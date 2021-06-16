https://ria.ru/20210616/nato-1737158596.html

"Эта страна ничего не значит": французы высказались об Украине в НАТО

"Эта страна ничего не значит": французы высказались об Украине в НАТО - РИА Новости, 16.06.2021

"Эта страна ничего не значит": французы высказались об Украине в НАТО

Французская газета Le Figaro опубликовала материал, посвященный высказываниям президента Украины Владимира Зеленского о возможности вступления страны в НАТО. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T02:23

2021-06-16T02:23

2021-06-16T02:23

россия

верховная рада украины

нато

евросоюз

владимир зеленский

андерс фог расмуссен

франция

украина

в мире

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Французская газета Le Figaro опубликовала материал, посвященный высказываниям президента Украины Владимира Зеленского о возможности вступления страны в НАТО.Как говорится в статье, украинский лидер заявил, что его страна "каждый день показывает, что готова быть в альянсе, в большей степени, чем большинство стран Евросоюза". При этом в апреле Зеленский уже просил НАТО ускорить процедуру принятия Украины, отмечает издание.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Украина не вступит в НАТО, по крайней мере, пока будет существовать ее конфликт с Россией. НАТО не готова идти на риск конфликта с Россией (по счастью)", - написал пользователь Gorshak."Эта страна ничего не значит для американцев и европейцев. Они просто пользовались ею в политических целях", - отметил anonyme."Если Украина вступит в НАТО, то представители этой организации заявят, что российская граница приблизилась к натовской", - заметил Ph d2."Думаю, если Украина вступит в НАТО, это станет очень четкой провокацией со стороны США и ЕС", - добавил omega33.При это некоторые пользователи положительно отнеслись к идее принятия Украины в альянс."Это просто вопрос времени", – выразил мнение José Fonte."У Европы и Франции больше нет ничего общего с Россией. Все кончено", - заявил perisco.Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210615/ukraina-1737104749.html

https://ria.ru/20210615/ukraina-1737080199.html

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россия, верховная рада украины, нато, евросоюз, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, франция, украина, в мире