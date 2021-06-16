https://ria.ru/20210616/moskva-1737200280.html

В Москве создадут систему, отслеживающую показатели вакцинации

В Москве создадут систему, отслеживающую показатели вакцинации - РИА Новости, 16.06.2021

В Москве создадут систему, отслеживающую показатели вакцинации

До 1 июля будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации, сообщил мэр Москвы РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T12:25

2021-06-16T12:25

2021-06-16T12:25

вакцинация россиян от covid-19

сергей собянин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734991344_0:156:2687:1667_1920x0_80_0_0_d85a13f2e4b7c77c9f83750007300c36.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. До 1 июля будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге."До 1 июля 2021 года будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737199571.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, сергей собянин, общество