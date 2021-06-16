Байден не стал отвечать на вопрос о перезапуске отношений с Россией
14:25 16.06.2021 (обновлено: 14:33 16.06.2021)
© REUTERS / Denis Balibouse/Pool Президент США Джо Байден во время прибытия в Женеву перед встречей с президентом России Владимиром Путиным
Президент США Байден не стал отвечать на вопрос журналистов о перезапуске отношений с Россией
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден, прибывший в среду на женевскую виллу Ла Гранж для переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным оставил без ответа вопрос прессы о том, готов ли он перезапустить отношения с Москвой.
Кортеж американского президента прибыл на виллу после российского. Выйдя из автомобиля, Байден направился к вилле под оглушительные крики журналистов, которые наперебой пытались задать вопрос лидеру США в преддверии долгожданного саммита. Один из репортеров, в частности, спросил хозяина Белого дома, готов ли тот к перезапуску отношений с Россией.
В ответ Байден лишь приветственно улыбнулся и помахал рукой, оставив вопрос без внимания. Вслед за этим он вошел в здание.
Накануне знакомый с ходом подготовки встречи источник сообщил РИА Новости о том, что встреча двух лидеров рассчитана на 4 часа 45 минут.
Инициатива проведения саммита США и России в Женеве была выдвинута Вашингтоном. Ожидается, что в ходе предстоящих переговоров Байден и Путин обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные конфликты, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине и в Нагорном Карабахе.
Предыдущий российско-американский саммит состоялся в Хельсинки в июле 2018 года – тогда президент РФ встречался с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом.