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Макфол объяснил, почему не будет пресс-конференции Путина и Байдена

Макфол объяснил, почему не будет пресс-конференции Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021

Макфол объяснил, почему не будет пресс-конференции Путина и Байдена

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что понимает, почему не будет совместной пресс-конференции лидеров РФ и США: прошлая с Дональдом Трампом была ужасной с... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T10:10

2021-06-16T10:10

2021-06-16T10:10

саммит путина и байдена

россия

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что понимает, почему не будет совместной пресс-конференции лидеров РФ и США: прошлая с Дональдом Трампом была ужасной с точки зрения интересов Вашингтона.Ранее представитель Белого дома сообщил, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве американский лидер Джо Байден проведет пресс-конференцию один. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Путин тоже выйдет отдельно на общение с прессой.Так он ответил на вопрос, не считает ли он, что отказываясь от совместной пресс-конференции, Вашингтон проявляет слабость к открытой дискуссии, в том числе перед прессой.После пресс-конференции Путина и Трампа в 2018 году в Хельсинки на тогдашнего президента США обрушился вал критики из Демократической партии и СМИ, к ней присоединился и ряд влиятельных республиканцев. Трамп тогда заявил, что в скандале с предполагаемым российским вмешательством на выборах в США "виноваты обе стороны". В адрес Трампа стали открыто использовать выражение "государственная измена": в частности, его позволили себе экс-директор ЦРУ Джон Бреннан и популярные телеведущие Джимми Киммел и Стивен Колбер. Газета New York Daily News вышла с первой полосой, на которой изображен Трамп рука об руку с Путиным, причем Трамп пускает пулю в голову дяде Сэму - символу США. Сенатор Джо Маккейн назвал то выступление Трампа "одним из самых позорных выступлений американского президента" на его памяти."Президент Байден совсем другой человек, чем Трамп. Между прочим, я был на последней встрече Путина и Байдена в 2011 году. Я не беспокоюсь, как Байден будет реагировать. Но этот опыт с Трампом был довольно горький", - отметил он.При этом он отверг предположение журналистов, что это говорит о неуверенности в позициях американской стороны."Нет, наоборот", - сказал Макфол. По его мнению, российский президент не отвечает честно на заданные ему вопросы."В интервью каналу NBC был вопрос о вмешательстве в американские выборы, он сказал, что не предъявлено никаких доказательств. Но простите, Мюллер написал тысячи страниц, а сенат написал полторы тысячи. Поэтому когда Путин говорит, что американцы не хотят говорить правду, сложно вести продуктивный диалог", - отметил Макфол.По его словам, по-английски это называется термином "whatsbout"изм.Путин в интервью NBC заявил, что России ни разу не предоставили свидетельств по обвинениям во вмешательстве в выборы и кибератаках, назвал эти обвинения "фарсом". При этом президент РФ отметил, что невмешательство Америки в дела других стран все же маловероятно.Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, называя их абсолютно голословными."Путин говорит: в Америке якобы есть проблема с экстремистами, (приводя в пример тех людей), кто захватил конгресс. И он сравнивает этих людей с господином Навальным. Но тут нет ничего общего. Поэтому такой разговор никогда не будет продуктивным. Поэтому лучше просто говорить о деле", - заключил Макфол. При этом он не аргументировал, почему их нельзя сравнивать.Массовые беспорядки произошли в Вашингтоне 6 января, тогда полиция задерживала недовольных результатами выборов президента США. Американские дипломаты никак не комментировали эти события.Алексей Навальный сейчас находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному.

https://ria.ru/20210616/vstrechi-1737156868.html

https://ria.ru/20210616/summit-1737107324.html

https://ria.ru/20210615/sammit-1736977759.html

https://ria.ru/20210616/diplomatiya-1737157525.html

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россия, майкл макфол, джо байден, владимир путин, сша, в мире