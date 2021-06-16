https://ria.ru/20210616/otnosheniya-1737225734.html

Байден не стал отвечать на вопрос о перезапуске отношений с Россией

Байден не стал отвечать на вопрос о перезапуске отношений с Россией - РИА Новости, 16.06.2021

Байден не стал отвечать на вопрос о перезапуске отношений с Россией

Президент США Джо Байден, прибывший в среду на женевскую виллу Ла Гранж для переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным оставил без ответа... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T14:25

2021-06-16T14:25

2021-06-16T14:33

дональд трамп

москва

сша

в мире

саммит путина и байдена

россия

джо байден

владимир путин

женева (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737192395_0:258:2476:1651_1920x0_80_0_0_a23abd1082edbe2fb5be9e7a49b240f8.jpg

ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден, прибывший в среду на женевскую виллу Ла Гранж для переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным оставил без ответа вопрос прессы о том, готов ли он перезапустить отношения с Москвой.Кортеж американского президента прибыл на виллу после российского. Выйдя из автомобиля, Байден направился к вилле под оглушительные крики журналистов, которые наперебой пытались задать вопрос лидеру США в преддверии долгожданного саммита. Один из репортеров, в частности, спросил хозяина Белого дома, готов ли тот к перезапуску отношений с Россией.В ответ Байден лишь приветственно улыбнулся и помахал рукой, оставив вопрос без внимания. Вслед за этим он вошел в здание.Накануне знакомый с ходом подготовки встречи источник сообщил РИА Новости о том, что встреча двух лидеров рассчитана на 4 часа 45 минут.Инициатива проведения саммита США и России в Женеве была выдвинута Вашингтоном. Ожидается, что в ходе предстоящих переговоров Байден и Путин обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные конфликты, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине и в Нагорном Карабахе.Предыдущий российско-американский саммит состоялся в Хельсинки в июле 2018 года – тогда президент РФ встречался с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом.

https://ria.ru/20210616/ryabkov-1737191638.html

москва

сша

россия

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, москва, сша, в мире, россия, джо байден, владимир путин, женева (город)