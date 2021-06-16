https://ria.ru/20210616/otkaz-1737176633.html
Макфол объяснил, почему не будет пресс-конференции Путина и Байдена
Макфол объяснил, почему не будет пресс-конференции Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021
Макфол объяснил, почему не будет пресс-конференции Путина и Байдена
Экс-посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что понимает, почему не будет совместной пресс-конференции лидеров РФ и США: прошлая с Дональдом Трампом была ужасной с... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T10:10
2021-06-16T10:10
2021-06-16T10:10
саммит путина и байдена
россия
майкл макфол
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что понимает, почему не будет совместной пресс-конференции лидеров РФ и США: прошлая с Дональдом Трампом была ужасной с точки зрения интересов Вашингтона.Ранее представитель Белого дома сообщил, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве американский лидер Джо Байден проведет пресс-конференцию один. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Путин тоже выйдет отдельно на общение с прессой.Так он ответил на вопрос, не считает ли он, что отказываясь от совместной пресс-конференции, Вашингтон проявляет слабость к открытой дискуссии, в том числе перед прессой.После пресс-конференции Путина и Трампа в 2018 году в Хельсинки на тогдашнего президента США обрушился вал критики из Демократической партии и СМИ, к ней присоединился и ряд влиятельных республиканцев. Трамп тогда заявил, что в скандале с предполагаемым российским вмешательством на выборах в США "виноваты обе стороны". В адрес Трампа стали открыто использовать выражение "государственная измена": в частности, его позволили себе экс-директор ЦРУ Джон Бреннан и популярные телеведущие Джимми Киммел и Стивен Колбер. Газета New York Daily News вышла с первой полосой, на которой изображен Трамп рука об руку с Путиным, причем Трамп пускает пулю в голову дяде Сэму - символу США. Сенатор Джо Маккейн назвал то выступление Трампа "одним из самых позорных выступлений американского президента" на его памяти."Президент Байден совсем другой человек, чем Трамп. Между прочим, я был на последней встрече Путина и Байдена в 2011 году. Я не беспокоюсь, как Байден будет реагировать. Но этот опыт с Трампом был довольно горький", - отметил он.При этом он отверг предположение журналистов, что это говорит о неуверенности в позициях американской стороны."Нет, наоборот", - сказал Макфол. По его мнению, российский президент не отвечает честно на заданные ему вопросы."В интервью каналу NBC был вопрос о вмешательстве в американские выборы, он сказал, что не предъявлено никаких доказательств. Но простите, Мюллер написал тысячи страниц, а сенат написал полторы тысячи. Поэтому когда Путин говорит, что американцы не хотят говорить правду, сложно вести продуктивный диалог", - отметил Макфол.По его словам, по-английски это называется термином "whatsbout"изм.Путин в интервью NBC заявил, что России ни разу не предоставили свидетельств по обвинениям во вмешательстве в выборы и кибератаках, назвал эти обвинения "фарсом". При этом президент РФ отметил, что невмешательство Америки в дела других стран все же маловероятно.Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, называя их абсолютно голословными."Путин говорит: в Америке якобы есть проблема с экстремистами, (приводя в пример тех людей), кто захватил конгресс. И он сравнивает этих людей с господином Навальным. Но тут нет ничего общего. Поэтому такой разговор никогда не будет продуктивным. Поэтому лучше просто говорить о деле", - заключил Макфол. При этом он не аргументировал, почему их нельзя сравнивать.Массовые беспорядки произошли в Вашингтоне 6 января, тогда полиция задерживала недовольных результатами выборов президента США. Американские дипломаты никак не комментировали эти события.Алексей Навальный сейчас находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному.
https://ria.ru/20210616/vstrechi-1737156868.html
https://ria.ru/20210616/summit-1737107324.html
https://ria.ru/20210615/sammit-1736977759.html
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россия, майкл макфол, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Макфол объяснил, почему не будет пресс-конференции Путина и Байдена
Экс-посол США в России Макфол предположил причину отказа от пресс-конференции Путина и Байдена
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости.
Экс-посол США в РФ Майкл Макфол
заявил, что понимает, почему не будет совместной пресс-конференции лидеров РФ и США: прошлая с Дональдом Трампом
была ужасной с точки зрения интересов Вашингтона.
Ранее представитель Белого дома сообщил, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
в Женеве американский лидер Джо Байден
проведет пресс-конференцию один. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Путин тоже выйдет отдельно на общение с прессой.
"Я хорошо знаю историю советско- и российско-американских саммитов, когда я служил в Белом доме, у нас были встречи с пресс-конференциями и без. Я могу догадаться, почему сейчас не хотят общую пресс-конференцию. Потому что последняя в Хельсинки была ужасной для американских национальных интересов", - сказал Макфол журналистам.
Так он ответил на вопрос, не считает ли он, что отказываясь от совместной пресс-конференции, Вашингтон проявляет слабость к открытой дискуссии, в том числе перед прессой.
После пресс-конференции Путина и Трампа в 2018 году в Хельсинки
на тогдашнего президента США обрушился вал критики из Демократической партии и СМИ, к ней присоединился и ряд влиятельных республиканцев. Трамп тогда заявил, что в скандале с предполагаемым российским вмешательством на выборах в США "виноваты обе стороны". В адрес Трампа стали открыто использовать выражение "государственная измена": в частности, его позволили себе экс-директор ЦРУ Джон Бреннан
и популярные телеведущие Джимми Киммел и Стивен Колбер. Газета New York Daily News вышла с первой полосой, на которой изображен Трамп рука об руку с Путиным, причем Трамп пускает пулю в голову дяде Сэму - символу США. Сенатор Джо Маккейн назвал то выступление Трампа "одним из самых позорных выступлений американского президента" на его памяти.
"Президент Байден совсем другой человек, чем Трамп. Между прочим, я был на последней встрече Путина и Байдена в 2011 году. Я не беспокоюсь, как Байден будет реагировать. Но этот опыт с Трампом был довольно горький", - отметил он.
При этом он отверг предположение журналистов, что это говорит о неуверенности в позициях американской стороны.
"Нет, наоборот", - сказал Макфол. По его мнению, российский президент не отвечает честно на заданные ему вопросы.
"В интервью каналу NBC был вопрос о вмешательстве в американские выборы, он сказал, что не предъявлено никаких доказательств. Но простите, Мюллер написал тысячи страниц, а сенат написал полторы тысячи. Поэтому когда Путин говорит, что американцы не хотят говорить правду, сложно вести продуктивный диалог", - отметил Макфол.
По его словам, по-английски это называется термином "whatsbout"изм.
Путин в интервью NBC заявил, что России
ни разу не предоставили свидетельств по обвинениям во вмешательстве в выборы и кибератаках, назвал эти обвинения "фарсом". При этом президент РФ отметил, что невмешательство Америки
в дела других стран все же маловероятно.
Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, называя их абсолютно голословными.
"Путин говорит: в Америке якобы есть проблема с экстремистами, (приводя в пример тех людей), кто захватил конгресс. И он сравнивает этих людей с господином Навальным. Но тут нет ничего общего. Поэтому такой разговор никогда не будет продуктивным. Поэтому лучше просто говорить о деле", - заключил Макфол. При этом он не аргументировал, почему их нельзя сравнивать.
Массовые беспорядки произошли в Вашингтоне 6 января, тогда полиция задерживала недовольных результатами выборов президента США. Американские дипломаты никак не комментировали эти события.
Алексей Навальный сейчас находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному.