https://ria.ru/20210616/moskva-1737200280.html
В Москве создадут систему, отслеживающую показатели вакцинации
В Москве создадут систему, отслеживающую показатели вакцинации - РИА Новости, 16.06.2021
В Москве создадут систему, отслеживающую показатели вакцинации
До 1 июля будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации, сообщил мэр Москвы РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:25
2021-06-16T12:25
2021-06-16T12:25
вакцинация россиян от covid-19
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. До 1 июля будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге."До 1 июля 2021 года будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737199571.html
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вакцинация россиян от covid-19, сергей собянин, общество
В Москве создадут систему, отслеживающую показатели вакцинации
Мэр Москвы пообещал создать систему, контролирующую процесс достижения показателей вакцинации