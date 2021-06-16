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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210616/ogranicheniya-1737247351.html
Роспотребнадзор настаивает на ужесточении мер в Крыму из-за COVID-19
Роспотребнадзор настаивает на ужесточении мер в Крыму из-за COVID-19 - РИА Новости, 16.06.2021
Роспотребнадзор настаивает на ужесточении мер в Крыму из-за COVID-19
Запрет работы общепита ночью, массовых мероприятий, выпускных вечеров и деятельности детских развлекательных центров необходимо ввести в Крыму для снижения... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T15:52
2021-06-16T15:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Запрет работы общепита ночью, массовых мероприятий, выпускных вечеров и деятельности детских развлекательных центров необходимо ввести в Крыму для снижения заболеваемости коронавирусом, заявила глава управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская.Эпидемиологическая обстановка в курортных регионах и в Крыму в целом по заболеваемости COVID-19 характеризуется как контролируемая, за исключением Ялты, сообщил в среду заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Дмитрий Крутиков. Спикер крымского парламента Владимир Константинов считает, что введение ограничительных мер и рост темпов вакцинации помогут снизить напряженность с ситуацией заболеваемостью коронавирусом в республике."Ситуация значительно ухудшилась с марта и ухудшается каждую неделю. Темп прироста заболеваемости 0,28 – самый плохой показатель с конца февраля 2021 года", - сказала Пеньковская в ходе заседания ОП Крыма.Она отметила, что ситуация ухудшается в самом начале курортного сезона, если срочно не принять необходимые меры, то она может выйти из-под контроля. При этом уровень вакцинации в регионе является недостаточным, сказала Пеньковская."Пользуясь полномочиями главного государственного санитарного врача, мною внесены предложения о дополнительных ограничительных мерах: c 22.00 до 7 утра ограничивается работа кафе, баров, ресторанов, кроме продажи на вынос… Продажа билетов в кинотеатрах возвращается до 50% с 75%. Запрещается работа детских досуговых развлекательных организаций в торговых центрах. Мы предлагаем ограничить перемещение граждан старше 65 лет в транспорте… Запрещается проведение выпускных вечеров и массовых городских мероприятий", - сказала Пеньковская.Первичную вакцинацию от коронавируса в Крыму прошли более 265 тысяч жителей (199 тысяч повторно) при необходимых 900 тысячах для создания коллективного иммунитета, сообщили во вторник в региональном минздраве. За последние сутки в республике выявлено 144 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Рост числа заболеваемости COVID-19 в Крыму фиксируется уже вторую неделю. Число госпитализированных в стационарах выросло за последнюю неделю с 1,5 тысячи до 1,75 тысячи. За весь период в Крыму заболели более 45 тысяч человек, выздоровели 41,8 тысячи, умерли 1,4 тысячи человек.
https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737190375.html
https://ria.ru/20210528/krym-1734636335.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым
Роспотребнадзор настаивает на ужесточении мер в Крыму из-за COVID-19
15:52 16.06.2021
 
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© РИА Новости / Макс Ветров
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Управление Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе настаивает на введении новых ограничений

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Запрет работы общепита ночью, массовых мероприятий, выпускных вечеров и деятельности детских развлекательных центров необходимо ввести в Крыму для снижения заболеваемости коронавирусом, заявила глава управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская.
Эпидемиологическая обстановка в курортных регионах и в Крыму в целом по заболеваемости COVID-19 характеризуется как контролируемая, за исключением Ялты, сообщил в среду заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Дмитрий Крутиков. Спикер крымского парламента Владимир Константинов считает, что введение ограничительных мер и рост темпов вакцинации помогут снизить напряженность с ситуацией заболеваемостью коронавирусом в республике.
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Вчера, 11:37Распространение коронавируса
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с COVID-19 на курортах Крыма
"Ситуация значительно ухудшилась с марта и ухудшается каждую неделю. Темп прироста заболеваемости 0,28 – самый плохой показатель с конца февраля 2021 года", - сказала Пеньковская в ходе заседания ОП Крыма.
Она отметила, что ситуация ухудшается в самом начале курортного сезона, если срочно не принять необходимые меры, то она может выйти из-под контроля. При этом уровень вакцинации в регионе является недостаточным, сказала Пеньковская.
"Пользуясь полномочиями главного государственного санитарного врача, мною внесены предложения о дополнительных ограничительных мерах: c 22.00 до 7 утра ограничивается работа кафе, баров, ресторанов, кроме продажи на вынос… Продажа билетов в кинотеатрах возвращается до 50% с 75%. Запрещается работа детских досуговых развлекательных организаций в торговых центрах. Мы предлагаем ограничить перемещение граждан старше 65 лет в транспорте… Запрещается проведение выпускных вечеров и массовых городских мероприятий", - сказала Пеньковская.
Первичную вакцинацию от коронавируса в Крыму прошли более 265 тысяч жителей (199 тысяч повторно) при необходимых 900 тысячах для создания коллективного иммунитета, сообщили во вторник в региональном минздраве. За последние сутки в республике выявлено 144 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Рост числа заболеваемости COVID-19 в Крыму фиксируется уже вторую неделю. Число госпитализированных в стационарах выросло за последнюю неделю с 1,5 тысячи до 1,75 тысячи. За весь период в Крыму заболели более 45 тысяч человек, выздоровели 41,8 тысячи, умерли 1,4 тысячи человек.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Крым
 
 
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