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Наука
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Ученые создали очки, позволяющие видеть в темноте
Ученые создали очки, позволяющие видеть в темноте - РИА Новости, 16.06.2021
Ученые создали очки, позволяющие видеть в темноте
Австралийские и европейские ученые разработали революционную технологию, позволяющую ясно видеть в темноте сквозь ультратонкую пленку, которую можно наносить на РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:03
2021-06-16T12:03
наука
физика
химия
австралийский национальный университет
технологии
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Австралийские и европейские ученые разработали революционную технологию, позволяющую ясно видеть в темноте сквозь ультратонкую пленку, которую можно наносить на поверхность обычных очков. Статья с описанием опубликована в журнале Advanced Photonics.Исследователи из Австралийского национального университета вместе с коллегами из Италии, Великобритании, Германии, Франции и Болгарии создали тонкую пленку на основе кристаллов нанометрового размера, способную превращать невидимый для человеческого глаза инфракрасный свет в видимое изображение."Мы сделали невидимое видимым, — приводятся в пресс-релизе университета слова первого автора статьи доктора Росио Камачо Моралес (Rocio Camacho Morales). — Тонкую пленку, состоящую из нанокристаллов в сотни раз тоньше человеческого волоса можно наносить непосредственно на очки, и она действует как фильтр, позволяющий видеть в темноте".Новая технология для управления светом использует свойства метаповерхности сверхтонких пленок, заключающаяся в том, что ее оптические свойства варьируют в каждой отдельной точке."Впервые в мире инфракрасный свет был успешно преобразован в видимое изображение на ультратонком экране. Это действительно захватывающая разработка, и мы уверены, что она навсегда изменит технологию ночного видения", — говорит руководитель исследования Драгомир Нешев (Dragomir Neshev), профессор физики Австралийского национального университета и директор Центра передового опыта в области трансформационных метаоптических систем Австралийского исследовательского совета.По словам разработчиков, новая технология чрезвычайно легкая, дешевая и простая в массовом производстве, что делает ее весьма перспективной альтернативой приборам ночного видения. Для производства последних требуется криогенная заморозка, и их производство обходится дорого. Созданная учеными пленка для инфракрасной визуализации производится при комнатной температуре. К тому же она намного удобнее. Профессионалы, использующие в своей работе тяжелые приборы ночного видения — военные, полицейские и охранники, постоянно жалуются на боли в шее. Новым же устройством в виде очков смогут пользоваться и обычные люди, например, водители-дальнобойщики.Нанокристаллы, преобразующие инфракрасный свет в видимый, впервые были получены в лаборатории передовой оптики и фотоники в Школе науки и технологий Университета Ноттингем Трент в Великобритании. "Ранее мы продемонстрировали потенциал отдельных кристаллов нанометрового размера, но чтобы использовать их в повседневной жизни, нам пришлось преодолеть огромные трудности, чтобы расположить кристаллы в виде массива", — объясняет руководитель лаборатории и один из авторов статьи доцент Мохсен Рахмани (Mohsen Rahmani).Авторы отмечают, что речь идет пока только о создании прототипа, но они планируют продолжить исследования и вывести технологию на промышленный уровень.
https://ria.ru/20210610/ustalost-1736508293.html
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физика, химия, австралийский национальный университет, технологии

Ученые создали очки, позволяющие видеть в темноте

12:03 16.06.2021
 
© Фото : Jamie Kidston, The Australian National UniversityОдин из авторов разработки доктор Росио Камачо Моралес во время испытаний очков для ночного видения
Один из авторов разработки доктор Росио Камачо Моралес во время испытаний очков для ночного видения - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Фото : Jamie Kidston, The Australian National University
Один из авторов разработки доктор Росио Камачо Моралес во время испытаний очков для ночного видения
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Австралийские и европейские ученые разработали революционную технологию, позволяющую ясно видеть в темноте сквозь ультратонкую пленку, которую можно наносить на поверхность обычных очков. Статья с описанием опубликована в журнале Advanced Photonics.
Исследователи из Австралийского национального университета вместе с коллегами из Италии, Великобритании, Германии, Франции и Болгарии создали тонкую пленку на основе кристаллов нанометрового размера, способную превращать невидимый для человеческого глаза инфракрасный свет в видимое изображение.
"Мы сделали невидимое видимым, — приводятся в пресс-релизе университета слова первого автора статьи доктора Росио Камачо Моралес (Rocio Camacho Morales). — Тонкую пленку, состоящую из нанокристаллов в сотни раз тоньше человеческого волоса можно наносить непосредственно на очки, и она действует как фильтр, позволяющий видеть в темноте".
Новая технология для управления светом использует свойства метаповерхности сверхтонких пленок, заключающаяся в том, что ее оптические свойства варьируют в каждой отдельной точке.
"Впервые в мире инфракрасный свет был успешно преобразован в видимое изображение на ультратонком экране. Это действительно захватывающая разработка, и мы уверены, что она навсегда изменит технологию ночного видения", — говорит руководитель исследования Драгомир Нешев (Dragomir Neshev), профессор физики Австралийского национального университета и директор Центра передового опыта в области трансформационных метаоптических систем Австралийского исследовательского совета.
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По словам разработчиков, новая технология чрезвычайно легкая, дешевая и простая в массовом производстве, что делает ее весьма перспективной альтернативой приборам ночного видения.
Для производства последних требуется криогенная заморозка, и их производство обходится дорого. Созданная учеными пленка для инфракрасной визуализации производится при комнатной температуре. К тому же она намного удобнее. Профессионалы, использующие в своей работе тяжелые приборы ночного видения — военные, полицейские и охранники, постоянно жалуются на боли в шее. Новым же устройством в виде очков смогут пользоваться и обычные люди, например, водители-дальнобойщики.
Нанокристаллы, преобразующие инфракрасный свет в видимый, впервые были получены в лаборатории передовой оптики и фотоники в Школе науки и технологий Университета Ноттингем Трент в Великобритании.
"Ранее мы продемонстрировали потенциал отдельных кристаллов нанометрового размера, но чтобы использовать их в повседневной жизни, нам пришлось преодолеть огромные трудности, чтобы расположить кристаллы в виде массива", — объясняет руководитель лаборатории и один из авторов статьи доцент Мохсен Рахмани (Mohsen Rahmani).
Авторы отмечают, что речь идет пока только о создании прототипа, но они планируют продолжить исследования и вывести технологию на промышленный уровень.
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