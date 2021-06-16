https://ria.ru/20210616/morg-1737173617.html

В Забайкалье в гараже нашли импровизированный морг

В Забайкалье в гараже нашли импровизированный морг - РИА Новости, 16.06.2021

В Забайкалье в гараже нашли импровизированный морг

Следственный комитет начал проверку в Забайкальском крае после сообщений в СМИ об обнаружении в гараже больницы импровизированного морга, сообщает в среду... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T09:42

2021-06-16T09:42

2021-06-16T09:42

россия

следственный комитет россии (ск рф)

могоча

забайкальский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Следственный комитет начал проверку в Забайкальском крае после сообщений в СМИ об обнаружении в гараже больницы импровизированного морга, сообщает в среду региональный главк СК РФ.По данным местных журналистов, целые трупы и останки людей найдены в заброшенном гараже около морга больницы в городе Могоче. При этом, как утверждается, по крайней мере один из трупов находится в данном помещении с января."Доследственная проверка проводится по сообщениям СМИ об обнаружении тел в гараже больницы в Могоче", - говорится в сообщении.Следователи осмотрят место и будут выяснять, кто и зачем там складировал мертвецов. По результатам проверки будет решено, есть ли в случившемся состав преступления или нет.Региональный Минздрав в свою очередь сообщил, что начал по данному факту служебную проверку.

https://ria.ru/20210518/svalka-1732805484.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210108/proisshestvie-1592345280.html

россия

могоча

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), могоча, забайкальский край, происшествия