https://ria.ru/20210616/ombudsmen-1737212504.html

Москалькова рассказала о вывезенной из Махачкалы чеченской девушке

Москалькова рассказала о вывезенной из Махачкалы чеченской девушке - РИА Новости, 16.06.2021

Москалькова рассказала о вывезенной из Махачкалы чеченской девушке

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала РИА Новости, что вывезенная из Махачкалы чеченская девушка жива, здорова и находится дома... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T13:30

2021-06-16T13:30

2021-06-16T13:30

чеченская республика (чечня)

татьяна москалькова

махачкала

общество

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала РИА Новости, что вывезенная из Махачкалы чеченская девушка жива, здорова и находится дома с родными.Ранее правозащитница Светлана Анохина выложила в соцсеть видео с просьбой о помощи. По ее словам, в Дагестане в кризисную квартиру для женщин, нуждающихся в защите и помощи, пытались ворваться местные полицейские вместе с коллегами из Чечни. В соцсетях появилась информация, что полицейские искали жительницу Чечни, сбежавшую в соседний регион. Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что девушка уже вернулась домой из кризисного центра, а сотрудники правоохранительных органов и родственники Халимат Тарамовой не совершали неправомерных действий в ее отношении.Тарамова на встрече с правозащитниками в Грозном заявила, что не помнит, как оказалась в Дагестане. Она добавила, что в настоящее время находится в кругу семьи, на нее не оказывается никакого давления, семья ее поддерживает и успокаивает.

https://ria.ru/20210612/devushka-1736795170.html

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), татьяна москалькова, махачкала, общество