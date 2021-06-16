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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/otnosheniya-1737225734.html
Байден не стал отвечать на вопрос о перезапуске отношений с Россией
Байден не стал отвечать на вопрос о перезапуске отношений с Россией - РИА Новости, 16.06.2021
Байден не стал отвечать на вопрос о перезапуске отношений с Россией
Президент США Джо Байден, прибывший в среду на женевскую виллу Ла Гранж для переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным оставил без ответа... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:25
2021-06-16T14:33
дональд трамп
москва
сша
в мире
саммит путина и байдена
россия
джо байден
владимир путин
женева (город)
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден, прибывший в среду на женевскую виллу Ла Гранж для переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным оставил без ответа вопрос прессы о том, готов ли он перезапустить отношения с Москвой.Кортеж американского президента прибыл на виллу после российского. Выйдя из автомобиля, Байден направился к вилле под оглушительные крики журналистов, которые наперебой пытались задать вопрос лидеру США в преддверии долгожданного саммита. Один из репортеров, в частности, спросил хозяина Белого дома, готов ли тот к перезапуску отношений с Россией.В ответ Байден лишь приветственно улыбнулся и помахал рукой, оставив вопрос без внимания. Вслед за этим он вошел в здание.Накануне знакомый с ходом подготовки встречи источник сообщил РИА Новости о том, что встреча двух лидеров рассчитана на 4 часа 45 минут.Инициатива проведения саммита США и России в Женеве была выдвинута Вашингтоном. Ожидается, что в ходе предстоящих переговоров Байден и Путин обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные конфликты, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине и в Нагорном Карабахе.Предыдущий российско-американский саммит состоялся в Хельсинки в июле 2018 года – тогда президент РФ встречался с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом.
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сша
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дональд трамп, москва, сша, в мире, россия, джо байден, владимир путин, женева (город)
Байден не стал отвечать на вопрос о перезапуске отношений с Россией
14:25 16.06.2021 (обновлено: 14:33 16.06.2021)
 
© REUTERS / Denis Balibouse/Pool Президент США Джо Байден во время прибытия в Женеву перед встречей с президентом России Владимиром Путиным
Президент США Джо Байден во время прибытия в Женеву перед встречей с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© REUTERS / Denis Balibouse/Pool

Президент США Байден не стал отвечать на вопрос журналистов о перезапуске отношений с Россией

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден, прибывший в среду на женевскую виллу Ла Гранж для переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным оставил без ответа вопрос прессы о том, готов ли он перезапустить отношения с Москвой.
Кортеж американского президента прибыл на виллу после российского. Выйдя из автомобиля, Байден направился к вилле под оглушительные крики журналистов, которые наперебой пытались задать вопрос лидеру США в преддверии долгожданного саммита. Один из репортеров, в частности, спросил хозяина Белого дома, готов ли тот к перезапуску отношений с Россией.
В ответ Байден лишь приветственно улыбнулся и помахал рукой, оставив вопрос без внимания. Вслед за этим он вошел в здание.
Накануне знакомый с ходом подготовки встречи источник сообщил РИА Новости о том, что встреча двух лидеров рассчитана на 4 часа 45 минут.
Инициатива проведения саммита США и России в Женеве была выдвинута Вашингтоном. Ожидается, что в ходе предстоящих переговоров Байден и Путин обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные конфликты, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине и в Нагорном Карабахе.
Предыдущий российско-американский саммит состоялся в Хельсинки в июле 2018 года – тогда президент РФ встречался с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом.
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Саммит Путина и БайденаДональд ТрампМоскваСШАВ миреРоссияДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)
 
 
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