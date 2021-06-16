https://ria.ru/20210616/minoborony-1737217815.html

Минобороны получит четыре Су-57 в 2021 году

Минобороны получит четыре Су-57 в 2021 году - РИА Новости, 16.06.2021

Минобороны получит четыре Су-57 в 2021 году

Минобороны России в этом году получит четыре истребителя Су-57, сообщил журналистам в среду вице-премьер Юрий Борисов в рамках посещения Комсомольского-на-Амуре РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T13:59

2021-06-16T13:59

2021-06-16T14:01

россия

су-57

юрий борисов (вице-премьер)

воздушно-космические силы россии

армия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731573338_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_2e5e7072eeec97b2d2d43956cd6d39f3.jpg

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 16 июн – РИА Новости. Минобороны России в этом году получит четыре истребителя Су-57, сообщил журналистам в среду вице-премьер Юрий Борисов в рамках посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им Ю. А. Гагарина (КнААЗ).В то же время на прошлой неделе источник в авиастроительной отрасли сообщал РИА Новости, что на тот момент предполагалось до конца года передать ВКС РФ два Су-57."По этому году: 15 самолетов боевой авиации [КнААЗ] должен сдать заказчику и по экспортным контрактам. Как вы знаете, министерство обороны заключило емкий долгосрочный контракт на Су-57, в этом году поставка четырех серийных самолетов. Продолжается изготовление самолетов 4++, Су-35", - сказал Борисов.Первый серийный истребитель Су-57 был передан ВКС в конце прошлого года.Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.К концу 2024 года, по плану, ВКС РФ получат 22 Су-57, а к 2028 году их число в Вооруженных силах России будет доведено до 76.

https://ria.ru/20210601/armiya-1735060426.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/su-57-1737165685.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, су-57, юрий борисов (вице-премьер), воздушно-космические силы россии, армия, безопасность