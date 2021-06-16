https://ria.ru/20210616/natsproekt-1737318126.html

Любимов рассказал о реализации нацпроекта "Производительность труда"

Любимов рассказал о реализации нацпроекта "Производительность труда" - РИА Новости, 16.06.2021

Любимов рассказал о реализации нацпроекта "Производительность труда"

Рязанская область в рамках нацпроекта "Производительность труда" планирует реализовывать проекты во всех сферах деятельности, заявил губернатор Николай Любимов... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T21:42

2021-06-16T21:42

2021-06-16T21:42

рязанская область

россия

роберт уразов

николай любимов

worldskills russia

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нижний новгород

рязанская область

экономика

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РЯЗАНЬ, 16 июн - РИА Новости. Рязанская область в рамках нацпроекта "Производительность труда" планирует реализовывать проекты во всех сферах деятельности, заявил губернатор Николай Любимов на пленарном заседании III Федерального форума "Производительность 360", который проходит в Нижнем Новгороде.В работе форума приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, генеральный директор ФЦК Николай Соломон, генеральный директор WorldSkills Russia Роберт Уразов, исполнительный вице-президент филиала ООО "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге Масаси Исида, а также представители экспертного сообщества и госвласти субъектов РФ. В рамках ключевого мероприятия деловой программы обсуждались основные направления реализации национального проекта "Производительность труда" и его развития. Речь шла о мерах по дальнейшему созданию условий для обеспечения роста производительности труда и повышения конкурентоспособности российских предприятий в условиях глобальных вызовов.В ходе пленарного заседания Николай Любимов представил опыт региона по повышению производительности труда и внедрению принципов бережливого производства."В настоящее время в проект вовлечено 70 предприятий. На начальном этапе было трудно заинтересовать бизнес. Приходилось точечно работать с руководителями предприятий, убеждать, описывать перспективы. И, как только пошли положительные результаты, предприятия сами выходили с предложением участвовать в проекте. Самые основные результаты на сегодня – это сокращение на 30% издержек у предприятий, которые работают с нами, и увеличение прибыли на 24%. В регионе работа в рамках нацпроекта охватывает не только промышленные предприятия, но и учреждения социальной сферы. Считаю, что в национальный проект надо вовлекать не только профильные, но и все другие министерства. Это позволит достичь синергетического эффекта", – сказал губернатор.Любимов отметил, что в начале сентября в Рязанской области состоится межрегиональный форум "Вектор производительности" и пригласил всех принять в нем участие.Комментируя совместно с генеральным директором ФЦК Николаем Соломоном итоги форума, губернатор заявил, что форум показал свою состоятельность и значимость. Было озвучено много полезной и необходимой информации для дальнейшей реализации нацпроекта "Производительность труда"."Эффективность этого национального проекта измеряется тем, что есть очень хорошие показатели. Я благодарен ФЦК за всестороннюю поддержку. Мы в регионе решили пойти дальше: все то, что не попадает под федеральный нацпроект, финансируется из регионального бюджета. Теперь малые и средние предприятия, в том числе работающие в социальной сфере, тоже могут воспользоваться услугами нашего регионального центра компетенций. Кроме того, в этом году у нас родилась идея сделать лучший бережливый муниципалитет и многое другое. То есть в рамках нацпроекта "Производительность труда" мы планируем реализовывать проекты во всех сферах", – сказал губернатор.

https://ria.ru/20210604/regiony-1735685918.html

https://ria.ru/20210603/vaktsiny-1735517355.html

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россия, роберт уразов, николай любимов, worldskills russia, максим решетников, нижний новгород, рязанская область, экономика