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В Забайкалье в гараже нашли импровизированный морг
В Забайкалье в гараже нашли импровизированный морг - РИА Новости, 16.06.2021
В Забайкалье в гараже нашли импровизированный морг
Следственный комитет начал проверку в Забайкальском крае после сообщений в СМИ об обнаружении в гараже больницы импровизированного морга, сообщает в среду... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T09:42
2021-06-16T09:42
2021-06-16T09:42
россия
следственный комитет россии (ск рф)
могоча
забайкальский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Следственный комитет начал проверку в Забайкальском крае после сообщений в СМИ об обнаружении в гараже больницы импровизированного морга, сообщает в среду региональный главк СК РФ.По данным местных журналистов, целые трупы и останки людей найдены в заброшенном гараже около морга больницы в городе Могоче. При этом, как утверждается, по крайней мере один из трупов находится в данном помещении с января."Доследственная проверка проводится по сообщениям СМИ об обнаружении тел в гараже больницы в Могоче", - говорится в сообщении.Следователи осмотрят место и будут выяснять, кто и зачем там складировал мертвецов. По результатам проверки будет решено, есть ли в случившемся состав преступления или нет.Региональный Минздрав в свою очередь сообщил, что начал по данному факту служебную проверку.
https://ria.ru/20210518/svalka-1732805484.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210108/proisshestvie-1592345280.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), могоча, забайкальский край, происшествия
В Забайкалье в гараже нашли импровизированный морг
СК начал проверку после сообщений СМИ об обнаружении в гараже больницы импровизированного морга