https://ria.ru/20210616/obyazatelstvo-1737290282.html

Путин заявил, что у России только одно обязательство по Украине

Путин заявил, что у России только одно обязательство по Украине - РИА Новости, 17.06.2021

Путин заявил, что у России только одно обязательство по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что у России только одно обязательство по Украине — реализация Минских соглашений, если Киев готов к этому. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-16T19:01

2021-06-16T19:01

2021-06-17T00:20

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ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у России только одно обязательство по Украине — реализация Минских соглашений, если Киев готов к этому.Российский лидер обратил внимание, что еще в ноябре прошлого года украинская делегация представила свои соображения о том, как она думает реализовывать Минские соглашения. Путин отметил, что это не секретный документ, в нем написано, что прежде всего нужно представить предложения по политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и в конституцию. Для этого нужно внести изменения в саму конституцию — там так прописано, отметил Путин.По его словам, в документе также обозначено, что граница между Россией и Украиной по донбасской линии начнет заниматься пограничными войсками Украины на следующий день после проведения выборов."Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть Вооруженные силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти в Донбасс. Первое. Второе: они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. И третье — выборы провести через три месяца после этих двух шагов", — отметил Путин.Он добавил, что это ничего общего не имеет с Минскими соглашениями.

https://ria.ru/20210616/armiya-1737239796.html

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россия, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире