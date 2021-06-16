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Цена на нефть марки Brent выросла до 74,64 доллара за баррель
Цена на нефть марки Brent выросла до 74,64 доллара за баррель - РИА Новости, 16.06.2021
Цена на нефть марки Brent выросла до 74,64 доллара за баррель
Мировые цены на нефть в среду утром растут после публикации данных о коммерческих запасах "черного золота" в США, нефть марки Brent приближается к отметке в 75... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T08:40
2021-06-16T08:40
2021-06-16T08:40
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду утром растут после публикации данных о коммерческих запасах "черного золота" в США, нефть марки Brent приближается к отметке в 75 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 7.37 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,88%, до 74,64 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI - на 0,83%, до 72,71 доллара.Цены на нефть растут в среду утром после публикации статистики коммерческих запасов в США. Так, за неделю по 11 июня они снизились на 8,5 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали снижения показателя на 3 миллиона. Таким образом, показатель уменьшается четвертую неделю подряд.В целом трейдеры настроены оптимистично по поводу спроса на нефть вследствие восстановления экономики, продолжающейся программы вакцинации и ожиданий ослабления карантинных ограничений."В течение месяца это был прямой путь вверх для нефти, питаемый оптимизмом по поводу роста потребления, поскольку глобальная вакцинация продолжается всерьез. Мы видим, что рынок испытывает дефицит предложения на оставшуюся часть 2021 года и может достигнуть пика в 80 долларов за баррель до конца года", - сказал агентству Блумберг экономист Oversea-Chinese Banking Corp Хоуи Ли (Howie Lee).
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цены на нефть, brent, сша, экономика
Цена на нефть марки Brent выросла до 74,64 доллара за баррель
Цена на нефть марки Brent выросла до 74,64 доллара за баррель после публикации о запасах в США
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Мировые цены на нефть в среду утром растут после публикации данных о коммерческих запасах "черного золота" в США
, нефть марки Brent
приближается к отметке в 75 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,88%, до 74,64 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI - на 0,83%, до 72,71 доллара.
Цены на нефть растут в среду утром после публикации статистики коммерческих запасов в США. Так, за неделю по 11 июня они снизились на 8,5 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали снижения показателя на 3 миллиона. Таким образом, показатель уменьшается четвертую неделю подряд.
В целом трейдеры настроены оптимистично по поводу спроса на нефть вследствие восстановления экономики, продолжающейся программы вакцинации и ожиданий ослабления карантинных ограничений.
"В течение месяца это был прямой путь вверх для нефти, питаемый оптимизмом по поводу роста потребления, поскольку глобальная вакцинация продолжается всерьез. Мы видим, что рынок испытывает дефицит предложения на оставшуюся часть 2021 года и может достигнуть пика в 80 долларов за баррель до конца года", - сказал агентству Блумберг экономист Oversea-Chinese Banking Corp Хоуи Ли (Howie Lee).