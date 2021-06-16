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В Москве создадут систему, отслеживающую показатели вакцинации
В Москве создадут систему, отслеживающую показатели вакцинации - РИА Новости, 16.06.2021
В Москве создадут систему, отслеживающую показатели вакцинации
До 1 июля будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации, сообщил мэр Москвы РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:25
2021-06-16T12:25
вакцинация россиян от covid-19
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. До 1 июля будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге."До 1 июля 2021 года будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением", - говорится в сообщении.
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вакцинация россиян от covid-19, сергей собянин, общество
В Москве создадут систему, отслеживающую показатели вакцинации
12:25 16.06.2021
 
© РИА Новости / Магда Хибелли / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Венесуэле
Вакцинация от коронавируса в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Магда Хибелли
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Мэр Москвы пообещал создать систему, контролирующую процесс достижения показателей вакцинации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. До 1 июля будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
"До 1 июля 2021 года будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением", - говорится в сообщении.
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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