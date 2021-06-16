https://ria.ru/20210616/otnosheniya-1737322937.html
В Госдуме заявили о позитивном сигнале в отношениях между Россией и США
В Госдуме заявили о позитивном сигнале в отношениях между Россией и США - РИА Новости, 16.06.2021
В Госдуме заявили о позитивном сигнале в отношениях между Россией и США
У России и США есть перспективы восстановления сотрудничества в сферах, которые нужны для поддержания мира и устойчивого развития, заявил член комитета Госдумы... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T22:39
2021-06-16T22:39
2021-06-16T22:39
саммит путина и байдена
россия
госдума рф
сергей железняк
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. У России и США есть перспективы восстановления сотрудничества в сферах, которые нужны для поддержания мира и устойчивого развития, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.По мнению политика, двусторонний диалог по важным для обеих стран темам, включая кибербезопасность, Арктику и стратегическую стабильность, является позитивным сигналом в отношениях РФ-США."Позитивным сигналом прозвучало заявление Владимира Путина о начале дипломатического диалога по ряду тем, включая вопросы стратегической стабильности, противостояния киберугрозам, сотрудничества в Арктике и совместной работы над проблемами климата. Важным итогом достигнутых в ходе встречи двух лидеров договоренностей должно стать содержательное развитие диалога и консультаций по всем темам на экспертном уровне", - сказал Железняк.Депутат также добавил, что открытость российского лидера вызывает глубокое уважение, а последовательность в отстаивании национальных интересов свидетельствует о том, что Россия не будет изменять своим интересам, но всегда открыта к диалогу."Традиционная открытость российского президента в общении со СМИ, которые задавали на пресс-конференции очень острые и порой провокационные вопросы, вызывает глубокое уважение. Четкость в ответах главы нашего государства, предельная ясность в позиции лидера России в отстаивании национальных интересов страны свидетельствует об уверенности в том, что Россия не намерена изменять своим стратегическим интересам, но всегда открыта к содержательному обсуждению любых проблем и противоречий", - добавил парламентарий.Политик отметил, что такая встреча может стать импульсом к снижению напряженности между Россией и США."Состоявшаяся встреча на высшем уровне может стать импульсом к снижению напряженности между нашими странами и поступательному восстановлению доверия, но это дорога с двусторонним движением", - заключил Железняк.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают, что несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.
https://ria.ru/20210616/soglashenie-1737316015.html
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россия, госдума рф, сергей железняк, джо байден, владимир путин, сша, в мире
В Госдуме заявили о позитивном сигнале в отношениях между Россией и США
Депутат Госдумы Железняк заявил о позитивном сигнале в отношениях между Россией и США
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
У России
и США
есть перспективы восстановления сотрудничества в сферах, которые нужны для поддержания мира и устойчивого развития, заявил член комитета Госдумы
по международным делам Сергей Железняк
.
"Положительная оценка президентом России Владимиром Путиным встречи с американским лидером Джозефом Байденом говорит о том, что у наших стран есть перспективы восстановления взаимодействия в тех сферах, где сотрудничество России и США необходимо в интересах мира и устойчивого развития", - цитирует слова Железняка его пресс-служба.
По мнению политика, двусторонний диалог по важным для обеих стран темам, включая кибербезопасность, Арктику
и стратегическую стабильность, является позитивным сигналом в отношениях РФ-США.
"Позитивным сигналом прозвучало заявление Владимира Путина о начале дипломатического диалога по ряду тем, включая вопросы стратегической стабильности, противостояния киберугрозам, сотрудничества в Арктике и совместной работы над проблемами климата. Важным итогом достигнутых в ходе встречи двух лидеров договоренностей должно стать содержательное развитие диалога и консультаций по всем темам на экспертном уровне", - сказал Железняк.
Депутат также добавил, что открытость российского лидера вызывает глубокое уважение, а последовательность в отстаивании национальных интересов свидетельствует о том, что Россия не будет изменять своим интересам, но всегда открыта к диалогу.
"Традиционная открытость российского президента в общении со СМИ, которые задавали на пресс-конференции очень острые и порой провокационные вопросы, вызывает глубокое уважение. Четкость в ответах главы нашего государства, предельная ясность в позиции лидера России в отстаивании национальных интересов страны свидетельствует об уверенности в том, что Россия не намерена изменять своим стратегическим интересам, но всегда открыта к содержательному обсуждению любых проблем и противоречий", - добавил парламентарий.
Политик отметил, что такая встреча может стать импульсом к снижению напряженности между Россией и США.
"Состоявшаяся встреча на высшем уровне может стать импульсом к снижению напряженности между нашими странами и поступательному восстановлению доверия, но это дорога с двусторонним движением", - заключил Железняк.
Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена
состоялась в среду в Женеве
, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают, что несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.