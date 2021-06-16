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Госдума повысила возраст приобретения охотничьего оружия до 21 года
Госдума повысила возраст приобретения охотничьего оружия до 21 года - РИА Новости, 16.06.2021
Госдума повысила возраст приобретения охотничьего оружия до 21 года
Госдума на заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении закон, вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:19
2021-06-16T12:19
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Госдума на заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении закон, вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия и повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года."Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года", - говорится в тексте поправок к федеральному закону "Об оружии".Исключение здесь делается для лиц, прошедших или проходящих военную службу, или же службу в государственных военизированных организациях. Восемнадцатилетний порог для получения охотничьего оружия разрешается оставить и для коренных малочисленных народов РФ.В нынешней редакции закона "Об оружии" установленный минимальный лимит в 21 год фигурирует только в вопросе о приобретении гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения. Также, в соответствии с действующим законом, лицензия на приобретение оружия не выдается, в частности, гражданам РФ, имеющим неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление, либо отбывшим наказание за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия.В свою очередь принятый закон исключает возможность выдачи лицензий гражданам, имеющим две и более судимости за совершение преступлений.Помимо этого, отдельно прописывается, что лицензия на оружие не будет выдаваться тем гражданам, которые имеют снятую или погашенную судимость "за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия", и "за преступление террористического характера и (или) экстремистской направленности, а также за преступление, совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма". Также лицензия на оружие не будет выдаваться тем, кто имеет "снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней)".Вводится и временный запрет на выдачу лицензии на оружие гражданам, управлявшим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или же передавшим его для вождения нетрезвому человеку, или употреблявшим наркотики. Данная мера будет действовать "до истечения одного года со дня окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию". То же временное ограничение относится и к тем нарушителям, к которым был применен в качестве меры наказания административный арест.Кроме того, законом устанавливается новое положение, по которому лицензия на приобретение оружия и разрешение на его хранение и ношение аннулируются в случае, если владелец оружия не представит его в нужное время для осмотра или же не предоставит доступ к местам его хранения должностным лицам контролирующих органов власти. Запрещается и хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. Владельцы будут обязаны сообщать о фактах утраты или хищения у них оружия.Также документом вносятся изменения в законы о СМИ и защите информации. В СМИ и интернете запрещается распространение "сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению оружия, самостоятельной переделке основных частей огнестрельного оружия и восстановлению боевых свойств списанного оружия, по аналогии с имеющимся запретом в отношении взрывчатых веществ и взрывных устройств".
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, общество
Госдума повысила возраст приобретения охотничьего оружия до 21 года
12:19 16.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Госдума повысила возраст приобретения охотничьего оружия с 18 лет до 21 года

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Госдума на заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении закон, вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия и повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года.
"Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года", - говорится в тексте поправок к федеральному закону "Об оружии".
Исключение здесь делается для лиц, прошедших или проходящих военную службу, или же службу в государственных военизированных организациях. Восемнадцатилетний порог для получения охотничьего оружия разрешается оставить и для коренных малочисленных народов РФ.
В нынешней редакции закона "Об оружии" установленный минимальный лимит в 21 год фигурирует только в вопросе о приобретении гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения. Также, в соответствии с действующим законом, лицензия на приобретение оружия не выдается, в частности, гражданам РФ, имеющим неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление, либо отбывшим наказание за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия.
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В свою очередь принятый закон исключает возможность выдачи лицензий гражданам, имеющим две и более судимости за совершение преступлений.
Помимо этого, отдельно прописывается, что лицензия на оружие не будет выдаваться тем гражданам, которые имеют снятую или погашенную судимость "за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия", и "за преступление террористического характера и (или) экстремистской направленности, а также за преступление, совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма". Также лицензия на оружие не будет выдаваться тем, кто имеет "снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней)".
Вводится и временный запрет на выдачу лицензии на оружие гражданам, управлявшим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или же передавшим его для вождения нетрезвому человеку, или употреблявшим наркотики. Данная мера будет действовать "до истечения одного года со дня окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию". То же временное ограничение относится и к тем нарушителям, к которым был применен в качестве меры наказания административный арест.
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Кроме того, законом устанавливается новое положение, по которому лицензия на приобретение оружия и разрешение на его хранение и ношение аннулируются в случае, если владелец оружия не представит его в нужное время для осмотра или же не предоставит доступ к местам его хранения должностным лицам контролирующих органов власти. Запрещается и хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. Владельцы будут обязаны сообщать о фактах утраты или хищения у них оружия.
Также документом вносятся изменения в законы о СМИ и защите информации. В СМИ и интернете запрещается распространение "сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению оружия, самостоятельной переделке основных частей огнестрельного оружия и восстановлению боевых свойств списанного оружия, по аналогии с имеющимся запретом в отношении взрывчатых веществ и взрывных устройств".
 
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