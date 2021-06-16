https://ria.ru/20210616/ochki-1737195117.html

Ученые создали очки, позволяющие видеть в темноте

Ученые создали очки, позволяющие видеть в темноте - РИА Новости, 16.06.2021

Ученые создали очки, позволяющие видеть в темноте

Австралийские и европейские ученые разработали революционную технологию, позволяющую ясно видеть в темноте сквозь ультратонкую пленку, которую можно наносить на РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T12:03

2021-06-16T12:03

2021-06-16T12:03

наука

физика

химия

австралийский национальный университет

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737186357_0:0:658:370_1920x0_80_0_0_811929c9dc5ba0c96c6ab8aaeb026ac3.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Австралийские и европейские ученые разработали революционную технологию, позволяющую ясно видеть в темноте сквозь ультратонкую пленку, которую можно наносить на поверхность обычных очков. Статья с описанием опубликована в журнале Advanced Photonics.Исследователи из Австралийского национального университета вместе с коллегами из Италии, Великобритании, Германии, Франции и Болгарии создали тонкую пленку на основе кристаллов нанометрового размера, способную превращать невидимый для человеческого глаза инфракрасный свет в видимое изображение."Мы сделали невидимое видимым, — приводятся в пресс-релизе университета слова первого автора статьи доктора Росио Камачо Моралес (Rocio Camacho Morales). — Тонкую пленку, состоящую из нанокристаллов в сотни раз тоньше человеческого волоса можно наносить непосредственно на очки, и она действует как фильтр, позволяющий видеть в темноте".Новая технология для управления светом использует свойства метаповерхности сверхтонких пленок, заключающаяся в том, что ее оптические свойства варьируют в каждой отдельной точке."Впервые в мире инфракрасный свет был успешно преобразован в видимое изображение на ультратонком экране. Это действительно захватывающая разработка, и мы уверены, что она навсегда изменит технологию ночного видения", — говорит руководитель исследования Драгомир Нешев (Dragomir Neshev), профессор физики Австралийского национального университета и директор Центра передового опыта в области трансформационных метаоптических систем Австралийского исследовательского совета.По словам разработчиков, новая технология чрезвычайно легкая, дешевая и простая в массовом производстве, что делает ее весьма перспективной альтернативой приборам ночного видения. Для производства последних требуется криогенная заморозка, и их производство обходится дорого. Созданная учеными пленка для инфракрасной визуализации производится при комнатной температуре. К тому же она намного удобнее. Профессионалы, использующие в своей работе тяжелые приборы ночного видения — военные, полицейские и охранники, постоянно жалуются на боли в шее. Новым же устройством в виде очков смогут пользоваться и обычные люди, например, водители-дальнобойщики.Нанокристаллы, преобразующие инфракрасный свет в видимый, впервые были получены в лаборатории передовой оптики и фотоники в Школе науки и технологий Университета Ноттингем Трент в Великобритании. "Ранее мы продемонстрировали потенциал отдельных кристаллов нанометрового размера, но чтобы использовать их в повседневной жизни, нам пришлось преодолеть огромные трудности, чтобы расположить кристаллы в виде массива", — объясняет руководитель лаборатории и один из авторов статьи доцент Мохсен Рахмани (Mohsen Rahmani).Авторы отмечают, что речь идет пока только о создании прототипа, но они планируют продолжить исследования и вывести технологию на промышленный уровень.

https://ria.ru/20210610/ustalost-1736508293.html

https://ria.ru/20210609/mikroskop-1736307786.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

физика, химия, австралийский национальный университет, технологии