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Более половины украинцев не поддерживают отказ от празднования 9 мая
Более половины украинцев не поддерживают отказ от празднования 9 мая - РИА Новости, 16.06.2021
Более половины украинцев не поддерживают отказ от празднования 9 мая
Более половины граждан Украины не поддерживают отказ президента Украины Владимира Зеленского от проведения торжественных мероприятий в честь Дня Победы на 9... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T18:55
2021-06-16T18:55
день победы
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Более половины граждан Украины не поддерживают отказ президента Украины Владимира Зеленского от проведения торжественных мероприятий в честь Дня Победы на 9 мая, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг".Украинцам предложили ответить на вопрос: "Насколько правильным является решение президента Украины Владимира Зеленского и украинских властей отказаться от официальных торжественных мероприятий в честь празднования Дня Победы 9 мая?".Согласно данным, опубликованным в презентации опроса "Социального мониторинга", 51,3% украинцев заявили, что это неправильное решение. Противоположного мнения придерживаются 31,2% опрошенных. Остальные респонденты затруднились с ответом.Опрос проводился с 26 мая по 8 июня среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 3004 респондента. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.На Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.
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день победы, владимир зеленский, украина, в мире
Более половины украинцев не поддерживают отказ от празднования 9 мая
18:55 16.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди возле скульптурной композицияи "Родина-мать" во время празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне у памятника Вечной Славы в Киеве
Люди возле скульптурной композицияи Родина-мать во время празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне у памятника Вечной Славы в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Более половины граждан Украины не поддерживают отказ от празднования Дня Победы, сообщает опрос

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Более половины граждан Украины не поддерживают отказ президента Украины Владимира Зеленского от проведения торжественных мероприятий в честь Дня Победы на 9 мая, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг".
Украинцам предложили ответить на вопрос: "Насколько правильным является решение президента Украины Владимира Зеленского и украинских властей отказаться от официальных торжественных мероприятий в честь празднования Дня Победы 9 мая?".
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Согласно данным, опубликованным в презентации опроса "Социального мониторинга", 51,3% украинцев заявили, что это неправильное решение. Противоположного мнения придерживаются 31,2% опрошенных. Остальные респонденты затруднились с ответом.
Опрос проводился с 26 мая по 8 июня среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 3004 респондента. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
На Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.
 
День ПобедыВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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