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На Урале выяснят, занижали ли оценку за диплом студенту из-за цвета волос

На Урале выяснят, занижали ли оценку за диплом студенту из-за цвета волос - РИА Новости, 16.06.2021

На Урале выяснят, занижали ли оценку за диплом студенту из-за цвета волос

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области проведет служебное расследование в отношении педагогов Уральского политехнического колледжа... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T13:21

2021-06-16T13:21

2021-06-16T14:13

свердловская область

образование - общество

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Министерство образования и молодежной политики Свердловской области проведет служебное расследование в отношении педагогов Уральского политехнического колледжа (УПК), которые снизили студенту оценку за защиту диплома из-за цветных волос, сообщили РИА Новости в минобре региона.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором преподаватели УПК ставят студенту за дипломную работу четверку, объясняя, что "защита была хорошая, но цветные волосы все испортили".Она отметила, что результаты работы молодого человека будут пересмотрены. В министерстве также подчеркнули, что при аттестационных мероприятиях преподавателями должны оцениваться исключительно знания студентов, ни внешний вид, ни иные характеристики не должны влиять на полученную оценку.

свердловская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская область, образование - общество, общество