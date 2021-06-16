https://ria.ru/20210616/opros-1737288772.html

Более половины украинцев не поддерживают отказ от празднования 9 мая

Более половины украинцев не поддерживают отказ от празднования 9 мая - РИА Новости, 16.06.2021

Более половины украинцев не поддерживают отказ от празднования 9 мая

Более половины граждан Украины не поддерживают отказ президента Украины Владимира Зеленского от проведения торжественных мероприятий в честь Дня Победы на 9... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T18:55

2021-06-16T18:55

2021-06-16T18:55

день победы

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Более половины граждан Украины не поддерживают отказ президента Украины Владимира Зеленского от проведения торжественных мероприятий в честь Дня Победы на 9 мая, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг".Украинцам предложили ответить на вопрос: "Насколько правильным является решение президента Украины Владимира Зеленского и украинских властей отказаться от официальных торжественных мероприятий в честь празднования Дня Победы 9 мая?".Согласно данным, опубликованным в презентации опроса "Социального мониторинга", 51,3% украинцев заявили, что это неправильное решение. Противоположного мнения придерживаются 31,2% опрошенных. Остальные респонденты затруднились с ответом.Опрос проводился с 26 мая по 8 июня среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 3004 респондента. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.На Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/ukraina-1731975258.html

украина

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день победы, владимир зеленский, украина, в мире