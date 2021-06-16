Путин заявил, что у России только одно обязательство по Украине
19:01 16.06.2021 (обновлено: 00:20 17.06.2021)
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
Путин назвал соблюдение Минских соглашений единственным обязательством России по Украине
ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у России только одно обязательство по Украине — реализация Минских соглашений, если Киев готов к этому.
"Что касается обязательств по поводу Украины, у нас обязательство только одно: способствовать реализации Минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве.
Российский лидер обратил внимание, что еще в ноябре прошлого года украинская делегация представила свои соображения о том, как она думает реализовывать Минские соглашения. Путин отметил, что это не секретный документ, в нем написано, что прежде всего нужно представить предложения по политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и в конституцию. Для этого нужно внести изменения в саму конституцию — там так прописано, отметил Путин.
По его словам, в документе также обозначено, что граница между Россией и Украиной по донбасской линии начнет заниматься пограничными войсками Украины на следующий день после проведения выборов.
"Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть Вооруженные силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти в Донбасс. Первое. Второе: они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. И третье — выборы провести через три месяца после этих двух шагов", — отметил Путин.
Он добавил, что это ничего общего не имеет с Минскими соглашениями.