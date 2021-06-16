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В Кремле обратили внимание на слова о возможном вступлении Украины в НАТО
В Кремле обратили внимание на слова о возможном вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 16.06.2021
В Кремле обратили внимание на слова о возможном вступлении Украины в НАТО
Москва обратила внимание на слова главы США Джо Байдена насчет возможности вступления Украины в НАТО, при необходимости президент России Владимир Путин... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T11:44
2021-06-16T11:44
2021-06-16T11:44
саммит путина и байдена
нато
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
украина
в мире
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Москва обратила внимание на слова главы США Джо Байдена насчет возможности вступления Украины в НАТО, при необходимости президент России Владимир Путин обозначит позицию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Это новый элемент. Ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание в полном объёме. Я не сомневаюсь, что при необходимости президент четко обозначит нашу позицию", - сказал Песков в интервью Первому каналу.Саммит Путина и Байдена состоится в среду в Женеве.Ранее Байден заявил, что решение о вступлении Украины в члены НАТО будет зависеть от того, сможет ли она соответствовать критериям альянсам и решить вопрос с коррупцией.Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
https://ria.ru/20210615/lovushka-1737091398.html
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нато, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, украина, в мире
В Кремле обратили внимание на слова о возможном вступлении Украины в НАТО
Песков заявил, что Россия заметила слова Байдена о возможном вступлении Украины в НАТО