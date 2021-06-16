Москалькова рассказала о вывезенной из Махачкалы чеченской девушке
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Москалькова рассказала, что вывезенная из Махачкалы чеченская девушка жива и здорова
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала РИА Новости, что вывезенная из Махачкалы чеченская девушка жива, здорова и находится дома с родными.
"Вчера мы связались с прокуратурой ЧР (Чеченской республики), с аппаратом главы ЧР, выяснили, что девушка жива, здорова, находится дома с родными", - сказала Москалькова.
Ранее правозащитница Светлана Анохина выложила в соцсеть видео с просьбой о помощи. По ее словам, в Дагестане в кризисную квартиру для женщин, нуждающихся в защите и помощи, пытались ворваться местные полицейские вместе с коллегами из Чечни. В соцсетях появилась информация, что полицейские искали жительницу Чечни, сбежавшую в соседний регион. Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что девушка уже вернулась домой из кризисного центра, а сотрудники правоохранительных органов и родственники Халимат Тарамовой не совершали неправомерных действий в ее отношении.
Тарамова на встрече с правозащитниками в Грозном заявила, что не помнит, как оказалась в Дагестане. Она добавила, что в настоящее время находится в кругу семьи, на нее не оказывается никакого давления, семья ее поддерживает и успокаивает.