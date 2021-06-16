"Эта страна ничего не значит": французы высказались об Украине в НАТО
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии Украины во время учения Rapid Trident-2019 во Львовской области
Читатели французской газеты Le Figaro высказались об идее принятия Украины в НАТО
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Французская газета Le Figaro опубликовала материал, посвященный высказываниям президента Украины Владимира Зеленского о возможности вступления страны в НАТО.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Украина не вступит в НАТО, по крайней мере, пока будет существовать ее конфликт с Россией. НАТО не готова идти на риск конфликта с Россией (по счастью)", - написал пользователь Gorshak.
"Эта страна ничего не значит для американцев и европейцев. Они просто пользовались ею в политических целях", - отметил anonyme.
"Если Украина вступит в НАТО, то представители этой организации заявят, что российская граница приблизилась к натовской", - заметил Ph d2.
"Думаю, если Украина вступит в НАТО, это станет очень четкой провокацией со стороны США и ЕС", - добавил omega33.
При это некоторые пользователи положительно отнеслись к идее принятия Украины в альянс.
"Это просто вопрос времени", – выразил мнение José Fonte.
"У Европы и Франции больше нет ничего общего с Россией. Все кончено", - заявил perisco.
Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
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