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Москалькова рассказала о вывезенной из Махачкалы чеченской девушке
Москалькова рассказала о вывезенной из Махачкалы чеченской девушке - РИА Новости, 16.06.2021
Москалькова рассказала о вывезенной из Махачкалы чеченской девушке
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала РИА Новости, что вывезенная из Махачкалы чеченская девушка жива, здорова и находится дома... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T13:30
2021-06-16T13:30
чеченская республика (чечня)
татьяна москалькова
махачкала
общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала РИА Новости, что вывезенная из Махачкалы чеченская девушка жива, здорова и находится дома с родными.Ранее правозащитница Светлана Анохина выложила в соцсеть видео с просьбой о помощи. По ее словам, в Дагестане в кризисную квартиру для женщин, нуждающихся в защите и помощи, пытались ворваться местные полицейские вместе с коллегами из Чечни. В соцсетях появилась информация, что полицейские искали жительницу Чечни, сбежавшую в соседний регион. Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что девушка уже вернулась домой из кризисного центра, а сотрудники правоохранительных органов и родственники Халимат Тарамовой не совершали неправомерных действий в ее отношении.Тарамова на встрече с правозащитниками в Грозном заявила, что не помнит, как оказалась в Дагестане. Она добавила, что в настоящее время находится в кругу семьи, на нее не оказывается никакого давления, семья ее поддерживает и успокаивает.
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махачкала
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чеченская республика (чечня), татьяна москалькова, махачкала, общество
Москалькова рассказала о вывезенной из Махачкалы чеченской девушке
13:30 16.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Москалькова рассказала, что вывезенная из Махачкалы чеченская девушка жива и здорова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала РИА Новости, что вывезенная из Махачкалы чеченская девушка жива, здорова и находится дома с родными.
"Вчера мы связались с прокуратурой ЧР (Чеченской республики), с аппаратом главы ЧР, выяснили, что девушка жива, здорова, находится дома с родными", - сказала Москалькова.
Ранее правозащитница Светлана Анохина выложила в соцсеть видео с просьбой о помощи. По ее словам, в Дагестане в кризисную квартиру для женщин, нуждающихся в защите и помощи, пытались ворваться местные полицейские вместе с коллегами из Чечни. В соцсетях появилась информация, что полицейские искали жительницу Чечни, сбежавшую в соседний регион. Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что девушка уже вернулась домой из кризисного центра, а сотрудники правоохранительных органов и родственники Халимат Тарамовой не совершали неправомерных действий в ее отношении.
Тарамова на встрече с правозащитниками в Грозном заявила, что не помнит, как оказалась в Дагестане. Она добавила, что в настоящее время находится в кругу семьи, на нее не оказывается никакого давления, семья ее поддерживает и успокаивает.
В Грозном - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
12 июня, 21:13
В Чечне прокомментировали инцидент в кризисном центре в Дагестане
 
Чеченская республика (Чечня)Татьяна МоскальковаМахачкалаОбщество
 
 
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