четверке студенту с зелеными волосами
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн – РИА Новости.
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
проведет служебное расследование в отношении педагогов Уральского политехнического колледжа (УПК), которые снизили студенту оценку за защиту диплома из-за цветных волос, сообщили РИА Новости в минобре региона.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором преподаватели УПК ставят студенту за дипломную работу четверку, объясняя, что "защита была хорошая, но цветные волосы все испортили".
"Исполняющий обязанности директора уже вызван в министерство образования и молодежной политики Свердловской области. В ситуации лично разбирается заместитель министра Юрий Зеленов. По его словам, будет проведено служебное расследование в отношении педагогов, присутствующих на экзамене", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что результаты работы молодого человека будут пересмотрены. В министерстве также подчеркнули, что при аттестационных мероприятиях преподавателями должны оцениваться исключительно знания студентов, ни внешний вид, ни иные характеристики не должны влиять на полученную оценку.