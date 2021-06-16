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Минобороны получит четыре Су-57 в 2021 году
Минобороны получит четыре Су-57 в 2021 году - РИА Новости, 16.06.2021
Минобороны получит четыре Су-57 в 2021 году
Минобороны России в этом году получит четыре истребителя Су-57, сообщил журналистам в среду вице-премьер Юрий Борисов в рамках посещения Комсомольского-на-Амуре РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T13:59
2021-06-16T14:01
россия
су-57
юрий борисов (вице-премьер)
воздушно-космические силы россии
армия
безопасность
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КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 16 июн – РИА Новости. Минобороны России в этом году получит четыре истребителя Су-57, сообщил журналистам в среду вице-премьер Юрий Борисов в рамках посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им Ю. А. Гагарина (КнААЗ).В то же время на прошлой неделе источник в авиастроительной отрасли сообщал РИА Новости, что на тот момент предполагалось до конца года передать ВКС РФ два Су-57."По этому году: 15 самолетов боевой авиации [КнААЗ] должен сдать заказчику и по экспортным контрактам. Как вы знаете, министерство обороны заключило емкий долгосрочный контракт на Су-57, в этом году поставка четырех серийных самолетов. Продолжается изготовление самолетов 4++, Су-35", - сказал Борисов.Первый серийный истребитель Су-57 был передан ВКС в конце прошлого года.Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.К концу 2024 года, по плану, ВКС РФ получат 22 Су-57, а к 2028 году их число в Вооруженных силах России будет доведено до 76.
https://ria.ru/20210601/armiya-1735060426.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210616/su-57-1737165685.html
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россия, су-57, юрий борисов (вице-премьер), воздушно-космические силы россии, армия, безопасность
Минобороны получит четыре Су-57 в 2021 году
13:59 16.06.2021 (обновлено: 14:01 16.06.2021)
 
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Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Минобороны в этом году получит четыре истребителя Су-57

Читать ria.ru в
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 16 июн – РИА Новости. Минобороны России в этом году получит четыре истребителя Су-57, сообщил журналистам в среду вице-премьер Юрий Борисов в рамках посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им Ю. А. Гагарина (КнААЗ).
В то же время на прошлой неделе источник в авиастроительной отрасли сообщал РИА Новости, что на тот момент предполагалось до конца года передать ВКС РФ два Су-57.
"По этому году: 15 самолетов боевой авиации [КнААЗ] должен сдать заказчику и по экспортным контрактам. Как вы знаете, министерство обороны заключило емкий долгосрочный контракт на Су-57, в этом году поставка четырех серийных самолетов. Продолжается изготовление самолетов 4++, Су-35", - сказал Борисов.
Первый серийный истребитель Су-57 был передан ВКС в конце прошлого года.
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Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
К концу 2024 года, по плану, ВКС РФ получат 22 Су-57, а к 2028 году их число в Вооруженных силах России будет доведено до 76.
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В России разработают новый двухместный Су-57
 
РоссияСу-57Юрий Борисов (вице-премьер)Воздушно-космические силы РоссииАрмияБезопасность
 
 
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