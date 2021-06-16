https://ria.ru/20210616/ogranicheniya-1737247351.html

Роспотребнадзор настаивает на ужесточении мер в Крыму из-за COVID-19

Роспотребнадзор настаивает на ужесточении мер в Крыму из-за COVID-19 - РИА Новости, 16.06.2021

Роспотребнадзор настаивает на ужесточении мер в Крыму из-за COVID-19

Запрет работы общепита ночью, массовых мероприятий, выпускных вечеров и деятельности детских развлекательных центров необходимо ввести в Крыму для снижения... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T15:52

2021-06-16T15:52

2021-06-16T15:52

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Запрет работы общепита ночью, массовых мероприятий, выпускных вечеров и деятельности детских развлекательных центров необходимо ввести в Крыму для снижения заболеваемости коронавирусом, заявила глава управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская.Эпидемиологическая обстановка в курортных регионах и в Крыму в целом по заболеваемости COVID-19 характеризуется как контролируемая, за исключением Ялты, сообщил в среду заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Дмитрий Крутиков. Спикер крымского парламента Владимир Константинов считает, что введение ограничительных мер и рост темпов вакцинации помогут снизить напряженность с ситуацией заболеваемостью коронавирусом в республике."Ситуация значительно ухудшилась с марта и ухудшается каждую неделю. Темп прироста заболеваемости 0,28 – самый плохой показатель с конца февраля 2021 года", - сказала Пеньковская в ходе заседания ОП Крыма.Она отметила, что ситуация ухудшается в самом начале курортного сезона, если срочно не принять необходимые меры, то она может выйти из-под контроля. При этом уровень вакцинации в регионе является недостаточным, сказала Пеньковская."Пользуясь полномочиями главного государственного санитарного врача, мною внесены предложения о дополнительных ограничительных мерах: c 22.00 до 7 утра ограничивается работа кафе, баров, ресторанов, кроме продажи на вынос… Продажа билетов в кинотеатрах возвращается до 50% с 75%. Запрещается работа детских досуговых развлекательных организаций в торговых центрах. Мы предлагаем ограничить перемещение граждан старше 65 лет в транспорте… Запрещается проведение выпускных вечеров и массовых городских мероприятий", - сказала Пеньковская.Первичную вакцинацию от коронавируса в Крыму прошли более 265 тысяч жителей (199 тысяч повторно) при необходимых 900 тысячах для создания коллективного иммунитета, сообщили во вторник в региональном минздраве. За последние сутки в республике выявлено 144 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Рост числа заболеваемости COVID-19 в Крыму фиксируется уже вторую неделю. Число госпитализированных в стационарах выросло за последнюю неделю с 1,5 тысячи до 1,75 тысячи. За весь период в Крыму заболели более 45 тысяч человек, выздоровели 41,8 тысячи, умерли 1,4 тысячи человек.

https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737190375.html

https://ria.ru/20210528/krym-1734636335.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым